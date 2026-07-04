English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lạng Sơn triệt phá nhóm đối tượng cá độ bóng đá dịp World Cup 2026

Thứ Bảy, 15:55, 04/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá nhóm đối tượng thực hiện hành vi cá độ bóng đá với số tiền giao dịch khoảng 120 triệu đồng.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện Phan Văn Trường (SN 1965, trú tại, khối Tân Lập, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) có hành vi nhận cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra các trận đấu thuộc khuôn khổ World Cup 2026.

lang son triet pha nhom doi tuong ca do bong da dip world cup 2026 hinh anh 1
Các đối tượng Nông Quốc Tuấn, Ngô Tiến Đạt, Nguyễn Khoa Long và Phan Văn Trường (từ trái qua phải) tại cơ quan Công an.

Quá trình điều tra xác định, từ ngày 25-28/6/2026, Trường đã nhiều lần nhận cá độ bóng đá với Nông Quốc Tuấn (SN 1964, trú tại đường Lê Hồng Phong, phường Tam Thanh), Nguyễn Khoa Long (SN 1963, trú tại đường 17/10, phường Đông Kinh) và Ngô Tiến Đạt (SN 1968, trú tại khối Khòn Khuyên, phường Đông Kinh). Sau khi kết thúc mỗi trận đấu sẽ tính kết quả thắng thua theo tỷ lệ các đối tượng tự quy ước để thanh toán tiền cá cược. Tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc dưới hình thức cá động bóng đá khoảng 120 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 1/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Văn Trường, Nông Quốc Tuấn, Nguyễn Khoa Long và Ngô Tiến Đạt về hành vi "Đánh bạc".

lang son triet pha nhom doi tuong ca do bong da dip world cup 2026 hinh anh 2
Cơ quan điều tra lấy lời khai đối tượng Phan Văn Trường.

Việc đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng tham gia cá độ bóng đá tiếp tục thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn trong thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra World Cup 2026. Đây cũng là lời cảnh báo đối với những trường hợp có ý định tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Mọi hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Duy Thái/VOV-Đông Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bắt giữ 346 đối tượng liên quan đến cá độ bóng đá mùa World Cup 2026
Bắt giữ 346 đối tượng liên quan đến cá độ bóng đá mùa World Cup 2026

VOV.VN - Lực lượng chức năng đã triệt phá thành công 73 vụ việc và bắt giữ 346 đối tượng liên quan đến cá độ bóng đá mùa World Cup 2026.

Bắt giữ 346 đối tượng liên quan đến cá độ bóng đá mùa World Cup 2026

Bắt giữ 346 đối tượng liên quan đến cá độ bóng đá mùa World Cup 2026

VOV.VN - Lực lượng chức năng đã triệt phá thành công 73 vụ việc và bắt giữ 346 đối tượng liên quan đến cá độ bóng đá mùa World Cup 2026.

Bắt quả tang nhóm cá độ World Cup 2026 tại quán cà phê ở Tây Ninh
Bắt quả tang nhóm cá độ World Cup 2026 tại quán cà phê ở Tây Ninh

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh vừa phối hợp lực lượng chức năng triệt xóa một nhóm tổ chức cá độ bóng đá World Cup 2026 tại quán cà phê trên địa bàn xã Tân Phú. Qua điều tra ban đầu, nhóm này hoạt động từ giữa tháng 6, thu hút nhiều người tham gia cá cược và giao dịch hàng trăm triệu đồng.

Bắt quả tang nhóm cá độ World Cup 2026 tại quán cà phê ở Tây Ninh

Bắt quả tang nhóm cá độ World Cup 2026 tại quán cà phê ở Tây Ninh

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh vừa phối hợp lực lượng chức năng triệt xóa một nhóm tổ chức cá độ bóng đá World Cup 2026 tại quán cà phê trên địa bàn xã Tân Phú. Qua điều tra ban đầu, nhóm này hoạt động từ giữa tháng 6, thu hút nhiều người tham gia cá cược và giao dịch hàng trăm triệu đồng.

Bắt giữ 11 đối tượng để điều tra đường dây cá độ bóng đá World Cup 2026
Bắt giữ 11 đối tượng để điều tra đường dây cá độ bóng đá World Cup 2026

VOV.VN - Công an Nghệ An vừa triệt xóa một đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet, bắt giữ 11 đối tượng để điều tra. Bước đầu, cơ quan công an xác định số tiền đánh bạc trong 6 ngày đầu World Cup 2026 hơn 5 tỷ đồng.

Bắt giữ 11 đối tượng để điều tra đường dây cá độ bóng đá World Cup 2026

Bắt giữ 11 đối tượng để điều tra đường dây cá độ bóng đá World Cup 2026

VOV.VN - Công an Nghệ An vừa triệt xóa một đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet, bắt giữ 11 đối tượng để điều tra. Bước đầu, cơ quan công an xác định số tiền đánh bạc trong 6 ngày đầu World Cup 2026 hơn 5 tỷ đồng.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật