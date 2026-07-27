Bộ đội Biên phòng Lai Châu kịp thời giúp dân khắc phục hậu quả hỏa hoạn

Thông tin từ Đồn Biên phòng Mù Cả, Lai Châu cho biết, khoảng 15 giờ ngày 26/7, ngôi nhà gỗ rộng gần 180 mét vuông của gia đình anh Vàng A Quỷ, sinh năm 1980, dân tộc Mông ở bản Lù Khò, xã Mù Cả bất ngờ bốc cháy. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng làm toàn bộ ngôi nhà và tài sản bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại khoảng 450 triệu đồng. Nguyên nhân ban đầu được xác định do người nhà cắm sạc dự phòng trong phòng ngủ dẫn đến phát nổ, gây cháy.

Căn nhà gỗ của gia đình anh Vàng A Quỷ gần như bị thiệt hại hoàn toàn.

Trung tá Đinh Danh Cẩn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Mù Cả, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cho biết: Đơn vị đã cử 1 tổ công tác, gồm 5 đồng chí nhanh chóng đến kiểm tra và hỗ trợ người dân dập lửa. Đến 17 giờ cùng ngày, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn.

Hiện Đồn Biên phòng Mù Cả đã hỗ trợ ban đầu cho gia đình 25 kg gạo, 2 thùng mì tôm và 2 triệu đồng tiền mặt. Ngày 27/7, đơn vị tiếp tục cử 1 tổ gồm 5 đồng chí phối hợp với các lực lượng và chính quyền địa phương khắc phục hậu quả, bố trí chỗ ở tạm thời cho gia đình và giúp gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Đồn Biên phòng Mù Cả hỗ trợ ban đầu cho gia đình tạm ổn định cuộc sống.

Những việc làm thiết thực, kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mù Cả không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình cảm gắn bó quân dân, góp phần củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc nơi biên giới đối với lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Lực lượng Đồn Biên phòng Mù Cả phối hợp với các lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại sau vụ hoả hoạn.