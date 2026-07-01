Huế điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Theo đó, ông Trần Quốc Thắng, Chánh Văn phòng Thành ủy được điều động đến nhận công tác tại Sở Nội vụ; được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ. Ông Nguyễn Văn Hưng, Giám đốc Sở Tư pháp được điều động đến nhận công tác tại Văn phòng Thành ủy; bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Thành ủy. Bà Nguyễn Thị Châu, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh được điều động đến nhận công tác tại Sở Tư pháp; bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp.

Lãnh đạo thành phố Huế trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm

Ông Hoàng Đăng Khoa, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế được điều động đến nhận công tác tại Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh; phân công, bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh.

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao được điều động đến nhận công tác tại Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế; phân công, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế.

Ông Lê Minh Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố được tiếp nhận vào công tác tại Sở Văn hóa và Thể thao và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

Ông Lê Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Tài chính được điều động đến nhận công tác tại Sở Nông nghiệp và Môi trường và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Ban Thường vụ Thành ủy Huế cũng quyết định luân chuyển ông Nguyễn Tấn Trọng, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố đến nhận công tác tại Đảng ủy xã Quảng Điền; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Quảng Điền nhiệm kỳ 2025 -2030 kể từ ngày 1/7/2026.

Ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy Huế phát biểu giao nhiệm vụ cho các cán bộ

Ông Lê Ngọc Bảo thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Quảng Điền; được điều động đến nhận công tác tại Đảng ủy phường An Cựu; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Cựu nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Dương Thị Thu Thủy thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Cựu và các chức danh liên quan; được điều động đến nhận công tác tại Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, giới thiệu để hiệp thương giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời giới thiệu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bà Trần Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030; được phân công, giới thiệu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Huế nhiệm kỳ 2025 -2030.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy Huế đề nghị các cán bộ nhận nhiệm vụ mới khẩn trương tiếp nhận, bàn giao công việc theo quy định; nhanh chóng ổn định tổ chức, không để gián đoạn hoạt động của cơ quan, đơn vị; xây dựng tập thể đoàn kết, đổi mới phương pháp lãnh đạo, nâng cao hiệu quả điều hành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.