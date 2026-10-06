Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2027 vừa ký Quyết định số 149/QĐ-UBQGAPEC2027 ngày 6/10/2026 về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia này.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2027

Theo đó, Quyết định số 149/QĐ-UBQGAPEC2027 sửa đổi Điều 2 tại Quyết định số 1507/QĐ-TTg ngày 10/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia APEC 2027 như sau:

1. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Chủ tịch,

2. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Phó Chủ tịch,

3. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân, Ủy viên,

4. Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Đặng Khánh Toàn, Ủy viên,

5. Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên, Chủ tịch các Quan chức cao cấp APEC, Trưởng Ban Thư ký Quốc gia, đồng Trưởng Tiểu ban Nội dung,

6. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên,

7. Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên, Trưởng Tiểu ban An ninh và Y tế,

8. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc, Ủy viên,

9. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng, Ủy viên,

10. Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Văn Phương, Ủy viên,

11. Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà, Ủy viên,

12. Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái, Ủy viên, đồng Trưởng Tiểu ban Nội dung,

13. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy, Ủy viên,

14. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Ủy viên, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa,

15. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn, Ủy viên, Trưởng Tiểu ban Lễ tân,

16. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên,

17. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Anh Tiến, Ủy viên, Trưởng Tiểu ban Vật chất và Hậu cần,

18. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đôn Tuấn Phong, Ủy viên,

19. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng, Ủy viên,

20. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn, Ủy viên,

21. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong, Ủy viên,

22. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp, Ủy viên,

23. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Quang Hưng, Ủy viên,

24. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường, Ủy viên,

25. Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Nguyễn Quang Vinh, Ủy viên,

26. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên,

27. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên.

Theo Quyết định số 1507/QĐ-TTg, Ủy ban Quốc gia APEC 2027 có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc và điều phối giữa các Tiểu ban và Ban Thư ký, các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan trong quá trình chuẩn bị và tổ chức các hội nghị, hoạt động của Năm APEC 2027.

Ủy ban Quốc gia bao gồm 5 Tiểu ban: tiểu ban Nội dung, tiểu ban Vật chất và Hậu cần, tiểu ban An ninh và Y tế, tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa, tiểu ban Lễ tân.

Ban Thư ký là bộ phận thường trực giúp việc cho Ủy ban Quốc gia, do Bộ Ngoại giao chủ trì và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban, có đại diện của Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Công Thương.