English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Làm chủ công nghệ, vững thế trận lòng dân

Chủ Nhật, 06:00, 04/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kỷ nguyên số đặt ra yêu cầu mới đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chủ động làm chủ công nghệ, phát huy vai trò con người và củng cố “thế trận lòng dân” là những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới.

Chủ động tận dụng thành tựu công nghệ

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nội dung đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng Đảng nên Đảng luôn coi đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Trong kỷ nguyên số, internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data),... đã và đang làm biến đổi một cách sâu sắc mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cũng không nằm ngoài sự tác động đó.

Kỷ nguyên số đã mở rộng không gian của hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngày càng vượt ra khỏi những không gian truyền thống và hiện diện nhiều hơn trên không gian mạng. Hiện, không gian mạng, đặc biệt là các mạng xã hội, là nơi hoạt động chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng diễn ra mạnh nhất.

Với đặc tính lan truyền nhanh, khó kiểm soát, thông tin trên không gian mạng rất dễ tác động đến nhận thức, tình cảm của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là giới trẻ, vì vậy, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên số phải lấy không gian mạng làm không gian chủ yếu.

Kỷ nguyên số không chỉ tạo ra những thách thức mới mà còn mở ra nhiều cơ hội để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Sự chống phá của các thế lực thù địch trong kỷ nguyên số ngày càng phức tạp, nhưng chúng ta cũng có những công cụ ngày càng hiện đại, hiệu quả trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch.

bao ve nen tang tu tuong cua Dang lam chu cong nghe, vung the tran long dan hinh anh 1
Chiều ngày 8/9/2026,Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lần thứ 6, năm 2026, cấp Học viện.

Mạng xã hội có thể bị lợi dụng cho mục đích chống phá, nhưng cũng có thể được sử dụng để tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nền tảng tư tưởng của Đảng. AI, dữ liệu lớn,... đều có thể trở thành những công cụ đắc lực cho việc đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tại hội thảo “Điểm mới trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”, GS.TS. Lê Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, cho rằng để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn mới cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Trước tiên cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đây không chỉ là yêu cầu khách quan của quá trình phát triển đất nước mà còn là nền tảng vật chất - kỹ thuật quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Việc thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ cần gắn với định hướng làm chủ các công nghệ lõi, công nghệ số tiên tiến, đặc biệt là AI, Big Data, điện toán đám mây,... qua đó tạo ra các công cụ hiện đại phục vụ nhận diện, phân tích, dự báo và xử lý các luồng thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, góp phần hình thành “lá chắn số” vững chắc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phát huy vai trò con người, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc 

Theo GS.TS. Lê Văn Lợi, bên cạnh phát triển công nghệ, cần đặt yếu tố con người ở vị trí trung tâm, chú trọng giáo dục, phát triển toàn diện con người Việt Nam, đồng thời bồi dưỡng và trang bị kỹ năng số.

“Con người vừa là chủ thể, vừa là mục tiêu của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong điều kiện không gian mạng trở thành môi trường xã hội mới, bên cạnh việc bồi dưỡng bản lĩnh và tri thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, việc trang bị kỹ năng số cũng là yêu cầu cấp thiết. Con người thời đại mới cần phải là những người biết làm chủ công nghệ số, có kỹ năng tiếp nhận, xử lý, kiểm chứng thông tin, có kỹ năng phản biện và “miễn dịch” trước các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Công nghệ mới chỉ cung cấp công cụ, vấn đề then chốt vẫn nằm ở con người”, GS.TS. Lê Văn Lợi nhấn mạnh.

GS.TS. Lê Văn Lợi phân tích, trên cơ sở phát triển công nghệ và nâng cao năng lực số của con người cần nghiên cứu, xây dựng đồng bộ hệ sinh thái số phục vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Hệ sinh thái này bao gồm hệ thống học liệu số, cơ sở dữ liệu khoa học số, nền tảng giáo dục số, các công cụ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ phát hiện, phân tích, cảnh báo sớm các xu hướng tư tưởng và dư luận xã hội, cùng với đó là các cơ sở dữ liệu lớn, được cập nhật thường xuyên, phản ánh kịp thời diễn biến tư tưởng trong xã hội.

bao ve nen tang tu tuong cua Dang lam chu cong nghe, vung the tran long dan hinh anh 2
GS.TS. Lê Văn Lợi cho rằng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không phải nhiệm vụ của riêng một lực lượng mà đòi hỏi sự tham gia của nhiều cơ quan, tổ chức.

"Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không phải nhiệm vụ của riêng một lực lượng mà đòi hỏi sự tham gia của nhiều cơ quan, tổ chức thuộc các lĩnh vực khác nhau, với chức năng và nhiệm vụ khác nhau. Do đó, cần thiết lập cơ chế phối hợp đồng bộ giữa đội ngũ làm công tác tư tưởng, lý luận với các cơ quan báo chí truyền thông, lực lượng bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, cũng như các doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ lớn trong nước... Sự phối hợp này phải được thể chế hóa bằng các quy định cụ thể, bảo đảm chia sẻ dữ liệu, thông tin kịp thời, phát huy thế mạnh của từng bên trong việc phát triển và ứng dụng các giải pháp công nghệ hiện đại phục vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng", theo GS.TS. Lê Văn Lợi.

Công nghệ và cơ chế phối hợp chỉ có thể phát huy hiệu quả khi được đặt trên nền tảng của sự đồng thuận và niềm tin xã hội. Vì vậy, xây dựng và củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” trên không gian mạng là giải pháp có ý nghĩa chiến lược, quyết định hiệu quả lâu dài của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

“Thế trận lòng dân” trên không gian mạng cần được hiểu là sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước được hình thành và củng cố thông qua tương tác, đối thoại, minh bạch thông tin trên các nền tảng số. Để xây dựng và củng cố “thế trận lòng dân” cần chủ động lan tỏa các giá trị tích cực, thông tin chính thống, xây dựng các không gian mạng lành mạnh, nhân văn; đồng thời, phát huy vai trò của nhân dân như những chủ thể tích cực trong việc phát hiện, đấu tranh với các thông tin sai trái, thù địch, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”, GS.TS. Lê Văn Lợi nêu quan điểm.

1789359163632_2852607792108257391_g2562506610203024758_535261fd54d42428f1565d12506c690f.jpg

Thường trực Ban Bí thư: Nắm chắc tình hình, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là Ban Chỉ đạo 35 các cấp tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, nắm chắc tình hình thực địa và trên không gian mạng, quyết tâm, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Nguyễn Vân/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

TP.HCM trao Giải Báo chí về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
TP.HCM trao Giải Báo chí về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

VOV.VN - Sáng 2/10, Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ trao Giải báo chí về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

TP.HCM trao Giải Báo chí về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

TP.HCM trao Giải Báo chí về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

VOV.VN - Sáng 2/10, Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ trao Giải báo chí về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Nhiều thanh thiếu niên nhận giải trong cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Nhiều thanh thiếu niên nhận giải trong cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

VOV.VN - Sáng nay 29/9, tại Hà Nội, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ 2, năm 2026.

Nhiều thanh thiếu niên nhận giải trong cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nhiều thanh thiếu niên nhận giải trong cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

VOV.VN - Sáng nay 29/9, tại Hà Nội, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ 2, năm 2026.

Thường trực Ban Bí thư: Nắm chắc tình hình, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Thường trực Ban Bí thư: Nắm chắc tình hình, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là Ban Chỉ đạo 35 các cấp tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, nắm chắc tình hình thực địa và trên không gian mạng, quyết tâm, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thường trực Ban Bí thư: Nắm chắc tình hình, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thường trực Ban Bí thư: Nắm chắc tình hình, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là Ban Chỉ đạo 35 các cấp tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, nắm chắc tình hình thực địa và trên không gian mạng, quyết tâm, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội