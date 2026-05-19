Lâm Đồng: 87 gia đình chính sách sẽ có nhà mới khang trang trước ngày 15/7

Kết quả rà soát của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng cho thấy địa phương hiện có 87 trường hợp thuộc diện được hỗ trợ, trong đó 47 hộ có nhu cầu xây mới và 40 hộ cần sửa chữa nhà ở. Hiện tỉnh Lâm Đồng đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo đồng thuận trong cộng đồng, huy động sự chung tay hỗ trợ các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn làm mới và sửa chữa nhà ở. Cùng với đó, Lâm Đồng cũng đang đẩy nhanh việc thiết kế mẫu nhà; hỗ trợ đối tượng thụ hưởng tháo gỡ vướng mắc về đất đai; tiếp nhận, phân bổ kịp thời nguồn kinh phí hỗ trợ…

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh rà soát công tác chuẩn bị, cùng các ngành liên quan tháo gỡ vướng mắc chuẩn bị khởi công xây mới, sửa chữa nhà cho gia đình chính sách.

Theo kế hoạch tỉnh Lâm Đồng sẽ đồng loạt khởi công xây dựng và sửa chữa nhà ở cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học vào ngày 21/5 tới và phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/7/2026. Thượng tá Hoàng Văn Việt, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, cho biết, với trách nhiệm được giao đơn vị đang tiếp tục rà soát để hỗ trợ đúng đối tượng thụ hưởng và ngôi nhà đảm bảo khang trang, bền vững.

Những ngôi nhà lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ người dân xây dựng trong “Chiến dịch Quang Trung” tại xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng.

“Mặc dù UBND tỉnh đã có quyết định về 87 căn rồi nhưng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vẫn tiến hành khảo sát lại nhất là khảo sát về đất và điều kiện của từng gia đình. Gia đình đối ứng bao nhiêu, rồi các đoàn thể hỗ trợ bao nhiêu để báo cáo và đề xuất với UBND tỉnh. Vận động các nguồn lực trên tinh thần ai có gì giúp nấy, ai có của giúp của, ai có công giúp công, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều để hoàn thành xây dựng, sửa chữa giúp các hộ dân được thụ hưởng có nhà trước ngày 15/7/2026”, Thượng tá Hoàng Văn Việt cho hay.