Cà Mau tổ chức chuỗi sự kiện quy mô đón "tuổi mới" gắn với kích cầu du lịch

Tỉnh Cà Mau đang khẩn trương chuẩn bị tổ chức chuỗi hoạt động quy mô lớn đánh dấu cột mốc kỷ niệm 1 năm hợp nhất tỉnh và 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, gắn liền với việc phát động Chương trình trọng điểm kích cầu du lịch năm 2026.

Sự kiện hướng tới kỷ niệm 1 năm hợp nhất tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu thành tỉnh Cà Mau hiện nay.

Theo kế hoạch, sự kiện kéo dài từ giữa tháng 6 đến đầu tháng 7/2026. Tâm điểm của chuỗi hoạt động là chương trình nghệ thuật đặc sắc, kết hợp cầu truyền hình trực tiếp được dàn dựng công phu diễn ra tại cụm đảo Hòn Khoai, Quảng trường Hùng Vương và Quảng trường Phan Ngọc Hiển.

Ông Nguyễn Văn Đen, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết, công tác chuẩn bị cho các hoạt động diễn ra đã hoàn tất. Dịp này trên địa bàn diễn ra đa dạng các hoạt động từ văn hóa, du lịch đến thể thao, tạo nên một không gian sôi động. Đáng chú ý, chương trình nghệ thuật diễn ra tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển vào tối 30/6 sẽ kết hợp phát động Chương trình trọng điểm kích cầu du lịch tỉnh năm 2026 và công bố các tác phẩm dự thi thiết kế logo tỉnh Cà Mau đạt giải.

Trước đó, lễ động thổ dự án điện gió ở xã Đông Hải cũng nằm trong sự kiện kỷ niệm hợp nhất tỉnh Cà Mau.

Đánh giá về ý nghĩa của sự kiện đối với chặng đường phát triển mới của địa phương, ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, sự kiện được tổ chức để nhìn nhận, đánh giá lại chặng đường đã qua với mô hình hoạt động mới. Những kết quả một năm qua về phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, thể hiện cho tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.

“Các sự kiện lần này không chỉ mang tính chất kỷ niệm, mà còn hướng đến tạo ra khí thế mới, niềm tin mới và sinh khí mới để toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đồng tâm hiệp lực, đóng góp vào sự phát triển của địa phương trong kỷ nguyên mới”, ông Thăng nhấn mạnh.

Bên cạnh các chương trình nghệ thuật, dịp “ngày hội lớn” này, Cà Mau còn tổ chức không gian triển lãm ảnh chuyên đề mang tên “Một năm nhìn lại tỉnh Cà Mau sau hợp nhất và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp” nhằm khắc họa sự chuyển mình của bộ máy hành chính mới.

Sự kiện cũng hướng tới quảng bá tiềm năng, lợi thế của tỉnh Cà Mau.

Các hoạt động xúc tiến kinh tế, trưng bày sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương cùng loạt chương trình ưu đãi kích cầu du lịch cũng được kích hoạt đồng bộ. Song song đó, còn có các chương trình an sinh xã hội thiết thực như chiến dịch “Trao sinh kế - Nâng bước tương lai”, thăm hỏi gia đình chính sách và tuyên dương cán bộ cơ sở tiêu biểu.

Tỉnh Cà Mau tổ chức chuỗi sự kiện dịp hợp nhất tỉnh cũng hướng tới, quảng bá tiềm năng kinh tế - du lịch của địa phương. Chuỗi sự kiện ý nghĩa này hứa hẹn tạo sức lan tỏa, tiếp thêm động lực để tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo.