Lâm Đồng: 87 gia đình chính sách sẽ có nhà mới khang trang trước ngày 15/7

Thứ Ba, 09:51, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Lâm Đồng đang đẩy nhanh việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/7 tới.

Kết quả rà soát của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng cho thấy địa phương hiện có 87 trường hợp thuộc diện được hỗ trợ, trong đó 47 hộ có nhu cầu xây mới và 40 hộ cần sửa chữa nhà ở. Hiện tỉnh Lâm Đồng đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo đồng thuận trong cộng đồng, huy động sự chung tay hỗ trợ các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn làm mới và sửa chữa nhà ở. Cùng với đó, Lâm Đồng cũng đang đẩy nhanh việc thiết kế mẫu nhà; hỗ trợ đối tượng thụ hưởng tháo gỡ vướng mắc về đất đai; tiếp nhận, phân bổ kịp thời nguồn kinh phí hỗ trợ…

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh rà soát công tác chuẩn bị, cùng các ngành liên quan tháo gỡ vướng mắc chuẩn bị khởi công xây mới, sửa chữa nhà cho gia đình chính sách.

Theo kế hoạch tỉnh Lâm Đồng sẽ đồng loạt khởi công xây dựng và sửa chữa nhà ở cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học vào ngày 21/5 tới và phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/7/2026. Thượng tá Hoàng Văn Việt, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, cho biết, với trách nhiệm được giao đơn vị đang tiếp tục rà soát để hỗ trợ đúng đối tượng thụ hưởng và ngôi nhà đảm bảo khang trang, bền vững.

Những ngôi nhà lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ người dân xây dựng trong “Chiến dịch Quang Trung” tại xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng.

“Mặc dù UBND tỉnh đã có quyết định về 87 căn rồi nhưng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vẫn tiến hành khảo sát lại nhất là khảo sát về đất và điều kiện của từng gia đình. Gia đình đối ứng bao nhiêu, rồi các đoàn thể hỗ trợ bao nhiêu để báo cáo và đề xuất với UBND tỉnh. Vận động các nguồn lực trên tinh thần ai có gì giúp nấy, ai có của giúp của, ai có công giúp công, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều để hoàn thành xây dựng, sửa chữa giúp các hộ dân được thụ hưởng có nhà trước ngày 15/7/2026”, Thượng tá Hoàng Văn Việt cho hay.

Cửa biển ở Lâm Đồng bị bồi lắng nghiêm trọng

VOV.VN - Tình trạng bồi lắng tại nhiều cửa biển, luồng lạch ra vào cảng cá trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động vận tải và khai thác thuỷ hải sản của ngư dân, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải sớm triển khai nạo vét, khơi thông.

Nguyễn Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên
Tag: hỗ trợ nhà ở gia đình chính sách người nhiễm chất độc da cam an sinh xã hội xây dựng nhà tình nghĩa Lâm Đồng lực lượng vũ trang huy động cộng đồng
Khơi dậy tinh thần “lá lành đùm lá rách” để xây 1.000 căn nhà cho người nghèo

Gia Lai huy động quân đội xây mới và sửa chữa 76 nhà ở cho gia đình người có công

Cần Thơ: Kiểm tra cơ sở xay xát, yêu cầu khắc phục sau phản ánh bụi từ nhà máy

