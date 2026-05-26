English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khai trừ Đảng Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh

Thứ Ba, 17:33, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh Điệp Văn Chiến; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Thành vừa bị Ban Bí thư quyết định khai trừ Đảng.

Ngày 26/5/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư nhận thấy, các ông Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh; Điệp Văn Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác.

khai tru Dang truong ban noi chinh tinh uy quang ninh hinh anh 1
Ông Nguyễn Đức Thành (bên phải) và ông Điệp Văn Chiến.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông Nguyễn Đức Thành và Điệp Văn Chiến.

Đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.

Văn Hiếu/VOV
Tag: Quảng Ninh trưởng ban Nội chính khai trừ Đảng công tác cán bộ Ban Bí thư
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cần Thơ trao quyết định về công tác cán bộ
Cần Thơ trao quyết định về công tác cán bộ

VOV.VN - Ngày 26/5, tại UBND thành phố Cần Thơ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vương Quốc Nam đã chủ trì hội nghị và trao các quyết định về công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.

Cần Thơ trao quyết định về công tác cán bộ

Cần Thơ trao quyết định về công tác cán bộ

VOV.VN - Ngày 26/5, tại UBND thành phố Cần Thơ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vương Quốc Nam đã chủ trì hội nghị và trao các quyết định về công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.

Lâm Đồng điều động giám đốc sở làm Bí thư phường Xuân Hương - Đà Lạt
Lâm Đồng điều động giám đốc sở làm Bí thư phường Xuân Hương - Đà Lạt

VOV.VN - Ông Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương – Đà Lạt.

Lâm Đồng điều động giám đốc sở làm Bí thư phường Xuân Hương - Đà Lạt

Lâm Đồng điều động giám đốc sở làm Bí thư phường Xuân Hương - Đà Lạt

VOV.VN - Ông Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương – Đà Lạt.

Thanh Hóa tiếp tục sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố
Thanh Hóa tiếp tục sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố

VOV.VN - Tỉnh Thanh Hóa vừa có chỉ thị giao các địa phương xây dựng Đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố của xã, phường mình; tổ chức lấy ý kiến nhân dân, trình HĐND cấp xã thông qua Đề án bảo đảm công khai, minh bạch và tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện; hoàn thành trước ngày 25/6/2026.

Thanh Hóa tiếp tục sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố

Thanh Hóa tiếp tục sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố

VOV.VN - Tỉnh Thanh Hóa vừa có chỉ thị giao các địa phương xây dựng Đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố của xã, phường mình; tổ chức lấy ý kiến nhân dân, trình HĐND cấp xã thông qua Đề án bảo đảm công khai, minh bạch và tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện; hoàn thành trước ngày 25/6/2026.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội