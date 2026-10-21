English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lào Cai: Lái xe bỏ chạy khi bị kiểm tra vi phạm tốc độ

Thứ Tư, 16:09, 21/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại phường Cam Đường, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai phát hiện một ô tô chạy quá tốc độ cho phép. Khi được yêu cầu kiểm tra, người điều khiển phương tiện không chấp hành, khóa cửa xe, tăng ga bỏ chạy...

Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ dấu hiệu chống người thi hành công vụ.

Cụ thể, vào lúc 16 giờ phút ngày 19/10, tại đường Trần Phú, phường Cam Đường, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai phát hiện ô tô biển kiểm soát 24A-412.XX di chuyển với tốc độ 59 km/h tại đoạn đường có giới hạn tốc độ 50 km/h, vượt quá 9 km/h so với quy định. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

lao cai lai xe bo chay khi bi kiem tra vi pham toc do hinh anh 1
Phương tiện vi phạm tốc độ được lực lượng Cảnh sát giao thông ghi nhận tại thời điểm kiểm tra trên đường Trần Phú, phường Cam Đường.

Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển xe là L.K.A. (sinh năm 1994, trú tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai) không xuất trình được giấy phép lái xe và các giấy tờ liên quan theo yêu cầu. Đáng chú ý, trong quá trình làm việc, L.K.A. bất ngờ quay trở lại ô tô, khóa cửa và điều khiển phương tiện tiến lên rồi lùi lại trước khi bỏ chạy. Mặc dù cán bộ Cảnh sát giao thông và lực lượng Cảnh sát cơ động liên tục ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe, người điều khiển vẫn không chấp hành, tăng ga rời khỏi vị trí kiểm tra.

lao cai lai xe bo chay khi bi kiem tra vi pham toc do hinh anh 2
Người điều khiển phương tiện lên xe, nổ máy và tăng ga bỏ chạy khi lực lượng Cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Ngay trong chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã yêu cầu người điều khiển đưa phương tiện trở lại để lập biên bản, tạm giữ ô tô theo quy định. Kết quả kiểm tra cho thấy người điều khiển không có nồng độ cồn và không phát hiện chất ma túy trong cơ thể tại thời điểm kiểm tra.

Hiện Công an phường Cam Đường đang phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ, làm rõ các hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

hai-sapa-tv_0.png

Bắt tạm giam kế toán, thủ quỹ trong vụ án liên quan đến Hải Sapa TV

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai cá nhân là kế toán và thủ quỹ Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

CTV Lâm Bùi /VOV Tây Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lào Cai: Đặc sắc Lễ hội Cơm mới đền Đông Cuông năm 2026
Lào Cai: Đặc sắc Lễ hội Cơm mới đền Đông Cuông năm 2026

VOV.VN - Lễ hội Cơm mới đền Đông Cuông năm 2026 diễn ra trong hai ngày 19 và 20/10 tại thôn Bến Đền, xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai. Đây là dịp để địa phương bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa cũng như thu hút nhân dân và du khách thập phương đến tham quan, chiêm bái. 

Lào Cai: Đặc sắc Lễ hội Cơm mới đền Đông Cuông năm 2026

Lào Cai: Đặc sắc Lễ hội Cơm mới đền Đông Cuông năm 2026

VOV.VN - Lễ hội Cơm mới đền Đông Cuông năm 2026 diễn ra trong hai ngày 19 và 20/10 tại thôn Bến Đền, xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai. Đây là dịp để địa phương bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa cũng như thu hút nhân dân và du khách thập phương đến tham quan, chiêm bái. 

Quân khu 2 phục hồi điều tra vụ án "Giết người" xảy ra năm 1985 tại Lào Cai
Quân khu 2 phục hồi điều tra vụ án "Giết người" xảy ra năm 1985 tại Lào Cai

VOV.VN - Ngày 14/9/2026, Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu 2 ban hành Quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự số 161/QĐ-PHĐT đối với vụ án “Giết người” xảy ra ngày 25/7/1985 tại xã Mản Thẩn, huyện Bắc Hà, tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay là xã Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai).

Quân khu 2 phục hồi điều tra vụ án "Giết người" xảy ra năm 1985 tại Lào Cai

Quân khu 2 phục hồi điều tra vụ án "Giết người" xảy ra năm 1985 tại Lào Cai

VOV.VN - Ngày 14/9/2026, Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu 2 ban hành Quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự số 161/QĐ-PHĐT đối với vụ án “Giết người” xảy ra ngày 25/7/1985 tại xã Mản Thẩn, huyện Bắc Hà, tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay là xã Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai).

Hồ Đầm Sen, Lào Cai tái ô nhiễm, người dân Âu Lâu lo lắng
Hồ Đầm Sen, Lào Cai tái ô nhiễm, người dân Âu Lâu lo lắng

VOV.VN - Sau một thời gian môi trường nước có dấu hiệu phục hồi, những ngày gần đây, hồ Đầm Sen tại phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai lại chuyển màu đen, bốc mùi hôi thối. Tình trạng ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và đe dọa tới nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Hồ Đầm Sen, Lào Cai tái ô nhiễm, người dân Âu Lâu lo lắng

Hồ Đầm Sen, Lào Cai tái ô nhiễm, người dân Âu Lâu lo lắng

VOV.VN - Sau một thời gian môi trường nước có dấu hiệu phục hồi, những ngày gần đây, hồ Đầm Sen tại phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai lại chuyển màu đen, bốc mùi hôi thối. Tình trạng ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và đe dọa tới nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Lào Cai dành hơn 585 tỷ đồng phát triển nguồn nhân lực
Lào Cai dành hơn 585 tỷ đồng phát triển nguồn nhân lực

VOV.VN - Tại Kỳ họp thứ 6, kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVII diễn ra chiều nay (15/10), các đại biểu đã thông qua 23 nghị quyết quan trọng. Trong đó, nghị quyết về chính sách thu hút, đãi ngộ và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực giai đoạn 2026–2030 có tổng kinh phí dự kiến hơn 585 tỷ đồng.

Lào Cai dành hơn 585 tỷ đồng phát triển nguồn nhân lực

Lào Cai dành hơn 585 tỷ đồng phát triển nguồn nhân lực

VOV.VN - Tại Kỳ họp thứ 6, kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVII diễn ra chiều nay (15/10), các đại biểu đã thông qua 23 nghị quyết quan trọng. Trong đó, nghị quyết về chính sách thu hút, đãi ngộ và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực giai đoạn 2026–2030 có tổng kinh phí dự kiến hơn 585 tỷ đồng.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục