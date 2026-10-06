English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kiện toàn Ủy ban Quốc gia APEC 2027

Thứ Ba, 18:26, 06/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2027, vừa ký quyết định kiện toàn Ủy ban, gồm 27 thành viên, với nhiệm vụ điều phối công tác chuẩn bị và tổ chức các hội nghị, hoạt động của Năm APEC 2027.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2027 vừa ký Quyết định số 149/QĐ-UBQGAPEC2027 ngày 6/10/2026 về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia này.

kien toan Uy ban quoc gia apec 2027 hinh anh 1
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2027

Theo đó, Quyết định số 149/QĐ-UBQGAPEC2027 sửa đổi Điều 2 tại Quyết định số 1507/QĐ-TTg ngày 10/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia APEC 2027 như sau: 

1. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Chủ tịch,

2. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Phó Chủ tịch,

3. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân, Ủy viên,

4. Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Đặng Khánh Toàn, Ủy viên,

5. Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên, Chủ tịch các Quan chức cao cấp APEC, Trưởng Ban Thư ký Quốc gia, đồng Trưởng Tiểu ban Nội dung,

6. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên,

7. Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên, Trưởng Tiểu ban An ninh và Y tế,

8. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc, Ủy viên,

9. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng, Ủy viên,

10. Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Văn Phương, Ủy viên,

11. Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà, Ủy viên,

12. Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái, Ủy viên, đồng Trưởng Tiểu ban Nội dung,

13. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy, Ủy viên,

14. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Ủy viên, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa,

15. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn, Ủy viên, Trưởng Tiểu ban Lễ tân,

16. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên,

17. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Anh Tiến, Ủy viên, Trưởng Tiểu ban Vật chất và Hậu cần,

18. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đôn Tuấn Phong, Ủy viên,

19. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng, Ủy viên,

20. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn, Ủy viên,

21. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong, Ủy viên,

22. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp, Ủy viên,

23. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Quang Hưng, Ủy viên,

24. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường, Ủy viên,

25. Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Nguyễn Quang Vinh, Ủy viên,

26. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên,

27. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên.

Theo Quyết định số 1507/QĐ-TTg, Ủy ban Quốc gia APEC 2027 có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc và điều phối giữa các Tiểu ban và Ban Thư ký, các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan trong quá trình chuẩn bị và tổ chức các hội nghị, hoạt động của Năm APEC 2027.

Ủy ban Quốc gia bao gồm 5 Tiểu ban: tiểu ban Nội dung, tiểu ban Vật chất và Hậu cần, tiểu ban An ninh và Y tế, tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa, tiểu ban Lễ tân.

Ban Thư ký là bộ phận thường trực giúp việc cho Ủy ban Quốc gia, do Bộ Ngoại giao chủ trì và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban, có đại diện của Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Công Thương.

Danh Thiết/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc: Tập trung khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng
Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc: Tập trung khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu các cấp ủy tăng cần cường kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh cải cách thể chế, cải cách hành chính và triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương nhằm thực hiện được mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc: Tập trung khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc: Tập trung khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu các cấp ủy tăng cần cường kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh cải cách thể chế, cải cách hành chính và triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương nhằm thực hiện được mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc thăm và làm việc tại Lào
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc thăm và làm việc tại Lào

VOV.VN - Nhận lời mời của đồng chí Saleumxay Kommasith, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực nước CHDCND Lào, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam thăm làm việc tại Lào ngày 21/9/2026.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc thăm và làm việc tại Lào

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc thăm và làm việc tại Lào

VOV.VN - Nhận lời mời của đồng chí Saleumxay Kommasith, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực nước CHDCND Lào, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam thăm làm việc tại Lào ngày 21/9/2026.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề xuất 4 hướng hợp tác ASEAN - Trung Quốc
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề xuất 4 hướng hợp tác ASEAN - Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 17/9, tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dẫn đầu đoàn Việt Nam dự Lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS) lần thứ 23.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề xuất 4 hướng hợp tác ASEAN - Trung Quốc

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề xuất 4 hướng hợp tác ASEAN - Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 17/9, tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dẫn đầu đoàn Việt Nam dự Lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS) lần thứ 23.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tiếp Bí thư Khu ủy Quảng Tây (Trung Quốc)
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tiếp Bí thư Khu ủy Quảng Tây (Trung Quốc)

VOV.VN - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiếp đồng chí Trần Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tiếp Bí thư Khu ủy Quảng Tây (Trung Quốc)

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tiếp Bí thư Khu ủy Quảng Tây (Trung Quốc)

VOV.VN - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiếp đồng chí Trần Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội