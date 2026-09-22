Khẩn trương hoàn thiện phương án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục trước 1/10/2026

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đôn đốc các bộ, ngành và địa phương khẩn trương hoàn thiện, báo cáo phương án sắp xếp, tổ chức lại cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và giáo dục đại học (GDĐH) công lập, đảm bảo tiến độ chung trước ngày 1/10/2026.

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến ngày 18/9, toàn quốc có 281 cơ sở GDNN công lập (gồm 90 cơ sở thuộc trung ương và 191 cơ sở thuộc địa phương), giảm 33 cơ sở, tương đương 10,5% so với thời điểm 31/7/2026. Một số bộ, ngành và địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ đã chủ động phối hợp, thống nhất phương án chuyển giao, sáp nhập các trường cao đẳng, trung cấp.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu tại cuộc họp.

Về giáo dục đại học, cả nước hiện có 130 cơ sở giáo dục đại học công lập (105 cơ sở do trung ương quản lý, 25 cơ sở do địa phương quản lý), giảm 03 cơ sở so với tháng 7/2025 sau khi thực hiện tổ chức lại và sáp nhập.

Hiện vẫn còn 10 địa phương chưa gửi báo cáo phương án sắp xếp theo yêu cầu, gồm: Tuyên Quang, Lai Châu, Ninh Bình, Hưng Yên, TP. Quảng Ninh, TP. Huế, Lâm Đồng, An Giang, Cà Mau và Lào Cai.

Để đảm bảo chất lượng và tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GDĐT đề nghị các bộ, ngành và địa phương khẩn trương rà soát, xác định rõ phương án đối với từng cơ sở (giữ nguyên, sáp nhập, giải thể hoặc chuyển giao về địa phương); Phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện hồ sơ, đề án chuyển giao các cơ sở GDNN về địa phương quản lý, gửi Bộ Nội vụ thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trước ngày 01/10/2026. Sau khi có quyết định sắp xếp, sáp nhập, các đơn vị phải khẩn trương kiện toàn bộ máy, tài chính, tài sản, tuyệt đối không làm gián đoạn hoạt động đào tạo, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người học, nhà giáo và người lao động.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết: “Trong tuần này, Bộ tiếp tục đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, trực tiếp là các đơn vị thuộc Bộ, khẩn trương trình Phó Thủ tướng xem xét, quyết định việc chuyển các trường về địa phương; đồng thời, phối hợp với các địa phương để thống nhất phương án sắp xếp sau khi chuyển giao.

Bộ kiến nghị Phó Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương phối hợp với Bộ GD-ĐT để trình Thủ tướng Chính phủ. Theo đề xuất của Bộ GD-ĐT, trước hết cần hoàn thiện phương án chuyển các trường về địa phương để Thủ tướng quyết định; đồng thời, xây dựng đề án gửi Bộ GD-ĐT để phối hợp với địa phương sắp xếp các trường thuộc thẩm quyền của Bộ GD-ĐT”.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học công lập.

Tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành, địa phương báo cáo về tình hình sắp xếp các cơ sở GDNN và GDĐH, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương án nhằm đảm bảo các cơ sở giáo dục hoạt động hiệu quả sau tiếp nhận, sắp xếp.

Phó Chủ tịch thành phố Hải Phòng Đào Trọng Đức cho biết, Hải Phòng đã thực hiện sáp nhập một số trường, giảm 3/7 trường, giảm hơn 40%, đồng ý tiếp nhận 3 trường từ các Bộ. Phó Chủ tịch Đào Trọng Đức kiến nghị: "Đề nghị Bộ GD-ĐT, Bộ Xây dựng và Bộ Công Thương sớm thúc đẩy thủ tục chuyển giao 3 cơ sở. Đối với Chính phủ, đề nghị sớm xem xét phê duyệt quyết định danh sách các trường chuyển giao, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để chúng tôi triển khai công tác bàn giao về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản để tổ chức thực hiện các công việc liên quan”.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ghi nhận nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong sắp xếp mạng lưới cơ sở GDNN; đồng thời yêu cầu tiếp tục thực hiện khẩn trương nhưng thận trọng, bảo đảm hiệu quả đào tạo và đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, sắp xếp không đồng nghĩa với giảm quy mô đào tạo, mà phải giảm đầu mối, nâng cao chất lượng, gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động của địa phương, vùng và cả nước. Mục tiêu là giảm 30% số cơ sở GDNN. Những cơ sở hoạt động không hiệu quả, không cần thiết tồn tại thì phải giải thể, không đưa về địa phương. Với các cơ sở chuyển về địa phương quản lý, phải bảo đảm duy trì và phát triển ít nhất 3 năm.

Phó Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm về tiến độ, kết quả sắp xếp; phối hợp chặt chẽ khi chuyển giao, bảo đảm hoạt động bình thường và quyền, lợi ích chính đáng của người dạy, người học.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh: "Các địa phương đã xác định phương án sắp xếp cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ sáp nhập, giải thể các trường cao đẳng trực thuộc và gửi về Bộ GD-ĐT để thẩm định trước ngày 28/9/2026. Bộ GD-ĐT xem xét, quyết định theo thẩm quyền trước ngày 1/10/2026. Riêng các địa phương được giao thẩm quyền theo cơ chế đặc thù, trong đó có Hà Nội, chủ động quyết định theo thẩm quyền.

Các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để thống nhất việc tiếp nhận, chuyển giao các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; hoàn thiện hồ sơ chuyển giao theo quy định; đồng thời xác định phương án tổ chức, quản lý và duy trì hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tiếp nhận từ bộ, ngành, bảo đảm hoạt động bình thường, cũng như quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người học, nhà giáo, viên chức và người lao động".

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp Bộ Nội vụ hoàn thiện tiêu chí xác định cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc lĩnh vực đặc thù, trình Chính phủ dự thảo nghị quyết theo trình tự rút gọn trong ngày 23/9.