Hội nghị Chính phủ với địa phương: Đồng lòng cam kết đạt mục tiêu tăng trưởng

Là tỉnh tăng trưởng thấp nhất cả nước, trong Quý 2 tỉnh Sơn La tăng trưởng đạt 2,24%, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt nêu rõ nguyên nhân do chịu tác động của ngành sản xuất, phân phối điện và Quốc lộ 6 triên địa bàn tỉnh đang thi công.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

"Nguyên nhân chủ yếu do khu vực công nghiệp giảm sâu, nhất là ngành sản xuất và phân phối điện thì giảm 10,12% do tổng lượng nước về hồ thủy điện Sơn La trong Quý II giảm 11,4% và thủy điện Huội Quảng tạm dừng hoạt động do thiếu nguồn nước. Bên cạnh đó tuyến đường huyết mạch của Quốc lộ 6 thì từ cuối 3/2026 sửa chữa lớn và đang thi công các điểm có nguy cơ sạt lở. Bình quân một ngày tuyến đường này phải cấm mất khoảng 8 tiếng, ảnh hưởng rất lớn đến lưu thông hàng hóa, thu hút du lịch của tỉnh Sơn La", ông Nguyễn Đình Việt nói.

Tỉnh Sơn La đặt mục tiêu thu hút thêm trên 50.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong 6 tháng cuối năm; đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng, đồng thời kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành sớm giao cơ quan chủ quản triển khai chuẩn bị đầu tư tuyến cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên và cho phép nâng cấp tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu từ 2 lên 4 làn xe.

Xác định quý III và 6 tháng cuối năm là giai đoạn tăng tốc, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh cho biết, tỉnh tập trung tạo điều kiện để các doanh nghiệp hoạt động ổn định, phát huy tối đa công suất; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ đưa khoảng 15 dự án lớn với tổng vốn đầu tư hơn 35.000 tỷ đồng vào vận hành trong năm nay, qua đó tạo thêm dư địa tăng trưởng.

"Thanh Hóa tiếp tục thúc đẩy hệ sinh thái này và đã hoàn thiện 2 đề án về công ty đổi mới sáng tạo và quỹ đầu tư mạo hiểm, nhằm tạo môi trường thuận lợi cho khởi nghiệp phát triển. Tỉnh đang đẩy nhanh lộ trình xây dựng khu công nghệ cao và quy hoạch các mô hình kinh tế số. Thanh Hóa phối hợp với Bộ Công Thương và Tập đoàn Năng lượng Quốc gia để trình cấp thẩm quyền, sớm triển khai dự án kho dự trữ dầu thô và dự trữ xăng dầu thương phẩm quốc gia trên địa bàn tỉnh", ông Nguyễn Hoài Anh cho biết.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng năm 2026, tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung cao độ, bám sát chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 168 của Chính phủ nhằm triển khai quyết liệt các kịch bản phát triển. Trong các nhóm nhiệm vụ trọng tâm để khơi thông nguồn lực và tạo động lực tăng trưởng mới, tỉnh Hà Tĩnh tập trung thúc đẩy các dự án đầu tư công và ngoài ngân sách, nhất là hạ tầng trọng điểm, công nghiệp, dịch vụ. Quyết liệt tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, mặt bằng, tái định cư, giá đất và nguồn vật liệu xây dựng.

"Tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ đẩy nhanh tối đa tiến độ của các dự án sản xuất công nghiệp, tạo thêm các nguồn lực tăng trưởng mới cho các năm tiếp theo. Tiếp tục tháo gỡ các dự án tồn đọng kéo dài để khơi thông nguồn lực phát triển. Triển khai nhanh các dự án năng lượng trong quy hoạch điện 8 gắn tăng trưởng với thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh năng lượng và đảm bảo nhu cầu sử dụng điện của các dự án công nghiệp lớn. Thúc đẩy khu kinh tế Vũng Áng phát triển mạnh công nghiệp thép, công nghiệp chế biến, chế tạo sau thép", Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cho biết.

Gia Lai quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng trong năm 2026 là 10,2%, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết: "Về nông nghiệp, tập trung quy hoạch lại đất đai để xây dựng các vùng nguyên liệu lớn ở phía Tây Gia Lai. Tập trung triển khai 405 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, với tổng số vốn trên 350.000 tỷ đồng. Nếu các dự án trên được đẩy nhanh tiến độ, đôn đốc khởi công sớm và hoàn thành sớm thì mục tiêu đạt dư địa tăng trưởng 10% trong năm nay và cho cả giai đoạn sẽ đạt được. Tập trung quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công để đảm bảo đạt 100% vốn được giải ngân".

Dù đối mặt với không ít khó khăn mang tính đặc thù, từ những trở ngại về thiên tai, hạ tầng giao thông như tại Sơn La, cho đến áp lực phải tạo ra các dư địa phát triển mới như ở Thanh Hóa, Hà Tĩnh hay Gia Lai...Các địa phương đều nhìn nhận rõ nguyên nhân và chủ động đưa ra những giải pháp trọng tâm, quyết liệt cho giai đoạn tăng tốc cuối năm.

Sự đồng lòng cam kết giữ vững mục tiêu tăng trưởng, kết hợp giữa việc tháo gỡ nút thắt hạ tầng, thúc đẩy đầu tư công và phát huy tối đa nội lực kinh tế số, công nghiệp, nông nghiệp chính là cơ sở vững chắc để các địa phương cùng Chính phủ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2026.