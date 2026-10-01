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Huế kiện toàn cán bộ lãnh đạo chủ chốt các đơn vị

Thứ Năm, 11:33, 01/10/2026
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VOV.VN - Sáng 1/10, UBND thành phố Huế tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo một số sở, ban quản lý dự án và trung tâm trực thuộc. Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh dự và trao các quyết định.

Theo các quyết định được công bố, Chủ tịch UBND thành phố Huế điều động, bổ nhiệm và giao quyền lãnh đạo đối với 17 cán bộ tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương, Nam Sông Hương; Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý hạ tầng; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch.

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Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND thành phố Huế phát biểu giao nhiệm vụ

Theo đó, bà Nguyễn Thị Bích Thảo, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ông Trương Văn Giang, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp thành phố Huế.

Ông Hoàng Tiến Minh, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 3 được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương.

Ông Hồ Hữu Phú, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 2 được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc và giao quyền Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương.

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Thành phố Huế kiện công bố các quyết định về công tác cán bộ

Ông Nguyễn Trần Nhật Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 1 được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý hạ tầng thành phố Huế.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND thành phố Huế cho biết: "Việc kiện toàn tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả quản lý các dự án đầu tư công và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Việc sắp xếp bộ máy gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu".

Chủ tịch UBND thành phố Huế yêu cầu các đơn vị ngay sau khi kiện toàn tổ chức phải xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể cho quý IV năm nay và những năm tiếp theo; tập trung chuẩn bị phương án ứng phó mùa mưa lũ, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện các nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng.

 

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
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