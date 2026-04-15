Kết luận của Bộ Chính trị về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng

Thứ Tư, 14:48, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài (Kết luận số 24-KL/TW, ngày 13/4/2026).

Kết luận nêu rõ: Xem xét Tờ trình số 56-TTr/ĐU, ngày 10/4/2026 của Đảng ủy Chính phủ về giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài, Bộ Chính trị kết luận như sau:

1. Cơ bản đồng ý với đề xuất của Đảng ủy Chính phủ, trong đó không xác định danh mục các dự án được xem xét xử lý, tháo gỡ, chỉ xem xét những dự án đã được cơ quan thanh tra, kiểm tra có kết luận, Tòa án có bản án, theo nguyên tắc đã được Bộ Chính trị đặt ra từ Kết luận số 77-KL/TW, ngày 02/5/2024.

Trên cơ sở đó, Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, gắn với trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu, khẩn trương rà soát kỹ các dự án, xác định vấn đề vướng mắc cụ thể và thẩm quyền xử lý để chủ động giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết theo Kết luận số 18-KL/TW, ngày 02/4/2026 của Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV. Các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm rà soát không để xảy ra trường hợp còn có dự án tồn đọng nhưng không được tổng hợp, xem xét xử lý, tháo gỡ.

ket luan cua bo chinh tri ve thao go kho khan, vuong mac cho cac du an ton dong hinh anh 1
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. (Ảnh: Trọng Phú)

2. Đồng ý nguyên tắc có cơ chế đặc thù để xử lý các sai phạm ngoài phạm vi các cơ chế đã được quy định tại Kết luận số 77-KL/TW, ngày 02/5/2024 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 170/2024/QH15, ngày 30/11/2024 của Quốc hội . Giao Đảng ủy Chính phủ chủ trì, thống nhất với Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy các cơ quan tư pháp đề xuất cụ thể cơ chế, chính sách, báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XVI, phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bảo đảm nguyên tắc nhà đầu tư phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, không ảnh hưởng tới an ninh, quốc phòng, bảo đảm năng lực, điều kiện thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

3. Đồng ý nguyên tắc cho phép xem xét, xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, đất đai và các dự án thuộc lĩnh vực khác theo hướng xem xét xử lý tháo gỡ đồng thời với quá trình xử lý trách nhiệm theo các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án, bảo đảm không hợp pháp hoá các sai phạm, không làm phát sinh sai phạm mới và có phương án khắc phục thiệt hại; hạn chế tối đa các khiếu kiện, nhất là đối với các dự án có yếu tố nước ngoài; bảo đảm quyền lợi hợp pháp của bên thứ ba ngay tình.

4. Giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cấp ủy các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm, sai phạm trước, trong và sau khi giải quyết các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng, không để phát sinh sai phạm mới.

Theo TTXVN
Thông báo kết luận giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh
VOV.VN - Chiều 5/4, tại Hà Nội, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 24 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả giám sát (đợt 1), triển khai kế hoạch kiểm tra (đợt 2) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Kết luận giám sát và kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La
VOV.VN - Sơn La cần cơ chế chính sách gì thì địa phương phải đánh giá một cách chính xác và đề xuất các cơ chế chính sách hiệu quả, qua đó sẽ tạo ra điều kiện để khơi thông các nguồn lực trên địa bàn của mình, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề xuất.

Thông báo Kết luận kiểm tra, giám sát với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lạng Sơn
VOV.VN - Chiều 3/4, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra, giám sát số 25 (Đoàn Kiểm tra số 25) của Bộ Chính trị đã tổ chức hội nghị thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả giám sát đợt 1; triển khai kế hoạch kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lạng Sơn.

