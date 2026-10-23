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Lào Cai có tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030

Thứ Sáu, 18:13, 23/10/2026
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VOV.VN - Ngày 23/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị lần thứ 13, thực hiện công tác cán bộ. Ông Dương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Theo Quyết định số 403-QĐNS/TW ngày 12/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương, Ban Bí thư chỉ định Thượng tá Lương Hoàng Giang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

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Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Minh Toàn

Tại Quyết định số 499-QĐ/TU ngày 22/10/2026 của Tỉnh ủy Lào Cai, ông Nguyễn Minh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030; được điều động đến nhận công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy từ ngày 23/10/2026, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

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Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Lương Hoàng Giang và ông Nguyễn Minh Toàn

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng tiến hành quy trình bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Phan Đăng Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

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Đại biểu dự Hội nghị

Kết quả, 100% đại biểu có mặt tại Hội nghị đã bỏ phiếu bầu ông Phan Đăng Toàn tham gia Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai, nhiệm kỳ 2025-2030.

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Lào Cai dành hơn 585 tỷ đồng phát triển nguồn nhân lực

VOV.VN - Tại Kỳ họp thứ 6, kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVII diễn ra chiều nay (15/10), các đại biểu đã thông qua 23 nghị quyết quan trọng. Trong đó, nghị quyết về chính sách thu hút, đãi ngộ và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực giai đoạn 2026–2030 có tổng kinh phí dự kiến hơn 585 tỷ đồng.

Thừa Xuân/VOV-Tây Bắc
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