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Lâm Đồng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Thứ Hai, 14:41, 29/06/2026
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VOV.VN - Sáng nay (29/6), Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ, điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh.

Theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, ông Huỳnh Ngọc Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, được điều động đến Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, giữ chức Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

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Quang cảnh Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ do Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức

Ông Nguyễn Văn Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phan Thiết được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Ông Võ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phan Thiết, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Bùi Huy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo được điều động giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng quyết định điều động, bổ nhiệm ông Tôn Thiện San, Giám đốc Sở Tài chính giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Lê Ngọc Tiến, Giám đốc Sở Xây dựng giữ chức Giám đốc Sở Tài chính; bà Nguyễn Thị Thu Hường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Sơn giữ chức Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; ông Lê Ngọc Quang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy giữ chức Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

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Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm và ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định, chúc mừng các cán bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, bổ nhiệm

Thường trực HĐND tỉnh quyết định điều động hai Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy là ông Đặng Thế Hiểu và ông Vương Tôn Kiên đến công tác tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

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Ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và lãnh đạo Tỉnh ủy trao quyết định, chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo sở, ngành

Phát biểu tại hội nghị, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thực tiễn cho thấy đội ngũ cán bộ giữ vai trò quyết định đối với hiệu quả hoạt động của bộ máy. Vì vậy, việc điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới là chủ trương nhất quán của Đảng, góp phần đào tạo, rèn luyện và phát huy năng lực cán bộ thông qua thực tiễn.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đề nghị các cán bộ được điều động nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo năng lực, trách nhiệm.

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Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm tại Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ

“Tôi đề nghị các đồng chí trên cương vị công tác mới nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ, nắm chắc tình hình cơ quan, đơn vị, địa phương; phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trong công việc; lấy kết quả, hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo năng lực, uy tín của người cán bộ", ông Y Thanh Hà Niê Kđăm yêu cầu.

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Lâm Đồng quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số

VOV.VN - Các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên phải phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Đây là yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025 - 2030 vừa được tổ chức.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
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