English
/ DU LỊCH
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cà Mau tổ chức chuỗi sự kiện quy mô đón "tuổi mới" gắn với kích cầu du lịch

Thứ Bảy, 17:44, 27/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - “Sự kiện không chỉ mang tính chất kỷ niệm, mà còn hướng đến tạo ra khí thế mới, niềm tin mới để địa phương bước vào kỷ nguyên mới”, ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nêu rõ.

Tỉnh Cà Mau đang khẩn trương chuẩn bị tổ chức chuỗi hoạt động quy mô lớn đánh dấu cột mốc kỷ niệm 1 năm hợp nhất tỉnh và 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, gắn liền với việc phát động Chương trình trọng điểm kích cầu du lịch năm 2026.

ca mau to chuc chuoi su kien quy mo don tuoi moi gan voi kich cau du lich hinh anh 1
Sự kiện hướng tới kỷ niệm 1 năm hợp nhất tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu thành tỉnh Cà Mau hiện nay.

Theo kế hoạch, sự kiện kéo dài từ giữa tháng 6 đến đầu tháng 7/2026. Tâm điểm của chuỗi hoạt động là chương trình nghệ thuật đặc sắc, kết hợp cầu truyền hình trực tiếp được dàn dựng công phu diễn ra tại cụm đảo Hòn Khoai, Quảng trường Hùng Vương và Quảng trường Phan Ngọc Hiển.

Ông Nguyễn Văn Đen, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết, công tác chuẩn bị cho các hoạt động diễn ra đã hoàn tất. Dịp này trên địa bàn diễn ra đa dạng các hoạt động từ văn hóa, du lịch đến thể thao, tạo nên một không gian sôi động.  Đáng chú ý, chương trình nghệ thuật diễn ra tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển vào tối 30/6 sẽ kết hợp phát động Chương trình trọng điểm kích cầu du lịch tỉnh năm 2026 và công bố các tác phẩm dự thi thiết kế logo tỉnh Cà Mau đạt giải.

ca mau to chuc chuoi su kien quy mo don tuoi moi gan voi kich cau du lich hinh anh 2
Trước đó, lễ động thổ dự án điện gió ở xã Đông Hải cũng nằm trong sự kiện kỷ niệm hợp nhất tỉnh Cà Mau.

Đánh giá về ý nghĩa của sự kiện đối với chặng đường phát triển mới của địa phương, ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, sự kiện được tổ chức để nhìn nhận, đánh giá lại chặng đường đã qua với mô hình hoạt động mới. Những kết quả một năm qua về phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, thể hiện cho tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.

“Các sự kiện lần này không chỉ mang tính chất kỷ niệm, mà còn hướng đến tạo ra khí thế mới, niềm tin mới và sinh khí mới để toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đồng tâm hiệp lực, đóng góp vào sự phát triển của địa phương trong kỷ nguyên mới”, ông Thăng nhấn mạnh.

Bên cạnh các chương trình nghệ thuật, dịp “ngày hội lớn” này, Cà Mau còn tổ chức không gian triển lãm ảnh chuyên đề mang tên “Một năm nhìn lại tỉnh Cà Mau sau hợp nhất và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp” nhằm khắc họa sự chuyển mình của bộ máy hành chính mới.

ca mau to chuc chuoi su kien quy mo don tuoi moi gan voi kich cau du lich hinh anh 3
Sự kiện cũng hướng tới quảng bá tiềm năng, lợi thế của tỉnh Cà Mau.

Các hoạt động xúc tiến kinh tế, trưng bày sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương cùng loạt chương trình ưu đãi kích cầu du lịch cũng được kích hoạt đồng bộ. Song song đó, còn có các chương trình an sinh xã hội thiết thực như chiến dịch “Trao sinh kế - Nâng bước tương lai”, thăm hỏi gia đình chính sách và tuyên dương cán bộ cơ sở tiêu biểu.

Tỉnh Cà Mau tổ chức chuỗi sự kiện dịp hợp nhất tỉnh cũng hướng tới, quảng bá tiềm năng kinh tế - du lịch của địa phương. Chuỗi sự kiện ý nghĩa này hứa hẹn tạo sức lan tỏa, tiếp thêm động lực để tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cà Mau bác tin thất thiệt về việc sản xuất tôm khô bằng cao su non
Cà Mau bác tin thất thiệt về việc sản xuất tôm khô bằng cao su non

VOV.VN - Cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đã vào cuộc xác minh, làm rõ và bác bỏ thông tin “bao vây bắt khẩn cơ sở làm tôm khô bằng cao su non và hóa chất độc hại”.

Cà Mau bác tin thất thiệt về việc sản xuất tôm khô bằng cao su non

Cà Mau bác tin thất thiệt về việc sản xuất tôm khô bằng cao su non

VOV.VN - Cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đã vào cuộc xác minh, làm rõ và bác bỏ thông tin “bao vây bắt khẩn cơ sở làm tôm khô bằng cao su non và hóa chất độc hại”.

Xoa dịu nỗi đau chiến tranh, Cà Mau tìm lại tên cho 263 liệt sĩ
Xoa dịu nỗi đau chiến tranh, Cà Mau tìm lại tên cho 263 liệt sĩ

VOV.VN - Ngày 17/6, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Cà Mau (Ban Chỉ đạo 515), đã tổ chức ra quân, thực hiện kế hoạch khai quật và lấy mẫu sinh phẩm 263 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Trần Văn Thời.

Xoa dịu nỗi đau chiến tranh, Cà Mau tìm lại tên cho 263 liệt sĩ

Xoa dịu nỗi đau chiến tranh, Cà Mau tìm lại tên cho 263 liệt sĩ

VOV.VN - Ngày 17/6, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Cà Mau (Ban Chỉ đạo 515), đã tổ chức ra quân, thực hiện kế hoạch khai quật và lấy mẫu sinh phẩm 263 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Trần Văn Thời.

Cà Mau: Trồng rừng không đủ bù sạt lở mất rừng
Cà Mau: Trồng rừng không đủ bù sạt lở mất rừng

VOV.VN - Trồng rừng, bảo vệ và phát triển rừng trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp đang là bài toán cấp bách đặt ra đối với tỉnh Cà Mau.

Cà Mau: Trồng rừng không đủ bù sạt lở mất rừng

Cà Mau: Trồng rừng không đủ bù sạt lở mất rừng

VOV.VN - Trồng rừng, bảo vệ và phát triển rừng trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp đang là bài toán cấp bách đặt ra đối với tỉnh Cà Mau.

Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực