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Hội đồng Lý luận TW nâng cao năng lực tư vấn chiến lược trong kỷ nguyên mới

Thứ Tư, 17:56, 21/10/2026
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VOV.VN - Chiều 21/10, Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì hội thảo khoa học “Phát huy vai trò tư vấn chiến lược của Hội đồng Lý luận Trung ương trong kỷ nguyên phát triển mới”.

Hội thảo gồm hai phiên. Phiên 1 “Quá trình hình thành và phát triển của Hội đồng Lý luận Trung ương”. Các tham luận và phát biểu tại hội thảo thảo luận về sự ra đời của Hội đồng - yêu cầu khách quan của công cuộc đổi mới và phát triển đất nước; về hoạt động của Hội đồng giai đoạn 2016-2021; về những thành tựu nổi bật của Hội đồng giai đoạn 2021-2026.

Phiên 2 “Định hướng phát triển Hội đồng Lý luận Trung ương trong kỷ nguyên mới”. Tham luận và các phát biểu tại hội thảo thảo luận về vai trò của Hội đồng trong hệ thống các cơ quan tham mưu, tư vấn chiến lược của Đảng; về các cuộc trao đổi lý luận quốc tế và đóng góp của Hội đồng đối với công tác đối ngoại Đảng; về hoạt động nghiên cứu khoa học, các chương trình khoa học cấp quốc gia và dấu ấn nổi bật của Hội đồng.

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, Hội đồng Lý luận Trung ương có lợi thế trong việc kết nối các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học và các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực, gắn nghiên cứu với yêu cầu hoạch định đường lối. Hội đồng đang làm và làm rất tốt vấn đề tổng kết thực tiễn.

"Nhưng hiện tại và tương lai không nằm trên một đường thẳng. Chúng ta không chỉ có tổng kết thực tiễn, tổng kết lịch sử, mà còn phải nhận diện những cái khả năng xuất hiện những bước ngoặt, tức là tập trung vào vấn đề dự báo tương lai, xây dựng các kịch bản và cảnh báo sớm", theo PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng.

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PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại hội thảo. Ảnh Hà Nam

Theo TS. Phùng Quốc Hiển, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, chuyên gia tư vấn cấp cao của Hội đồng Lý luận Trung ương, sự ra đời của Hội đồng Lý luận Trung ương đánh dấu một bước tiến quan trọng về tư duy tổ chức, hình thành một cơ quan nghiên cứu, tham mưu chuyên trách về công tác lý luận của Đảng và cũng là yêu cầu khách quan của sự nghiệp cách mạng. 

TS. Phùng Quốc Hiển nhận xét, có thể nói trong các nhiệm vụ tư vấn được giao cho Hội đồng Lý luận Trung ương, thì tư vấn chiến lược là nhiệm vụ quan trọng nhất. Đó là việc tư vấn cho các cơ quan cao nhất của Đảng là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Nội dung tư vấn là những vấn đề lớn, quan trọng, có ý nghĩa chiến lược về quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách với không gian rộng tác động lớn, phạm vi thời gian thực hiện từ 5 năm trở lên, thậm chí có tầm nhìn 10, 20 năm hoặc lâu hơn. Ví dụ như các văn kiện của Đại hội Đảng, các nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và công tác tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị.

Với tầm quan trọng đó, Hội đồng Lý luận Trung ương cần nâng cao năng lực tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tham mưu và tư vấn thông qua các giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, phải lựa chọn được vấn đề lớn, quan trọng có tầm chiến lược để tư vấn. Những vấn đề Hội đồng Lý luận Trung ương lựa chọn tư vấn phải có tầm chiến lược dài hạn và phải giải quyết được những điểm nghẽn, điểm chưa rõ trong thực tiễn, phải tổng kết thành lý luận nhằm tham mưu cho Đảng trong xây dựng, hoàn thiện quan điểm, đường lối, chủ trương trong các nghị quyết và biến thành hành động cách mạng cụ thể.

Thứ hai, công tác nghiên cứu phải đi trước một bước, phương pháp nghiên cứu phải khoa học, phải có dự báo tốt và sát đúng. Muốn vậy công tác tổng kết, nghiên cứu, tham mưu của Hội đồng Lý luận Trung ương phải đảm bảo tính Đảng, tính khoa học, tính thực tiễn, tính khả thi và dự báo cao.

Thứ ba, để thực hiện tốt công tác tư vấn chiến lược, Hội đồng Lý luận Trung ương cần phải tập hợp được các nhà khoa học, nhà quản lý, các chuyên gia có trình độ lý luận và trải qua thực tiễn, để tạo ra một lực lượng tri thức, có đủ trí tuệ và năng lực nghiên cứu, tham mưu cho Hội đồng Lý luận Trung ương thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Thứ tư, Hội đồng Lý luận Trung ương cần phối hợp tốt với các cơ quan trong hệ thống chính trị, để có thể tiếp cận, tận dụng nguồn thông tin, nguồn tri thức và kinh nghiệm mang tính chuyên sâu của các cơ quan này, giúp cho việc thực hiện nhiệm vụ, chức năng của Hội đồng được thuận lợi và hiệu quả hơn.

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Hội thảo khoa học “Phát huy vai trò tư vấn chiến lược của Hội đồng Lý luận Trung ương trong kỷ nguyên phát triển mới”. 

Các tham luận và phát biểu tại hội thảo khẳng định, trong 30 năm qua Hội đồng Lý luận Trung ương luôn là cơ quan tư vấn chiến lược quan trọng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, góp phần tích cực vào công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, đổi mới tư duy lý luận và xây dựng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tham luận của PGS. TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: "Trong 30  năm xây dựng và trưởng thành, Hội đồng Lý luận Trung ương đã trở thành nơi hội tụ bản lĩnh, kết tinh trí tuệ của các thế hệ cán bộ lãnh đạo, nhà khoa học và những người hoạt động thực tiễn, góp phần cung cấp cơ sở khoa học, luận cứ thực tiễn cho nhiều quyết sách lớn của Đảng, Nhà nước. Chặng đường 30 năm ấy đồng thời đặt ra những yêu cầu phải đổi mới nếp nghĩ, cách làm sao cho ngày càng xứng đáng với niềm tin chính trị, khoa học và cách mạng mà Đảng đã trao gửi khi thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương".

Trong bối cảnh mới, Hội đồng cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hội nhập; nâng cao chất lượng nghiên cứu lý luận gắn với tổng kết thực tiễn, năng lực dự báo chiến lược; phát huy vai trò của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học; tăng cường phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương, qua đó đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Phát biểu kết luận và bế mạc hội thảo, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương ghi nhận, đánh giá cao các báo cáo, tham luận và ý kiến thảo luận của các đại biểu. GS.TS Nguyễn Xuân Thắng cho biết, các ý kiến sẽ được tiếp thu, nghiên cứu để xây dựng định hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng trong thời gian tới.

 

Nguyễn Vân/VOV.VN
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