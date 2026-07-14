Lan tỏa Nghị quyết Đảng từ sức mạnh tuyên truyền miệng

Đây là diễn đàn quan trọng để đội ngũ báo cáo viên trau dồi kỹ năng, đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đi vào cuộc sống một cách sinh động, hiệu quả.

Ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu khai mạc hội thi

Hội thi khu vực I năm nay quy tụ 47 gương mặt tiêu biểu đại diện cho đội ngũ báo cáo viên đến từ các cơ quan Trung ương và 17 tỉnh, thành phố phía Bắc. Tham dự lễ khai mạc có ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh Lào Cai.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Xuân Thủy nhấn mạnh, dù công nghệ và trí tuệ nhân tạo đang phát triển mạnh mẽ, công tác tuyên truyền miệng vẫn giữ vai trò hạt nhân, là kênh thông tin mang tính đặc thù riêng để xây dựng sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội.

Bài dự thi của thí sinh đến từ tỉnh Quảng Ninh

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy cho biết: "Điều này đặt ra yêu cầu công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là một kênh tuyên truyền mang tính đặc thù riêng mà các kênh thông tin tuyên truyền khác không thể thay thế được. Phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, tạo chuyển biến căn bản về chất lượng, hiệu quả; góp phần quan trọng vào công tác chính trị, tư tưởng của Đảng; góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; đặc biệt, chung sức đồng lòng thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo".

Tại hội thi lần này, các thí sinh mang đến sự đa dạng về đề tài, từ công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng đến những giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đặc thù của từng địa phương. Mỗi bài dự thi là một nỗ lực cụ thể hóa Nghị quyết thành những chương trình hành động sát thực với đời sống nhân dân.

Hội thi quy tụ 47 thí sinh đến từ các cơ quan Trung ương và 17 tỉnh, thành phố phía Bắc

Bên cạnh các chuyên đề về chính trị, nhiều báo cáo viên đã khéo léo, sáng tạo kết nối lý luận với thế mạnh tiềm năng của vùng miền, điển hình như thí sinh Chử Lê Thiên Lý đến từ tỉnh Lai Châu: "Tôi cũng lựa chọn một chuyên đề rất là hay của tỉnh Lai Châu đó là về du lịch và tôi cũng có liên hệ thực tiễn với xã Than Uyên là địa phương mà tôi đang công tác. Tôi cũng sẽ cố gắng truyền đạt tốt nhất thông điệp nhằm quảng bá hình ảnh du lịch của Than Uyên nói riêng và tỉnh Lai Châu nói chung đến với hội thi ngày hôm nay cũng như bạn bè trong khu vực".

Hội thi sẽ diễn ra trong 3 ngày và kết thúc vào chiều ngày 16/7. Những báo cáo viên xuất sắc nhất sẽ tiếp tục tranh tài tại vòng chung kết toàn quốc vào tháng 8 tới. Thành công của hội thi không chỉ dừng lại ở những giải thưởng, mà chính là sự trưởng thành về bản lĩnh và nghiệp vụ của đội ngũ "cầu nối" đưa ý Đảng đến gần dân hơn.