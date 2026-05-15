Hội thi tuyên truyền viên giỏi đưa Nghị quyết XIV vào cuộc sống

Với chủ đề “Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030”, hội thi thu hút 22 thí sinh tham gia, góp phần lan tỏa tinh thần nghị quyết, củng cố nhận thức và thống nhất hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Hội thi tuyên truyền viên giỏi, lan tỏa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào thực tiễn cơ sở

Hội thi với sự tham gia của 22 thí sinh là tuyên truyền viên đến từ các chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm: xây dựng đề cương tuyên truyền; thuyết trình chuyên đề bằng slide, tập trung làm rõ những nội dung cốt lõi, điểm mới, nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Tịnh Biên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; và phần trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo.

Qua các phần thi, các thí sinh đã thể hiện sự đầu tư nghiêm túc về nội dung, kỹ năng tổng hợp, tư duy hệ thống và khả năng liên hệ thực tiễn. Nhiều chuyên đề tập trung vào các nội dung trọng tâm như: đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng; phát huy vai trò đội ngũ nhà giáo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển văn hóa trong giai đoạn mới; và thúc đẩy chuyển đổi số, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào thực tiễn.

Ông Trịnh Văn Đệ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tịnh Biên, Trưởng Ban Tổ chức cho biết, hội thi là hoạt động thiết thực nhằm tiếp tục tuyên truyền sâu rộng nội dung cốt lõi, điểm mới và các nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; qua đó góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thí sinh Đoàn Thị Kiều, Chi bộ Trường Mầm non Tuổi Ngọc cho biết, việc đạt giải Nhất tại hội thi giúp bản thân thêm tự tin để trở thành tuyên truyền viên tại đơn vị và địa phương. Qua đó góp phần lan tỏa, giúp cán bộ, đảng viên và người dân hiểu rõ hơn về Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cũng như các nghị quyết của tỉnh, của phường, đưa nghị quyết đi vào thực tiễn đời sống.

Thành công của hội thi góp phần quan trọng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền miệng

Theo Ban Tổ chức, thành công của hội thi góp phần quan trọng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền miệng; nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; qua đó đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp sớm đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân.