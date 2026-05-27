Cải chính

Khẩn trương hoàn thiện thí điểm chấm KPI trong xây dựng pháp luật

Thứ Tư, 18:34, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thiện thí điểm chấm điểm KPI trong công tác xây dựng pháp luật.

Sáng 27/5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì họp về kết quả xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội và tình hình đề xuất, tiến độ xây dựng các dự án luật, nghị quyết dự kiến trình Quốc hội trong năm 2026.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp

Không thể làm theo tư duy cũ

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đánh giá cao sự chủ động của Bộ Tư pháp khi làm việc với các bộ, ngành để xây dựng chương trình, bổ sung các dự án luật vào chương trình lập pháp năm 2026 và các kỳ họp sắp tới.

Theo Phó Thủ tướng, cần tiếp tục hoàn thiện và "tái cơ cấu" hệ thống pháp luật theo Nghị quyết số 27 ngày 9/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Công tác lập pháp phải phản ứng chính sách nhanh nhạy, kịp thời, không thể làm theo tư duy cũ, hướng tới khơi thông các điểm nghẽn, tạo động lực mới và lợi thế cạnh tranh. Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thiện thí điểm chấm điểm KPI trong công tác xây dựng pháp luật.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tư pháp phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc bảo đảm tiến độ trình Chính phủ các dự án luật, nghị quyết trong Chương trình lập pháp năm 2026, đặc biệt là các dự án luật, nghị quyết phải trình Chính phủ trong tháng 5 và tháng 6/2026.

Không để xảy ra tình trạng chậm, muộn, dẫn đến việc các bộ, cơ quan ngang bộ trình dồn nhiều dự án luật, nghị quyết vào các tháng trước Kỳ họp của Quốc hội, gây khó khăn cho Chính phủ trong việc xem xét, cho ý kiến.

Tuy vậy, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, không vì sức ép tiến độ mà hạ thấp yêu cầu về chất lượng chính sách, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của hệ thống pháp luật. Trên cơ sở đó, Bộ Tư pháp phát huy vai trò là cơ quan "gác cổng" về chất lượng xây dựng pháp luật; không chỉ tổng hợp tiến độ mà phải thẩm định thực chất, phát hiện sớm các nội dung còn chồng chéo, mâu thuẫn, chưa rõ thẩm quyền, nguồn lực, chưa đánh giá tác động hoặc có nguy cơ phát sinh khiếu kiện, phản ứng xã hội.

Đồng thời, Bộ Tư pháp cần thực hiện nghiêm yêu cầu về thời hạn trình Chính phủ đối với 8 dự án luật do Bộ Tư pháp chủ trì.

Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Tư pháp căn cứ số lượng, chất lượng và tiến độ các dự án luật trong tháng 6/2026, tham mưu Thủ tướng Chính phủ tổ chức phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật nếu cần thiết; ưu tiên xem xét các dự án có khả năng trình Kỳ họp không thường lệ tháng 7/2026 và các dự án phục vụ trực tiếp phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh.

Không để kéo dài khoảng trống pháp lý

Cơ bản thống nhất với các giải pháp, kiến nghị của Bộ Tư pháp về nâng cao chất lượng, khắc phục tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết, tuy nhiên, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đánh giá tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết tại một số bộ, cơ quan ngang bộ là nghiêm trọng. Đây là vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật, kỷ luật hành chính và môi trường đầu tư, kinh doanh.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ xác định việc xây dựng, trình, ban hành văn bản quy định chi tiết là nhiệm vụ chính trị, pháp lý bắt buộc; không để luật, nghị quyết đã được Quốc hội ban hành nhưng chậm đi vào cuộc sống do thiếu văn bản hướng dẫn.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tư pháp tiếp tục theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc tổ chức xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, tổng hợp tình hình thực hiện của các bộ, cơ quan ngang bộ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, tổ chức thẩm định ngay các văn bản quy định chi tiết khi nhận được hồ sơ đề nghị của các bộ, cơ quan ngang bộ, kiên quyết không kết luận đủ điều kiện trình Chính phủ nếu chất lượng không đảm bảo.

Bộ Tư pháp phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ cập nhật chính xác tiến độ chậm, nợ văn bản quy định chi tiết, nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan và đề xuất giải pháp xử lý tại Báo cáo hàng tháng của Bộ Tư pháp trình Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ.

Song song với đó, các bộ, cơ quan ngang bộ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng trong xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết.

"Đối với các văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết đã có hiệu lực nhưng chưa ban hành, phải xác định đây là nhóm nhiệm vụ ưu tiên cao nhất, hoàn thành trong thời hạn sớm nhất, không để tiếp tục kéo dài khoảng trống pháp lý", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, trên cơ sở các nghị quyết và kết quả rà soát, theo dõi về kết quả thực hiện Chương trình lập pháp năm 2026, tính đến nay, tổng cộng 62 dự án luật, nghị quyết của Quốc hội đang được các bộ, cơ quan nghiên cứu, chuẩn bị để trình Quốc hội thông qua từ nay đến cuối năm 2026.

Về xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, các bộ, cơ quan ngang bộ đã tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết. Trong vòng 10 ngày từ (ngày 15/5 đến 25/5), số lượng văn bản quy định chi tiết được ban hành tương đối lớn (34 văn bản). Số lượng văn bản chậm nợ giảm từ 30 văn bản xuống còn 26 văn bản.

Tuy nhiên, tình trạng nợ văn bản quy định chi tiết vẫn chưa được giải quyết triệt để, vẫn còn nợ 26 văn bản, trong đó có 16 nghị định, 1 quyết định, 9 thông tư.

Bộ Tư pháp: Hạn chế tối đa áp dụng trình tự rút gọn trong xây dựng pháp luật

VOV.VN - Vụ trưởng Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) đề nghị quy định cụ thể hơn việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn, áp dụng trường hợp đặc biệt để vừa đáp ứng yêu cầu thực tiễn vừa bảo đảm yêu cầu chất lượng trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

 

