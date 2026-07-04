Lạng Sơn triệt phá nhóm đối tượng cá độ bóng đá dịp World Cup 2026

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện Phan Văn Trường (SN 1965, trú tại, khối Tân Lập, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) có hành vi nhận cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra các trận đấu thuộc khuôn khổ World Cup 2026.

Các đối tượng Nông Quốc Tuấn, Ngô Tiến Đạt, Nguyễn Khoa Long và Phan Văn Trường (từ trái qua phải) tại cơ quan Công an.

Quá trình điều tra xác định, từ ngày 25-28/6/2026, Trường đã nhiều lần nhận cá độ bóng đá với Nông Quốc Tuấn (SN 1964, trú tại đường Lê Hồng Phong, phường Tam Thanh), Nguyễn Khoa Long (SN 1963, trú tại đường 17/10, phường Đông Kinh) và Ngô Tiến Đạt (SN 1968, trú tại khối Khòn Khuyên, phường Đông Kinh). Sau khi kết thúc mỗi trận đấu sẽ tính kết quả thắng thua theo tỷ lệ các đối tượng tự quy ước để thanh toán tiền cá cược. Tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc dưới hình thức cá động bóng đá khoảng 120 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 1/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Văn Trường, Nông Quốc Tuấn, Nguyễn Khoa Long và Ngô Tiến Đạt về hành vi "Đánh bạc".

Cơ quan điều tra lấy lời khai đối tượng Phan Văn Trường.

Việc đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng tham gia cá độ bóng đá tiếp tục thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn trong thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra World Cup 2026. Đây cũng là lời cảnh báo đối với những trường hợp có ý định tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Mọi hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.