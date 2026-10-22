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Lào Cai phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP 10,1%

Thứ Năm, 09:07, 22/10/2026
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VOV.VN - Giải ngân vốn đầu tư công đạt 71,3% kế hoạch, kim ngạch xuất khẩu tăng 123% cùng nhiều dự án hạ tầng trọng điểm được thúc đẩy, Lào Cai đang tập trung nguồn lực cho quý IV/2026, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP 10,1%.

Theo UBND tỉnh Lào Cai, trong 9 tháng năm 2026, kinh tế địa phương ghi nhận nhiều điểm sáng. Nổi bật là kết quả giải ngân vốn đầu tư công đạt 8.740,2 tỷ đồng, tương đương 71,3% kế hoạch. Trong đó, nguồn vốn do Thủ tướng Chính phủ giao đã giải ngân 7.476,1 tỷ đồng, đạt 88,7%. Sau khi loại trừ phần vốn tiết kiệm để thực hiện dự án đường sắt, tỷ lệ giải ngân thực tế đạt khoảng 92%, đưa Lào Cai vào nhóm 3 địa phương dẫn đầu cả nước.

Kết quả giải ngân tích cực góp phần đẩy nhanh tiến độ nhiều công trình giao thông quan trọng trên địa bàn. Dự án thành phần 1 thuộc tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng đã khởi công, đồng thời hoàn thành bàn giao toàn bộ 9/9 ga tác nghiệp.

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Tại dự án mở rộng đoạn Yên Bái – Lào Cai thuộc tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai, giá trị thực hiện đạt gần 66%. Trong khi đó, hồ sơ mời thầu dự án Cảng hàng không Sa Pa đã được phê duyệt. Dự án Cửa khẩu thông minh tại cầu Kim Thành dự kiến khởi công ngày 18/11/2026.

Việc tập trung nguồn lực cho các công trình trọng điểm được kỳ vọng tạo động lực phát triển kết cấu hạ tầng, tăng cường kết nối liên vùng và nâng cao năng lực giao thương của tỉnh.

Bên cạnh đầu tư công, hoạt động xuất nhập khẩu và thu hút đầu tư tiếp tục là những động lực quan trọng của kinh tế Lào Cai.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu đạt gần 3 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu tăng 123%. Tỉnh cũng chấp thuận chủ trương đầu tư 5 khu công nghiệp mới với tổng vốn đăng ký gần 14.000 tỷ đồng; cấp mới 42 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 30.300 tỷ đồng.

Du lịch tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khi Lào Cai đón 9,83 triệu lượt khách trong 9 tháng, đưa tổng doanh thu du lịch lên gần 41.000 tỷ đồng.

Những kết quả này tạo thêm dư địa cho tăng trưởng kinh tế, đồng thời mở ra cơ hội phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và các lĩnh vực có lợi thế của địa phương.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP 10,1% trong năm 2026, Lào Cai xác định quý IV là giai đoạn quyết định, với yêu cầu tốc độ tăng trưởng đạt 12,66%. Cùng với đó, tỉnh đặt mục tiêu thu ngân sách nhà nước trên 8.000 tỷ đồng trong quý cuối năm, đưa tổng thu cả năm lên 25.850 tỷ đồng.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng đối với 66 dự án trọng điểm, qua đó đẩy nhanh tiến độ triển khai và giải ngân vốn đầu tư. Tỉnh đồng thời chú trọng duy trì hoạt động ổn định của Mỏ sắt Quý Xa và phấn đấu hoàn thành 1.000 căn nhà ở xã hội ngay trong năm 2026.

Với kết quả đạt được trong 9 tháng cùng việc xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm cho chặng nước rút, Lào Cai đang tập trung khai thác các động lực từ đầu tư công, xuất nhập khẩu, công nghiệp và du lịch, hướng tới hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

 

PV/VOV.VN
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