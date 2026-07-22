Quảng Ninh mở rộng thị trường khách Nga, doanh nghiệp du thuyền tăng tốc kết nối

Nhiều năm qua, Nga luôn là một trong những thị trường gửi khách hàng đầu của du lịch Việt Nam. Đặc điểm nổi bật của khách Nga là thời gian lưu trú dài, ưu tiên nghỉ dưỡng biển và có khả năng chi tiêu cao cho các sản phẩm lưu trú, giải trí, chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm cao cấp.

Tỉnh Quảng Ninh - nơi sở hữu vịnh Hạ Long nổi tiếng thế giới cùng hệ thống nghỉ dưỡng, hạ tầng giao thông đồng bộ và thuận tiện với đường cao tốc, cảng tàu du lịch quốc tế, cảng hàng không quốc tế... cùng đa dạng sản phẩm du lịch biển đảo, văn hóa, tâm linh, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí... được đánh giá là rất phù hợp với nhu cầu của khách Nga. Tuy nhiên theo Hiệp hội các công ty lữ hành Nga (ATOR), mới chỉ có khoảng 10.000 du khách đến tỉnh Quảng Ninh, con số rất khiêm tốn so với hơn 740.000 lượt khách từ Nga đến Việt Nam trong nửa đầu năm 2026.

Đoàn công tác của tỉnh Quảng Ninh tổ chức xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại Liên bang Nga vào tháng 7/2026

Thúc đẩy chuyến bay đưa khách Nga đến Quảng Ninh

Để Quảng Ninh khai thác hiệu quả thị trường du lịch Nga và các nước CIS, việc quảng bá điểm đến cần gắn với kết nối hàng không, xây dựng sản phẩm phù hợp và hình thành hệ thống doanh nghiệp phục vụ ổn định. Đây là mục tiêu trọng tâm của chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch do đoàn công tác tỉnh Quảng Ninh triển khai tại Liên bang Nga từ ngày 5 - 11/7/2026. Các hoạt động được tổ chức tại thành phố Ekaterinburg, tỉnh Sverdlovsk và thủ đô Moscow của Nga, với sự tham gia của chính quyền địa phương, cơ quan ngoại giao, hiệp hội du lịch, hãng lữ hành và doanh nghiệp 2 nước.

Tại vùng Ural, đoàn công tác làm việc với Hiệp hội Du lịch vùng Ural về khả năng đưa khách Nga đến Quảng Ninh, tổ chức các đoàn khảo sát sản phẩm và nghiên cứu mở chuyến bay charter hoặc thường lệ, kết nối các sân bay lớn của vùng Ural với Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

Không gian giới thiệu quảng bá Quảng Ninh tại Ekaterinburg, Nga vào tháng 7/2026

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Quảng Ninh ở Ekaterinburg, hơn 100 doanh nghiệp, nhà đầu tư Nga đã tham dự. Các doanh nghiệp Quảng Ninh trực tiếp giới thiệu hệ thống sản phẩm, dịch vụ, cơ sở lưu trú, chương trình tour và chính sách hợp tác với các đối tác sở tại.

Đoàn công tác cũng làm việc với lãnh đạo tỉnh Sverdlovsk, Phòng Công nghiệp và Thương mại Ural, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Ekaterinburg và nhiều hiệp hội doanh nghiệp. Qua đó, mạng lưới hỗ trợ cho hoạt động xúc tiến du lịch Quảng Ninh tại Nga được mở rộng từ cấp chính quyền đến các đơn vị trực tiếp tổ chức và phân phối khách.

Tại Moscow, đoàn công tác làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, cơ quan quản lý du lịch và các doanh nghiệp như Anex Tour, Fun&Sun, Autlet Travel; tập trung vào nghiên cứu nhu cầu khách Nga, xây dựng chương trình du lịch, kết nối hãng hàng không, lữ hành với doanh nghiệp lưu trú, du thuyền và dịch vụ tại Quảng Ninh.

Các du thuyền hạng sang - được ví như "khách sạn nổi" trên vịnh Hạ Long đang là sản phẩm thế mạnh đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh

Vịnh Hạ Long có sức hút lớn với thị trường Nga

Trong chương trình làm việc, các nhà điều hành du lịch Nga đã thấy tiềm năng lớn của tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt là vịnh Hạ Long với giá trị thẩm mỹ đặc biệt và địa mạo độc đáo, và đảo Titov - địa danh gắn với nhà du hành vũ trụ Liên Xô Gherman Titov. Ngoài ra, mô hình nghỉ dưỡng trên các du thuyền hạng sang - được ví như "khách sạn nổi" trên vịnh Hạ Long đang là sản phẩm thế mạnh đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh so với các địa phương khác.

Trên cơ sở đánh giá tiềm năng và cơ hội hợp tác giữa các bên, khoảng 20 bản ghi nhớ hợp tác đã được ký kết bởi doanh nghiệp 2 nước trong dịp này. Bằng biên bản ghi nhớ với các hãng lữ hành lớn của Nga là Anex Tour, Fun&Sun, Autlet Travel hay Hiệp hội Du lịch vùng Ural, Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận với thương hiệu du thuyền Grand Pioneers đã đặt nền móng vững chắc cho liên kết kinh doanh với đối tác Nga. Các đơn vị ký kết lần này đóng vai trò chủ đạo trong chuỗi khai thác thị trường, từ hiệp hội nghề nghiệp, đơn vị tổ chức tour đến mạng lưới bán hàng và phân phối khách tại Nga.

Ông Lương Thế Tuyên - Phó Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận giới thiệu sản phẩm du thuyền cao cấp trên vịnh Hạ Long

Theo ông Lương Thế Tuyên, Phó Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận, kết quả quan trọng của chuyến công tác tại Nga không chỉ nằm ở số lượng biên bản được ký, mà còn ở việc doanh nghiệp được tiếp cận đúng những đối tác có năng lực tổ chức và gửi khách.

Cụ thể về hợp tác với hãng lữ hành Fun&Sun, 2 bên thống nhất đưa Quảng Ninh – vịnh Hạ Long trở thành điểm đến dành cho du lịch nghỉ dưỡng, MICE và trải nghiệm cao cấp; đồng thời phát triển các chương trình du thuyền ngủ đêm được thiết kế riêng cho thị trường Nga. Fun&Sun sẽ quảng bá và phân phối sản phẩm Grand Pioneers thông qua hệ thống bán hàng tại Nga, xây dựng các gói du lịch cao cấp đến Quảng Ninh và giới thiệu sản phẩm tới nhóm khách nghỉ dưỡng, khách doanh nghiệp. Hai bên cũng dự kiến tổ chức các đoàn khảo sát du thuyền và chiến dịch truyền thông chung.

Trong khi đó, hãng lữ hành Anex Tour hợp tác với Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận với trọng tâm là trao đổi thông tin về xu hướng thị trường, nhu cầu khách du lịch; kết nối doanh nghiệp lữ hành, đại lý, khách sạn và du thuyền; phát triển sản phẩm du lịch tàu biển, lưu trú, nghỉ dưỡng và quảng bá Quảng Ninh tại Nga.

Lễ ký kết và trao biên bản ghi nhớ giữa Công ty Anex Tour Nga với các doanh nghiệp Quảng Ninh

Với Hiệp hội Du lịch vùng Ural, khuôn khổ hợp tác được triển khai trong giai đoạn 2026-2030, hướng đến gia tăng trao đổi khách, phát triển tour, tổ chức famtrip, presstrip, đào tạo nhân lực tiếng Nga và nghiên cứu kết nối các chuyến bay charter hoặc đường bay trực tiếp giữa vùng Ural với sân bay Vân Đồn.

“Thông qua sự kết nối của tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt là Ban Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, doanh nghiệp có cơ hội làm việc trực tiếp với các hiệp hội, hãng lữ hành và hệ thống phân phối tại thị trường nguồn. Đây là điều kiện rất quan trọng để chúng tôi hiểu rõ hơn nhu cầu của khách Nga, từ đó xây dựng sản phẩm, chính sách giá và phương án phục vụ phù hợp.

Các cơ quan quản lý nhà nước đã mở ra cơ hội, thiết lập các cuộc làm việc chính thức và tạo niềm tin để doanh nghiệp hai bên tiếp cận nhau. Tiếp theo các doanh nghiệp sẽ cụ thể hóa cơ hội đó thành chương trình tour, hợp đồng thương mại và những đoàn khách thực tế đến Quảng Ninh”, ông Tuyên chia sẻ.

Đóng gói sản phẩm du thuyền dành cho khách Nga

Grand Pioneers Cruise được vinh danh là “Hãng du thuyền xanh tốt nhất thế giới”

Đội du thuyền Grand Pioneers đã được Việt Thuận Group phát triển trên nền tảng kinh nghiệm hơn 20 năm trong lĩnh vực vận tải thủy và hàng hải. Không chỉ sở hữu hải trình trải nghiệm độc đáo, Grand Pioneers Cruise còn được biết đến là một trong những thương hiệu tiên phong theo đuổi mô hình du lịch xanh trên vịnh Hạ Long.

Liên tiếp trong các năm 2024 và 2025, Grand Pioneers Cruise được World Cruise Awards vinh danh là “Hãng du thuyền xanh tốt nhất thế giới”. Năm 2025, thương hiệu tiếp tục nhận thêm danh hiệu “Hãng du thuyền tốt nhất châu Á”, trở thành thương hiệu du thuyền Việt Nam đầu tiên sở hữu đồng thời hai giải thưởng quốc tế uy tín này.

Bên cạnh phát triển xanh, Grand Pioneers Cruise còn được đánh giá cao về tiêu chuẩn an toàn. Đây là cặp du thuyền đầu tiên trên vịnh Hạ Long đạt chứng nhận VR-SB, là tiêu chuẩn an toàn hàng hải cao nhất hiện nay dành cho tàu du lịch hoạt động ven biển. Du thuyền được trang bị đầy đủ hệ thống phòng cháy chữa cháy, cứu sinh, cứu hộ, đội ngũ trực an toàn 24/24, cùng các thiết bị y tế và ứng cứu khẩn cấp theo quy chuẩn quốc tế.

Đưa sản phẩm du thuyền cao cấp trên vịnh Hạ Long tới thị trường Nga

Tỉnh Quảng Ninh đang hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến mới được ưa chuộng tại Việt Nam đối với du khách Nga. Sản phẩm du thuyền cao cấp Grand Pioneers Cruise được đưa vào hệ thống bán hàng tại Nga không chỉ mang lại cơ hội cho riêng doanh nghiệp, mà còn góp phần mở rộng nhận diện đối với vịnh Hạ Long và hệ sinh thái dịch vụ du lịch chất lượng cao của Quảng Ninh.

Sau khi ký kết với các đối tác Nga, đội du thuyền của Việt Thuận Group tiếp cận khách hàng ngay từ khâu xây dựng và bán tour tại thị trường nguồn. Trong thời gian tới, Việt Thuận dự kiến tiếp tục làm việc với từng đối tác để xây dựng bộ sản phẩm, chính sách giá và kế hoạch bán hàng cụ thể. Doanh nghiệp cũng sẽ chuẩn bị tài liệu giới thiệu bằng tiếng Nga, tổ chức đào tạo sản phẩm cho đại lý, đón các đoàn khảo sát và hoàn thiện phương án phục vụ phù hợp với khách Nga.

“Khi các thỏa thuận được cụ thể hóa thành những chuyến bay, chương trình tour và đoàn khách thực tế, Nga có thể trở thành thị trường quốc tế tiềm năng đối với Quảng Ninh, đồng thời tạo động lực phát triển dòng sản phẩm du thuyền, nghỉ dưỡng và du lịch có mức chi tiêu cao tại vịnh Hạ Long”, ông Lương Thế Tuyên cho biết thêm.