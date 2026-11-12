Khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với ASEAN

Ba kỳ vọng lớn

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan diễn ra từ ngày 14-17/11 tại Manila, Philippines. Đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN nhấn mạnh khi chủ đề “Cùng chèo lái tới tương lai” được nước Chủ tịch ASEAN 2026 Philippines công bố tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 47 vào cuối năm 2025, không ai nghĩ sóng gió của năm 2026 lại dữ dội đến vậy.

ASEAN đã phải chèo lái, vận động mạnh mẽ để vượt qua những biến động lớn: cạnh tranh chiến lược vốn gay gắt càng trở nên gay gắt hơn, các cuộc xung đột đã có kéo dài, diễn biến phức tạp, xung đột mới bùng phát, dẫn đến đứt gãy chuỗi cung ứng, an ninh năng lượng và an ninh lương thực bị đe dọa, ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế và đời sống người dân.

Theo Đại sứ, trải qua một năm cùng nhau phối hợp, hợp tác để ứng phó thách thức, Hội nghị Cấp cao 49 sắp tới được kỳ vọng sẽ đem lại những kết quả như sau:

Thứ nhất, khẳng định lại vai trò, củng cố các giá trị của ASEAN. Càng trải qua khó khăn sóng gió, các nước thành viên càng ý thức rõ hơn tầm quan trọng của ASEAN. Đối với các quốc gia vừa và nhỏ, hợp tác đa phương, liên kết khu vực, luật pháp quốc tế, đối thoại, hợp tác, vốn là nền tảng cho hoạt động của ASEAN là cách thức hữu hiệu nhất để ứng phó với thách thức, nâng cao khả năng chống chịu trước các sức ép bên ngoài và gìn giữ, củng cố môi trường hòa bình, an ninh, ổn định cho phát triển.

Các cơ chế của ASEAN và do ASEAN dẫn dắt, với sự tham dự của các quốc gia thành viên và đông đảo các đối tác tạo điều kiện để các bên cùng trao đổi, gia tăng tin cậy, hiểu biết lẫn nhau, hình thành và tuân thủ các chuẩn mực ứng xử chung, hạn chế hiểu lầm, tính toán sai trong môi trường địa chính trị nhiều bất định. Nỗ lực của ASEAN và Trung Quốc tích cực thúc đẩy hoàn tất đàm phán Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất, phù hợp luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982 là một minh chứng về vai trò, đóng góp của ASEAN cho hòa bình, an ninh, ổn định khu vực.

Thứ hai, tạo động lực tăng trưởng mới. Điểm nhấn của Hội nghị Cấp cao lần này là việc ký kết Hiệp định khung ASEAN về Kinh tế số (DEFA). Đây là hiệp định khu vực đầu tiên về kinh tế số, có tính ràng buộc pháp lý, thiết lập quy tắc chung về thương mại số, dòng dữ liệu xuyên biên giới, thanh toán điện tử, an ninh mạng và cả các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo. DEFA giúp doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiếp cận thị trường số rộng hơn, đồng thời có thể giúp quy mô kinh tế số ASEAN tăng gấp đôi, lên khoảng 2.000 tỷ USD vào năm 2030.

Thứ ba, tăng cường tự cường khu vực. Trong bối cảnh an ninh năng lượng trở thành mối quan tâm hàng đầu, ASEAN thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác phát triển bền vững và kết nối, trong đó có hiện thực hóa lưới điện ASEAN (APG). ASEAN cũng kỳ vọng hoàn tất phê chuẩn Hiệp định An ninh Dầu mỏ ASEAN (APSA) trước Hội nghị Cấp cao, cùng với đó là thảo luận về khả năng hình thành kho dự trữ nhiên liệu khu vực, đa dạng hoá Quỹ dự trữ gạo khẩn cấp ASEAN+3 (APTERR)... là bước đi thiết thực giúp ASEAN nâng cao năng lực ứng phó chung khi xảy ra tình huống khủng hoảng.

Đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN

Khẳng định giá trị sức hút ASEAN

Trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 tại Manila, quan hệ giữa ASEAN với các đối tác được dư luận quan tâm đặc biệt, với sự tham dự của lãnh đạo nhiều quốc gia đối tác. Trong bối cảnh thế giới phân mảnh, niềm tin vào các thể chế đa phương bị lung lay, việc ASEAN còn giữ được khả năng quy tụ đông đảo các đối tác, trong đó có các nước và trung tâm lớn ở khu vực và thế giới, là dấu hiệu tích cực.

Theo Đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương, điều này không phải đương nhiên có được. Các diễn đàn do ASEAN chủ trì và dẫn dắt, trong đó có các Hội nghị Cấp cao sẽ diễn ra dịp này như Cấp cao ASEAN+1 (với 7 đối tác), Cấp cao ASEAN+3 và Cấp cao Đông Á (EAS), tiếp tục phát huy vai trò là những không gian đối thoại quan trọng, nơi lãnh đạo các nước có thể trao đổi thẳng thắn về những vấn đề lớn liên quan đến hòa bình, an ninh và phát triển, đồng thời định hình phương hướng, ưu tiên chiến lược cho hợp tác trong thời gian tới.

Đây cũng chính là giá trị và thế mạnh của ASEAN: chủ động tạo dựng không gian đối thoại, củng cố lòng tin, thúc đẩy tìm kiếm những điểm đồng và lợi ích chung. Qua đó, ASEAN góp phần duy trì một cấu trúc khu vực mở, minh bạch, bao trùm và dựa trên luật lệ. Vai trò trung tâm của ASEAN không chỉ được thể hiện qua các tuyên bố hay cam kết, mà trước hết được khẳng định bằng năng lực quy tụ, kết nối và dẫn dắt đối thoại giữa các đối tác.

Năm nay, các hội nghị còn mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa ASEAN với Trung Quốc và Australia. Đây là dịp để ASEAN cùng hai đối tác quan trọng nhìn lại chặng đường hợp tác 5 năm qua, đánh giá những kết quả đạt được trên các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, kết nối và ứng phó với các thách thức phi truyền thống; đồng thời nhận diện những dư địa, tiềm năng hợp tác còn chưa được khai thác và những lĩnh vực cần tiếp tục thúc đẩy. Các khuôn khổ đối tác này sẽ tiếp tục được nâng tầm theo hướng ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn, gắn kết chặt chẽ với các ưu tiên phát triển của ASEAN trong giai đoạn mới, đặc biệt là những định hướng lớn trong Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, như kinh tế số, kinh tế xanh, an ninh năng lượng và tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng.

Khẳng định cam kết và đóng góp của Việt Nam

Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Chủ tịch ASEAN năm 2026, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Manila, Philippines từ ngày 14-17/11/2026.

Đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương cho rằng, sự tham dự của Thủ tướng Lê Minh Hưng ngay sau khi đảm nhiệm cương vị mới (tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 48) và Hội nghị Cấp cao ASEAN 49 lần này cho thấy Việt Nam tiếp tục coi trọng ASEAN, nhất quán với đường lối đối ngoại mà Đại hội Đảng đã đề ra: ASEAN có tầm quan trọng chiến lược, là một ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương cho rằng, việc Thủ tướng trực tiếp dự hội nghị, đồng thời gặp gỡ, trao đổi, cùng lãnh đạo các nước ASEAN, các đối tác khẳng định lại cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với ASEAN, tiếp tục đóng góp thúc đẩy ASEAN phát triển, lớn mạnh, liên kết chặt chẽ với vai trò trung tâm được giữ vững. Các Hội nghị của ASEAN cũng là dịp để Thủ tướng cùng lãnh đạo các nước ASEAN, các đối tác của ASEAN xác định cơ hội thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả trên các lĩnh vực, đáp ứng thiết thực hơn nhu cầu tăng trưởng nhanh, phát triển bền vững của các quốc gia trong khu vực cũng như Việt Nam.

Đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương cũng cho biết trong năm 2026, Việt Nam đã tích cực ủng hộ Philippines trong vai trò nước Chủ tịch, trong một số khía cạnh chính:

Thứ nhất, Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch Philippines và các nước thành viên thúc đẩy đoàn kết, đồng thuận trong ASEAN; tích cực ủng hộ chủ tịch triển khai hiệu quả, đúng tiến độ các ưu tiên và sáng kiến đã đề ra; đề xuất nhiều sáng kiến, ý tưởng nhằm củng cố đoàn kết, gia tăng tự cường và liên kết ASEAN.

Thứ hai, gắn chặt với chủ đề của năm, trong vai trò nước điều phối quan hệ ASEAN-New Zealand và ASEAN - Anh, Việt Nam đã chủ trì xây dựng, thông qua và thúc đẩy triển khai hiệu quả Tuyên bố chung của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - New Zealand về Thúc đẩy tự cường khu vực và Tuyên bố chung của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Anh về Hợp tác trong khuôn khổ Tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của ASEAN (AOIP). Các tuyên bố thể hiện cam kết và hành động cụ thể giữa ASEAN với các đối tác trong nâng cao khả năng chống chịu trước các khủng hoảng toàn cầu gây gián đoạn chuỗi cung ứng, an ninh năng lượng và lương thực, đồng thời, gia tăng hợp tác trên 4 lĩnh vực ưu tiên của AOIP, hỗ trợ thiết thực triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Thứ ba, Việt Nam đã tích cực tham gia thúc đẩy đồng thuận ASEAN và phát huy vai trò của ASEAN đối với một số vấn đề phức tạp, trong đó có củng cố lập trường chung của ASEAN về Biển Đông tại các hội nghị cũng như trong các văn kiện của ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác; đóng góp trách nhiệm, tích cực trong tiến trình đàm phán Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc.

Thứ tư, về nâng cao khả năng tự cường khu vực và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới: Việt Nam đã sớm hoàn tất thủ tục phê chuẩn Hiệp định An ninh Dầu mỏ ASEAN (APSA), qua đó góp phần để Hiệp định sớm có hiệu lực và nâng cao khả năng ứng phó của khu vực trước các cú sốc về nguồn cung. Việt Nam cũng đóng góp vào việc triển khai lưới điện ASEAN, vì kết nối năng lượng là nền tảng cho chuyển đổi xanh và tăng trưởng bền vững của cả khu vực.