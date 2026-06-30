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Hơn 519 tỷ đồng đầu tư cụm du lịch sinh thái thể thao Hòn Vượn ở Huế

Thứ Ba, 10:34, 30/06/2026
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VOV.VN - UBND thành phố Huế vừa chấp thuận Công ty TNHH Golf Hoàng Gia Việt Nam là nhà đầu tư thực hiện Dự án Cụm du lịch sinh thái thể thao Hòn Vượn với tổng vốn đầu tư hơn 519 tỷ đồng.

Dự án được triển khai tại khu vực núi Hòn Vượn và hồ Khe Ngang, phường Kim Long, thành phố Huế, quy mô hơn 21 hécta; trong đó, khu vực núi Hòn Vượn khoảng 6,7 hécta và hồ Khe Ngang khoảng 14,6 hécta. Tổng mức đầu tư dự án hơn 519 tỷ đồng, chưa bao gồm tiền thuê đất, trong đó, vốn góp của nhà đầu tư hơn 80 tỷ đồng, phần còn lại được huy động từ các tổ chức tín dụng và các nguồn vốn hợp pháp khác. Thời gian thực hiện dự án không quá 48 tháng kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất. 

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Điểm du lịch sinh thái ở núi Hòn Vượn

Theo quy hoạch, Dự án Cụm du lịch sinh thái thể thao Hòn Vượn được đầu tư các hạng mục lưu trú gần gũi thiên nhiên, không gian trải nghiệm cảnh quan, hoạt động thể thao, văn hóa, ẩm thực và các dịch vụ liên quan. Sau khi hoàn thành, dự án phục vụ khoảng 700 đến 1.000 lượt khách mỗi ngày.

UBND thành phố Huế yêu cầu trong quá trình thi công hạ tầng giao thông kết nối dự án, đặc biệt tại khu vực đường mòn xuyên rừng gần ranh giới chùa Huyền Không Sơn Thượng, nhà đầu tư phải có giải pháp phù hợp nhằm bảo đảm cảnh quan môi trường, không gian văn hóa và tín ngưỡng của khu vực.

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Khu vực núi Hòn Vượn và hồ Khe Ngang

Ông Đồng Sĩ Toàn, Chủ tịch UBND phường Kim Long, thành phố Huế cho rằng, Dự án Cụm du lịch sinh thái thể thao Hòn Vượn được kỳ vọng sẽ góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng cảnh quan tự nhiên, đồng thời đa dạng hóa sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với bảo tồn môi trường và giá trị văn hóa địa phương.

“Lợi thế của núi Hòn Vượn là cụm du lịch kết hợp với du lịch tâm linh của chùa Huyền Không Sơn Thượng và hệ sinh thái của hồ Khe Ngang. Thời gian qua, điểm này rất thu hút các bạn trẻ ưa trải nghiệm cảnh sắc thiên nhiên đến đây rất lớn. Khi nhà đầu tư về đây, kỳ vọng trở thành một điểm đến du lịch, trải nghiệm rất hấp dẫn kết hợp với du lịch tâm linh, sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế của phường Kim Long nói riêng và thành phố nói chung”.

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Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
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