Thái Nguyên tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

Ngày 13/10, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị giao ban công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội (DLXH) quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2026. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền

Theo báo cáo, trong quý III/2026, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy và các cấp ủy trực thuộc, công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng và nắm bắt DLXH được triển khai bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, các chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy.

Việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, khảo sát chất lượng tiếp thu và duy trì các kênh thông tin chính thống tại cơ sở đã góp phần tạo cơ sở đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, nâng cao hiệu quả định hướng tư tưởng.

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cộng tác viên DLXH từng bước phát huy vai trò, trách nhiệm trong tuyên truyền, nắm bắt, phản ánh và định hướng thông tin. Các nhiệm vụ tiếp tục được triển khai trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.

Một trong những kết quả nổi bật là đồng chí Nguyễn Trung Thái, tuyên truyền viên cơ sở thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên, sau khi đạt thành tích cao tại Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh, được lựa chọn tham dự hội thi cấp quốc gia và xuất sắc giành giải Nhì.

Thành tích này khẳng định chất lượng đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở ngày càng được nâng cao, thể hiện năng lực nghiên cứu, nắm vững nội dung và kỹ năng truyền đạt hiệu quả. Qua đó, tạo động lực để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp tục rèn luyện, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng tuyên truyền miệng tại cơ sở.

Quang cảnh Hội nghị

Chủ động nắm bắt, định hướng dư luận xã hội

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong quý III/2026; đồng thời đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận mới; theo dõi việc thực hiện các chương trình, kế hoạch đã ban hành.

Trong đó, cần tập trung triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”; tăng cường liên hệ nội dung nghị quyết với nhiệm vụ của UBND tỉnh và từng chi bộ, đảng bộ cơ sở.

“Cấp ủy, nhất là bí thư cấp ủy, phải chịu trách nhiệm về chất lượng tổ chức học tập, quán triệt; tổ chức học bổ sung cho đảng viên chưa tham gia, đôn đốc thực hiện khảo sát và khắc phục những hạn chế được chỉ ra qua kết quả khảo sát”, ông Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu.

Cùng với đó, cần rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cộng tác viên DLXH phù hợp với tổ chức bộ máy; chú trọng nâng cao kỹ năng tuyên truyền miệng, nắm bắt, phân tích dư luận và sử dụng các nền tảng số. Duy trì chế độ báo cáo, tổng hợp đầy đủ số buổi, số lượt người tham dự và những vấn đề dư luận nổi lên; nâng cao trách nhiệm thực hiện quy chế hoạt động của đội ngũ ở cơ sở.

Đối với công tác DLXH, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ động nắm bắt, phân tích, dự báo tình hình; kịp thời cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận, nhận diện và phối hợp xử lý thông tin sai lệch theo thẩm quyền.

Các kiến nghị thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước cần được tổng hợp, chuyển đến cơ quan có trách nhiệm xem xét, giải quyết. Việc phản ánh phải gắn với theo dõi kết quả xử lý, phản hồi thông tin, bảo đảm tính chính xác, khách quan và tuân thủ quy định về bảo mật.

Ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tăng cường tuyên truyền các sự kiện lớn của tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu, trong thời gian tới, công tác tuyên truyền tập trung vào các hoạt động kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên và Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026. Các cơ quan, đơn vị cần chủ động theo dõi, định hướng thông tin liên quan đến những sự kiện này.

Đồng thời, tiếp tục duy trì các kênh thông tin chính thống, lan tỏa thông tin tích cực, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Trang Fanpage “Sắc trà ngày mới” cần được phát huy hiệu quả, tăng cường nội dung về kết quả thực hiện nhiệm vụ, các mô hình học tập và làm theo Bác, gương người tốt, việc tốt; nâng cao chất lượng tin, bài và hiệu quả tiếp cận, tương tác.

“Tăng cường theo dõi, kiểm tra việc thực hiện tại các cấp ủy trực thuộc, tập trung vào chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết; hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên DLXH và việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo”, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu.

Ban Xây dựng Đảng được giao chủ trì tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc và tổng hợp kết quả. Các chi bộ, đảng ủy cơ sở chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, cung cấp số liệu, kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh và kết quả xử lý.

Trên cơ sở đó, Đảng ủy UBND tỉnh sẽ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2026, xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2027, đồng thời biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt.