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Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tăng cường gắn kết cộng đồng người Việt tại Nga

Thứ Ba, 10:22, 13/10/2026
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VOV.VN - Thăm và làm việc tại Liên bang Nga, đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề xuất đổi mới công tác kiều bào, tăng cường kết nối cộng đồng và phát huy nguồn lực người Việt ở nước ngoài trong phát triển đất nước.

Ngày 12/10, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Liên bang Nga, đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga và gặp gỡ đại diện các cơ quan, tổ chức của Việt Nam cùng đại diện cộng đồng người Việt tại đây.

Phát biểu tại buổi gặp, ông Phạm Tất Thắng nhấn mạnh, chuyến công tác diễn ra sau thành công của chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (từ ngày 7 - 9/9), nhằm tăng cường giao lưu nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của kiều bào và củng cố nền tảng xã hội của quan hệ song phương.

Đánh giá cao nỗ lực của Đại sứ quán và các hội đoàn trong công tác đối ngoại, chăm lo, hỗ trợ cộng đồng; đồng thời cũng thông tin về những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế, xã hội, cải cách hành chính và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

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Ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương phát biểu tại buổi làm việc (ảnh giữa)

Đề cập định hướng công tác người Việt Nam ở nước ngoài, ông Phạm Tất Thắng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy, chuyển từ vận động, tập hợp và chăm lo sang đồng hành, kiến tạo cơ chế và phát huy nguồn lực kiều bào, nhất là trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thông tin về chủ trương tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, ông Phạm Tất Thắng đề nghị Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Nga nghiên cứu, triển khai hướng ngày hội phù hợp với đặc điểm cộng đồng.

Tại buổi làm việc, đại diện các tổ chức đã thông tin về tình hình cộng đồng, công tác quản lý, hỗ trợ lưu học sinh, hoạt động của các tổ chức hội đoàn, cũng như những khó khăn, vướng mắc trong đời sống, học tập và kinh doanh của người Việt tại Nga. Các ý kiến tại buổi làm việc cũng tập trung đề xuất giải pháp tăng cường kết nối, hỗ trợ cộng đồng và phát huy vai trò của kiều bào trong việc củng cố quan hệ hữu nghị Việt – Nga.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi cho biết, mặc dù chịu tác động của xung đột, cấm vận và những khó khăn kinh tế, cộng đồng người Việt tại Nga vẫn đoàn kết, tự lực, tự cường và tham gia các hoạt động hướng về quê hương, đất nước. Bên cạnh đó, cộng đồng người Việt Nam tại Nga cũng tích cực triển khai các hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục và ngoại giao nhân dân, được chính quyền sở tại ghi nhận, đánh giá cao.

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Đoàn công tác làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga và gặp gỡ đại diện các cơ quan, tổ chức của Việt Nam cùng đại diện cộng đồng người Việt tại đây.

Đại sứ Đặng Minh Khôi cũng đề xuất tăng cường phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan chức năng trong nước và cơ quan đại diện ở nước ngoài; đổi mới phương thức vận động, hỗ trợ cộng đồng phù hợp với đặc thù từng địa bàn, nâng cao hiệu quả công tác dân vận và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Kết thúc buổi làm việc, ông Phạm Tất Thắng khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của kiều bào; tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan tháo gỡ khó khăn về pháp lý, thủ tục hành chính, tạo điều kiện để bà con yên tâm sinh sống, làm việc và đóng góp cho quê hương, đất nước.

Minh Phượng/VOV-Moscow
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