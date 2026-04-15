Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng

Báo cáo của Ủy ban Kinh tế và Tài chính cho thấy, dự thảo nghị quyết đã được Chính phủ tiếp thu, chỉnh lý nhiều nội dung quan trọng. Cơ quan thẩm tra đề nghị tiếp tục làm rõ phạm vi điều chỉnh, xác định rõ cơ quan chủ trì, cũng như mô hình tổ chức xử lý tranh chấp đầu tư quốc tế. Bên cạnh đó, các chính sách đặc thù như phụ cấp, cơ chế tài chính, thuê luật sư quốc tế… cần được đánh giá kỹ tác động ngân sách, bảo đảm tính khả thi khi triển khai.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội.

Đa số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng tình với hướng tiếp cận của dự thảo, nhất là việc phân định rõ vai trò giữa cơ quan chủ trì và cơ quan đại diện pháp lý, đồng thời xác định một đầu mối chịu trách nhiệm tham mưu, điều phối chính sách (có thể giao Bộ Tư pháp hoặc cơ quan phù hợp) nhằm bảo đảm tính thống nhất.

Thảo luận, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu bày tỏ nhất trí trong trường hợp một bên tranh chấp là cơ quan tài phán của Việt Nam thì để đảm bảo tính khách quan, đặc biệt là trong trường hợp tranh chấp đó lại được giải quyết tại các cơ quan tài phán Việt Nam thì cơ quan chủ trì có thể giao cho cơ quan quản lý Nhà nước về đầu tư nước ngoài, như thế cũng phù hợp và đương nhiên cơ quan đại diện pháp lý vẫn là Bộ tư pháp để đảm bảo tính nhất quán".

Các đại biểu đề nghị xác định rõ đầu mối, tăng cường phối hợp và nâng cao hiệu quả phòng ngừa, xử lý tranh chấp đầu tư trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Từ góc độ thực tiễn doanh nghiệp, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cho rằng dự thảo vẫn còn một số khoảng trống cần tiếp tục hoàn thiện.

"Dự thảo chúng tôi thấy rằng đang quy định theo hướng ai phối hợp với ai, cái này rất tốt rồi. Nhưng dường như vẫn thiếu một bản đồ tổng thể về các bước phòng ngừa và giải quyết tranh chấp. Dự thảo nên quy định ít nhất quy định về khung cơ bản, chẳng hạn như: phát hiện rủi ro, tiền tranh chấp rồi khởi kiện, tố tụng, thi hành để các cơ quan biết mình đang ở vị trí nào", ông Tuấn nêu ý kiến.

Giải trình các ý kiến của đại biểu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú cho biết, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu để hoàn thiện dự thảo, đồng thời nhấn mạnh, việc thiết kế cơ chế phải bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp thực tiễn.

Cũng trong sáng nay, Ủy Ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công và cho ý kiến việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).