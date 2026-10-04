Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Làm chủ công nghệ, vững thế trận lòng dân

Chủ động tận dụng thành tựu công nghệ

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nội dung đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng Đảng nên Đảng luôn coi đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Trong kỷ nguyên số, internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data),... đã và đang làm biến đổi một cách sâu sắc mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cũng không nằm ngoài sự tác động đó.

Kỷ nguyên số đã mở rộng không gian của hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngày càng vượt ra khỏi những không gian truyền thống và hiện diện nhiều hơn trên không gian mạng. Hiện, không gian mạng, đặc biệt là các mạng xã hội, là nơi hoạt động chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng diễn ra mạnh nhất.

Với đặc tính lan truyền nhanh, khó kiểm soát, thông tin trên không gian mạng rất dễ tác động đến nhận thức, tình cảm của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là giới trẻ, vì vậy, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên số phải lấy không gian mạng làm không gian chủ yếu.

Kỷ nguyên số không chỉ tạo ra những thách thức mới mà còn mở ra nhiều cơ hội để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Sự chống phá của các thế lực thù địch trong kỷ nguyên số ngày càng phức tạp, nhưng chúng ta cũng có những công cụ ngày càng hiện đại, hiệu quả trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch.

Chiều ngày 8/9/2026,Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lần thứ 6, năm 2026, cấp Học viện.

Mạng xã hội có thể bị lợi dụng cho mục đích chống phá, nhưng cũng có thể được sử dụng để tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nền tảng tư tưởng của Đảng. AI, dữ liệu lớn,... đều có thể trở thành những công cụ đắc lực cho việc đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tại hội thảo “Điểm mới trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”, GS.TS. Lê Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, cho rằng để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn mới cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Trước tiên cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đây không chỉ là yêu cầu khách quan của quá trình phát triển đất nước mà còn là nền tảng vật chất - kỹ thuật quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Việc thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ cần gắn với định hướng làm chủ các công nghệ lõi, công nghệ số tiên tiến, đặc biệt là AI, Big Data, điện toán đám mây,... qua đó tạo ra các công cụ hiện đại phục vụ nhận diện, phân tích, dự báo và xử lý các luồng thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, góp phần hình thành “lá chắn số” vững chắc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phát huy vai trò con người, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc

Theo GS.TS. Lê Văn Lợi, bên cạnh phát triển công nghệ, cần đặt yếu tố con người ở vị trí trung tâm, chú trọng giáo dục, phát triển toàn diện con người Việt Nam, đồng thời bồi dưỡng và trang bị kỹ năng số.

“Con người vừa là chủ thể, vừa là mục tiêu của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong điều kiện không gian mạng trở thành môi trường xã hội mới, bên cạnh việc bồi dưỡng bản lĩnh và tri thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, việc trang bị kỹ năng số cũng là yêu cầu cấp thiết. Con người thời đại mới cần phải là những người biết làm chủ công nghệ số, có kỹ năng tiếp nhận, xử lý, kiểm chứng thông tin, có kỹ năng phản biện và “miễn dịch” trước các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Công nghệ mới chỉ cung cấp công cụ, vấn đề then chốt vẫn nằm ở con người”, GS.TS. Lê Văn Lợi nhấn mạnh.

GS.TS. Lê Văn Lợi phân tích, trên cơ sở phát triển công nghệ và nâng cao năng lực số của con người cần nghiên cứu, xây dựng đồng bộ hệ sinh thái số phục vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Hệ sinh thái này bao gồm hệ thống học liệu số, cơ sở dữ liệu khoa học số, nền tảng giáo dục số, các công cụ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ phát hiện, phân tích, cảnh báo sớm các xu hướng tư tưởng và dư luận xã hội, cùng với đó là các cơ sở dữ liệu lớn, được cập nhật thường xuyên, phản ánh kịp thời diễn biến tư tưởng trong xã hội.

GS.TS. Lê Văn Lợi cho rằng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không phải nhiệm vụ của riêng một lực lượng mà đòi hỏi sự tham gia của nhiều cơ quan, tổ chức.

"Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không phải nhiệm vụ của riêng một lực lượng mà đòi hỏi sự tham gia của nhiều cơ quan, tổ chức thuộc các lĩnh vực khác nhau, với chức năng và nhiệm vụ khác nhau. Do đó, cần thiết lập cơ chế phối hợp đồng bộ giữa đội ngũ làm công tác tư tưởng, lý luận với các cơ quan báo chí truyền thông, lực lượng bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, cũng như các doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ lớn trong nước... Sự phối hợp này phải được thể chế hóa bằng các quy định cụ thể, bảo đảm chia sẻ dữ liệu, thông tin kịp thời, phát huy thế mạnh của từng bên trong việc phát triển và ứng dụng các giải pháp công nghệ hiện đại phục vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng", theo GS.TS. Lê Văn Lợi.

Công nghệ và cơ chế phối hợp chỉ có thể phát huy hiệu quả khi được đặt trên nền tảng của sự đồng thuận và niềm tin xã hội. Vì vậy, xây dựng và củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” trên không gian mạng là giải pháp có ý nghĩa chiến lược, quyết định hiệu quả lâu dài của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

“Thế trận lòng dân” trên không gian mạng cần được hiểu là sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước được hình thành và củng cố thông qua tương tác, đối thoại, minh bạch thông tin trên các nền tảng số. Để xây dựng và củng cố “thế trận lòng dân” cần chủ động lan tỏa các giá trị tích cực, thông tin chính thống, xây dựng các không gian mạng lành mạnh, nhân văn; đồng thời, phát huy vai trò của nhân dân như những chủ thể tích cực trong việc phát hiện, đấu tranh với các thông tin sai trái, thù địch, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”, GS.TS. Lê Văn Lợi nêu quan điểm.