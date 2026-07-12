English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lãnh đạo cấp cao Việt Nam gửi điện chia buồn tới Ấn Độ

Chủ Nhật, 09:19, 12/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Được tin tàu du lịch gặp nạn do thời tiết xấu tại tỉnh An Giang ngày 11/7/2026 gây nhiều thương vong cho du khách Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Trong các bức điện chia buồn, lãnh đạo cấp cao Việt Nam thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam gửi lời thăm hỏi chân thành và lời chia buồn sâu sắc nhất đến Nhà nước và Nhân dân Ấn Độ, đặc biệt là gia đình các nạn nhân; khẳng định các cơ quan chức năng của Việt Nam đã và đang khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn, điều trị cho người bị thương, hỗ trợ gia đình các nạn nhân và phối hợp chặt chẽ với phía Ấn Độ để khắc phục hậu quả của vụ việc; đồng thời tiến hành điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar.

Văn Hiếu/VOV
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Điện chia buồn nguyên Tổng thống Timor-Leste từ trần
Điện chia buồn nguyên Tổng thống Timor-Leste từ trần

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống José Ramos-Horta khi được tin Ngài Francisco Guterres "Lu Olo”, nguyên Tổng thống Timor-Leste, Chủ tịch Đảng Mặt trận Cách mạng vì một Timor-Leste Độc lập (FRETILIN) từ trần.

Điện chia buồn nguyên Tổng thống Timor-Leste từ trần

Điện chia buồn nguyên Tổng thống Timor-Leste từ trần

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống José Ramos-Horta khi được tin Ngài Francisco Guterres "Lu Olo”, nguyên Tổng thống Timor-Leste, Chủ tịch Đảng Mặt trận Cách mạng vì một Timor-Leste Độc lập (FRETILIN) từ trần.

Điện chia buồn Phó Thủ tướng Cuba Ramiro Valdés Menéndez từ trần
Điện chia buồn Phó Thủ tướng Cuba Ramiro Valdés Menéndez từ trần

VOV.VN - Ngày 22/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz, Chính phủ Cuba và gia quyến đồng chí Ramiro Valdés Menéndez trước sự ra đi của nhà lãnh đạo cách mạng Cuba.

Điện chia buồn Phó Thủ tướng Cuba Ramiro Valdés Menéndez từ trần

Điện chia buồn Phó Thủ tướng Cuba Ramiro Valdés Menéndez từ trần

VOV.VN - Ngày 22/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz, Chính phủ Cuba và gia quyến đồng chí Ramiro Valdés Menéndez trước sự ra đi của nhà lãnh đạo cách mạng Cuba.

Điện chia buồn Công chúa Thái Lan Bajrakitiyabha từ trần
Điện chia buồn Công chúa Thái Lan Bajrakitiyabha từ trần

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn tới Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng gia Thái Lan.

Điện chia buồn Công chúa Thái Lan Bajrakitiyabha từ trần

Điện chia buồn Công chúa Thái Lan Bajrakitiyabha từ trần

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn tới Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng gia Thái Lan.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội