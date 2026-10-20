Kỷ niệm 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên về thăm Hải Phòng

Cách đây 80 năm, sau chuyến công du nước Pháp kéo dài gần 5 tháng, giữa lúc vận mệnh dân tộc như “ngàn cân treo sợi tóc”, chiều ngày 20/10/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc, cập bến Ngự-Cảng Hải Phòng. Hải Phòng vinh dự được thay mặt nhân dân cả nước đón Bác trở về và đây cũng là lần đầu tiên Bác thăm Hải Phòng.

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Hải Phòng.

Từ năm 1946-1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 11 lần về thăm và làm việc với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương. Những địa danh Bến Ngự, Cát Bà, Kiến An, Ái Quốc, Nam Chính, Hồng Thái, Côn Sơn,... còn in đậm những dấu ấn tình cảm và sự quan tâm của Bác đối với các tầng lớp nhân dân. Những lời dạy của Bác đã trở thành tài sản tinh thần vô giá, là kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, ông Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng khẳng định, 80 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng qua các thời kỳ cách mạng đã luôn nỗ lực, quyết tâm thực hiện tốt nhất lời dạy của Bác.

Thành phố luôn gương mẫu đi đầu trong chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc; gương mẫu trong lao động, sản xuất, đổi mới và phát triển. Kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao; năm 2025, tăng trưởng GRDP của thành phố đạt 11,81%, đứng thứ 2 cả nước, là địa phương duy nhất trong toàn quốc duy trì tốc độ tăng trưởng 2 con số 11 năm liên tiếp; quy mô nền kinh tế đạt gần 30 tỷ USD, đứng thứ 3 cả nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng.

Bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố nguyện phát huy truyền thống “Đất Cảng anh hùng - Xứ Đông văn hiến”, tiếp tục nghiên cứu, “đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới” góp phần xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng, công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống.

"Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, tôi phát động phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố với chủ đề “Hải Phòng làm theo lời Bác - Đồng tâm hiệp lực, chủ động thực thi - phát huy động lực - tăng trưởng bứt phá”. Trước mắt, Hải Phòng hoàn thành đạt và vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, để tạo nền tảng, tạo đà, tạo thế, tạo lực, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030", Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu nhấn mạnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đề nghị thành phố Hải Phòng giữ vững tăng trưởng hai con số một cách bền vững, không chỉ trong năm 2026 mà cho cả những năm tiếp theo.

Biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền quân và dân thành phố Hải Phòng đã đạt được trong thời gian qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, thành phố cần thẳng thắn nhìn nhận, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị thành phố Hải Phòng tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, giữ vững tăng trưởng hai con số một cách bền vững, không chỉ trong năm 2026 mà cho cả những năm tiếp theo; biến thể chế đặc thù thành lợi thế cạnh tranh, đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Cùng với đó, thành phố tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết sau hợp nhất, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, chính quyền gần dân, vì dân; đưa việc học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực chất theo chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị.

"Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước kỳ vọng Hải Phòng không chỉ là trung tâm của vùng duyên hải Bắc bộ và Đông Bắc mà còn phải thực sự là cực tăng trưởng, đầu tàu kinh tế của cả nước. Trung ương đã giao Hải Phòng mục tiêu tăng trưởng cao nhất cả nước giai đoạn 2026-2030, bình quân 13-14% năm. Cả nước muốn tăng trưởng hai con số thì "đầu tàu" phải chạy nhanh hơn, mạnh hơn và bền bỉ hơn. Đó là niềm tin, đồng thời là trọng trách lịch sử của thành phố Hải Phòng", đồng chí Trịnh Văn Quyết nêu rõ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Trường THCS Hồng Bàng (phường Hồng Bàng, Hải Phòng).

Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Trịnh Văn Quyết đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng vì những thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Trường THCS Hồng Bàng (phường Hồng Bàng, Hải Phòng).

Dịp này, Trường Tiểu học Quang Trung (xã An Quang, thành phố Hải Phòng) và ông Hà Cảnh Dương (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hồng Châu, TP Hải Phòng) được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2026.