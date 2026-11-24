Những ngày gần đây, dư luận chú ý đến hai câu chuyện với kết cục trái ngược. Tại Huế, Công an thành phố thông tin về hai vụ án liên quan đến hành vi đưa, nhận hối lộ trong cung cấp thực phẩm tại trường học và các hành vi xâm hại tình dục, môi giới mại dâm. Đây là hai vụ án độc lập về nội dung, đối tượng nhưng lợi dụng việc thông tin về hai vụ án xuất hiện gần nhau, một số cá nhân đã cố tình cắt ghép, phát tán và bình luận sai sự thật. Hệ quả là 10 trường hợp tham gia lan truyền, nhập vai “phán xử” trên mạng xã hội đã chịu án phạt nhãn tiền.

Sáng 21/11/2026, tại Họp báo thường kỳ tháng 11 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế, lãnh đạo Công an thành phố đã thông tin về hai vụ án đang được dư luận quan tâm, liên quan đến hành vi đưa, nhận hối lộ trong cung cấp thực phẩm tại các trường học và các hành vi xâm hại tình dục người chưa thành niên, môi giới mại dâm. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Ở một diễn biến khác, câu chuyện chị Vũ Thị Mai nhận thư cảm ơn của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng, sau khi đăng tải những video khám phá đồi cỏ cháy Ba Quáng và cảnh sắc vùng cao, góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch của địa phương, khơi gợi mong muốn khám phá Cao Bằng trong đông đảo người thích trải nghiệm.

Cùng là một cú nhấn chuột, nhưng câu chuyện cho thấy sự khác biệt giữa hành vi sử dụng, đáng suy ngẫm.

Từ sự thật bị đánh tráo

Không khó để nhận thấy một bộ phận người sử dụng mạng xã hội đang có xu hướng chạy theo những nội dung giật gân, gây sốc, kích thích tò mò, tranh cãi.

Bởi thế, tình trạng đăng tải thông tin chưa rõ nguồn gốc, cắt ghép hình ảnh, video, thậm chí tổ chức cả buổi “mega livestream” để biến suy đoán cá nhân thành kết luận, dựng chuyện không liên quan để tạo ra câu chuyện hấp dẫn, không còn là hy hữu. Đáng lo ngại, không ít người dù biết thông tin chưa được kiểm chứng vẫn chia sẻ, chỉ vì muốn thể hiện mình nhanh nhạy, “bắt trend”.

Trường hợp tại Huế là một minh chứng rõ ràng. Hai vụ án độc lập nhưng bị một số người cố tình gán ghép thành một câu chuyện sai lệch. Đây không còn là sự nhầm lẫn thông thường mà là biểu hiện của việc coi nhẹ sự thật bất chấp hậu quả, làm sai lệch bản chất vụ việc, gây hoang mang dư luận.

Khi sai lệch tin tức trên mạng xã hội có khả năng lan truyền theo cấp số nhân, diễn biến thực địa sẽ trở nên nguy hiểm. Từ một thông tin chưa được xác minh, dư luận có thể hình thành những nhận định sai lầm, thậm chí biến một cá nhân, tổ chức thành đối tượng bị công kích tập thể. Ngay cả khi sự thật được làm rõ, thông tin đính chính chưa chắc có thể tiếp cận được đông đảo người từng tiếp nhận thông tin ban đầu.

Đáng nói, trong cuộc cạnh tranh thu hút sự chú ý, những nội dung tiêu cực thường có lợi thế bởi khả năng kích thích cảm xúc mạnh. Nếu người dùng và người sản xuất nội dung lấy lượt xem làm thước đo duy nhất, sự thật dễ trở nên yếu thế, nhường chỗ cho những tin giả méo mó, độc hại.

Đến những “phiên tòa” của đám đông

Thêm một biểu hiện đáng lên án gần đây trên cõi mạng là biến diễn đàn thành “vành móng ngựa” bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, phát tán thông tin đời tư hoặc tổ chức công kích tập thể. Đã có những trường hợp công khai nhân danh “bóc phốt”, “cảnh báo cộng đồng”, “đòi công bằng” để tùy tiện đăng tải hình ảnh, thông tin cá nhân, đưa ra những kết luận khi chưa có đầy đủ căn cứ. Đã không ít đối tượng ẩn danh sử dụng lời lẽ miệt thị, quy chụp, thậm chí kích động người khác tham gia tấn công một tài khoản hay cá nhân cụ thể.

Cần khẳng định rằng phản ánh tiêu cực, đấu tranh với sai phạm và bảo vệ lợi ích cộng đồng là việc làm cần thiết. Nhưng phản ánh phải trung thực, có căn cứ, dựa trên quy định cho phép. Không thể nhân danh quyền tự do ngôn luận để vu khống, xúc phạm người khác; càng không thể biến mạng xã hội thành phiên tòa cảm tính, nơi người bị nhắc tên bị kết tội chỉ qua vài dòng trạng thái hoặc một đoạn video chưa rõ thực hư.

Đằng sau mỗi tài khoản là một con người thật, có gia đình, công việc, các mối quan hệ và quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm. Một thông tin sai lệch có thể khiến người vô can bị tổn thương, mất cơ hội việc làm, ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Đáng sợ hơn, một khi hình ảnh, thông tin đã bị sao chép, phát tán trên nhiều nền tảng, việc xóa bài đăng ban đầu không có nghĩa là hậu quả đã chấm dứt mà còn lại di chứng áp lực tinh thần đeo dẳng, kéo dài.

Không gian mạng không phải vùng “lãnh thổ” nằm ngoài pháp luật. Những quy định trong Luật An ninh mạng, luật Dân sự đã xác lập những nguyên tắc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tùy tính chất, mức độ, hậu quả và yếu tố cấu thành, hành vi cố ý phát tán thông tin sai sự thật, vu khống, làm nhục người khác còn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự. Việc xử phạt 10 trường hợp tại Huế là cảnh báo cụ thể, rằng mọi hành vi lợi dụng mạng xã hội để xuyên tạc, gán ghép, xúc phạm người khác đều có thể phải trả giá theo quy định pháp luật.

Phủ xanh không gian mạng bằng sự thật nhân văn

Đẩy lùi tin giả, thông tin độc hại, không thể chỉ dừng ở việc xử lý vi phạm. Quan trọng hơn là phải xây dựng một môi trường thông tin trong đó cái đúng được cung cấp kịp thời, cái tốt được lan tỏa thường xuyên, giúp người sử dụng mạng xã hội có đủ kiến thức, kỹ năng để tự nhận diện, sàng lọc thông tin.

Từ việc cơ quan công an thành phố Huế chủ động và kịp thời cung cấp thông tin chính xác, minh bạch, đã cho thấy khoảng trống thông tin không còn dư địa để tin đồn, suy diễn phát triển. Những vụ việc đang xác minh khi được thông tin rõ, kết hợp với vai trò kiểm chứng phân tích, định hướng của các cơ quan truyền thông, báo chí, thông qua tăng cường những chuyên mục nhận diện tin giả, giải thích chính sách, sẽ giúp cộng đồng kiểm chứng, định hình ứng xử văn minh trên mạng.

Cùng với sự rèn cặp kỹ lưỡng từ nhà trường với giới trẻ về hình thành thói quen đối chiếu thông tin, không thể thiếu sự tham gia của Đoàn, Hội, câu lạc bộ thanh niên trong xây dựng những chiến dịch truyền thông tích cực, lan tỏa hành động nhân ái và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Hình ảnh đồi cỏ cháy trong clip do chị Vũ Thị Mai đăng trên Facebook cá nhân.

Mặt khác cũng không nên chỉ xem giới trẻ là đối tượng cần được bảo vệ khi họ cũng chính là lực lượng có khả năng tạo nên những thay đổi tích cực. Câu chuyện chị Vũ Thị Mai quảng bá cảnh sắc Cao Bằng là đơn cử. Nội dung được tạo ra từ trải nghiệm chân thực, tình yêu khám phá và góc nhìn tích cực có thể mang lại giá trị thiết thực, khích lệ người trẻ sử dụng công nghệ để chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng.

Một cú nhấn chuột có thể gieo rắc hoang mang, làm tổn hại danh dự một con người và gây nhiễu loạn nhận thức xã hội. Nhưng cũng thao tác trên bàn phím có thể đưa vẻ đẹp nhân ái đến với triệu người.

Không gian mạng lành mạnh không chỉ được xây dựng bằng công nghệ hay những quy định pháp luật, mà trước hết được tạo nên từ văn hóa, lương tri, trách nhiệm của mỗi người. Lá thư cảm ơn hay án phạt, câu trả lời không nằm ở công nghệ, mà đến từ mỗi cá nhân, chủ thể tham gia.