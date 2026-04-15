Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng

Thứ Tư, 15:17, 15/04/2026
VOV.VN - Sáng nay 15/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế. 

Báo cáo của Ủy ban Kinh tế và Tài chính cho thấy, dự thảo nghị quyết đã được Chính phủ tiếp thu, chỉnh lý nhiều nội dung quan trọng. Cơ quan thẩm tra đề nghị tiếp tục làm rõ phạm vi điều chỉnh, xác định rõ cơ quan chủ trì, cũng như mô hình tổ chức xử lý tranh chấp đầu tư quốc tế. Bên cạnh đó, các chính sách đặc thù như phụ cấp, cơ chế tài chính, thuê luật sư quốc tế… cần được đánh giá kỹ tác động ngân sách, bảo đảm tính khả thi khi triển khai.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội.

Đa số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng tình với hướng tiếp cận của dự thảo, nhất là việc phân định rõ vai trò giữa cơ quan chủ trì và cơ quan đại diện pháp lý, đồng thời xác định một đầu mối chịu trách nhiệm tham mưu, điều phối chính sách (có thể giao Bộ Tư pháp hoặc cơ quan phù hợp) nhằm bảo đảm tính thống nhất.

Thảo luận, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu bày tỏ nhất trí trong trường hợp một bên tranh chấp là cơ quan tài phán của Việt Nam thì để đảm bảo tính khách quan, đặc biệt là trong trường hợp tranh chấp đó lại được giải quyết tại các cơ quan tài phán Việt Nam thì cơ quan chủ trì có thể giao cho cơ quan quản lý Nhà nước về đầu tư nước ngoài, như thế cũng phù hợp và đương nhiên cơ quan đại diện pháp lý vẫn là Bộ tư pháp để đảm bảo tính nhất quán".

Các đại biểu đề nghị xác định rõ đầu mối, tăng cường phối hợp và nâng cao hiệu quả phòng ngừa, xử lý tranh chấp đầu tư trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Từ góc độ thực tiễn doanh nghiệp, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cho rằng dự thảo vẫn còn một số khoảng trống cần tiếp tục hoàn thiện.

"Dự thảo chúng tôi thấy rằng đang quy định theo hướng ai phối hợp với ai, cái này rất tốt rồi. Nhưng dường như vẫn thiếu một bản đồ tổng thể về các bước phòng ngừa và giải quyết tranh chấp. Dự thảo nên quy định ít nhất quy định về khung cơ bản, chẳng hạn như: phát hiện rủi ro, tiền tranh chấp rồi khởi kiện, tố tụng, thi hành để các cơ quan biết mình đang ở vị trí nào", ông Tuấn nêu ý kiến.

Giải trình các ý kiến của đại biểu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú cho biết, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu để hoàn thiện dự thảo, đồng thời nhấn mạnh, việc thiết kế cơ chế phải bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp thực tiễn.

Cũng trong sáng nay, Ủy Ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công và cho ý kiến việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

Đỗ Minh/VOV1
Nâng cao kỹ năng sáng tác tác phẩm chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

VOV.VN - Sáng nay (15/4), tại Hà Nội diễn ra hội nghị chuyên đề về kỹ năng và định hướng sáng tác tác phẩm dự thi Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 2 năm 2026 trong Đảng bộ Chính phủ.

VOV.VN - Sáng nay (15/4), tại Hà Nội diễn ra hội nghị chuyên đề về kỹ năng và định hướng sáng tác tác phẩm dự thi Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 2 năm 2026 trong Đảng bộ Chính phủ.

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

VOV.VN - Sáng nay 15/4, lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì lễ đón. 

VOV.VN - Sáng nay 15/4, lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì lễ đón. 

Thủ tướng: Phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số

VOV.VN - Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị phát động phong trào thi đua "Cả nước quyết tâm phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026-2030".

VOV.VN - Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị phát động phong trào thi đua "Cả nước quyết tâm phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026-2030".

