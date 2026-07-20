Năm 2027 sẽ tổ chức lễ kỷ niệm cấp Nhà nước 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Ban Chỉ đạo triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) vừa ban hành Quyết định số 73/QĐ-BCĐ về Quy chế hoạt động và Quyết định số 74/QĐ-BCĐ về Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Theo Quy chế hoạt động, Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, thảo luận công khai, bảo đảm thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu. Ban Chỉ đạo chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo trong việc quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ.

Các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, Bắc Ninh

Trưởng Ban Chỉ đạo là người quyết định cuối cùng đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Ban Chỉ đạo. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo được quyết định một số nội dung theo phân công hoặc ủy quyền, trong khi các ủy viên chịu trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ được giao và chủ động chỉ đạo thực hiện trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý.

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, giải quyết công việc đúng chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, có trách nhiệm xây dựng chương trình công tác hằng tháng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để tổ chức thực hiện.

Theo quy định, Ban Chỉ đạo họp định kỳ hằng tháng và có thể tổ chức các cuộc họp bất thường khi cần thiết. Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì các phiên họp hoặc phân công, ủy quyền cho Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì đối với từng nội dung cụ thể. Các thành viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các cuộc họp; trường hợp không thể tham dự phải báo cáo và ủy quyền cho đại diện cơ quan, đơn vị tham dự, với ý kiến của người được ủy quyền được xem là ý kiến chính thức của thành viên Ban Chỉ đạo.

Cùng với việc ban hành Quy chế hoạt động, Ban Chỉ đạo cũng thông qua Kế hoạch hoạt động triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ trong giai đoạn 2026-2027.

Theo kế hoạch, trong năm 2026, Ban Chỉ đạo tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách; tổ chức các hoạt động tri ân người có công; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; phát động các phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa"; đồng thời chuẩn bị các chương trình nghệ thuật và hoạt động kỷ niệm trọng thể.

Sang năm 2027, Ban Chỉ đạo tiếp tục triển khai các nhiệm vụ đã thực hiện từ năm trước, đồng thời tổ chức nhiều sự kiện trọng điểm nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Trong đó, nổi bật là Lễ kỷ niệm đặc biệt cấp Nhà nước kết hợp tuyên dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc; lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo sẽ tổ chức cầu truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 với chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng, góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" trong toàn xã hội.