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Từ thay thế nhập khẩu đến mở rộng hợp tác công nghệ của Nga

Thứ Bảy, 06:01, 03/10/2026
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VOV.VN - Trong bối cảnh Nga coi tự chủ công nghệ và giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài là một trong những nhiệm vụ ưu tiên, nước này đang đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, đồng thời mở rộng hợp tác sản xuất với các nước thuộc Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU).

Phát biểu tại phiên toàn thể Triển lãm Công nghiệp quốc tế “Innoprom. Belarus” tại Minsk, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết, bất chấp sức ép trừng phạt và những biến động của kinh tế thế giới, sản lượng công nghiệp Nga hiện duy trì ở mức tương đương năm ngoái. Trong 8 tháng đầu năm nay, lĩnh vực chế biến, chế tạo tăng khoảng 0,5%, trong đó ngành chế tạo máy tăng 6%.

Theo ông Mishustin, trong nửa năm qua, Nga đã đưa vào hoạt động hàng loạt cơ sở và dây chuyền sản xuất mới. Nga đặt mục tiêu không chỉ thay thế các giải pháp nhập khẩu bằng sản phẩm trong nước mà còn phát triển các sản phẩm công nghệ mới có khả năng cạnh tranh trên thị trường.

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Các trưởng đoàn tham quan Triển lãm Công nghiệp Quốc tế tại Minsk, khẳng định vị thế công nghệ của Nga. (Ảnh: Government.ru)

Với chú trọng là đẩy mạnh robot hóa cùng các ngành công nghệ chiến lược, hiện nay Nga đã thành lập 8 trung tâm robot công nghiệp và 11 trung tâm phát triển kỹ thuật trong lĩnh vực hóa học. Nga đồng thời đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất pin lithium-ion và tổ hợp đầu tiên trong nước sản xuất thiết bị máy nén khí tự nhiên hóa lỏng. Các dự án quốc gia về công nghệ hiện nay cũng bao phủ nhiều lĩnh vực như máy công cụ, vật liệu và hóa chất, thực phẩm, y tế, năng lượng, hàng không, đóng tàu, ô tô, đường sắt, thiết bị bay không người lái, công nghệ vũ trụ và kinh tế sinh học.

Thủ tướng Mishustin khẳng định, Nga sẵn sàng chia sẻ năng lực và kinh nghiệm trong các lĩnh vực này với các nước đối tác, qua đó phát triển hợp tác công nghiệp và công nghệ cao. Theo đó, tăng cường chủ quyền công nghệ không đồng nghĩa với khép kín, mà đi cùng việc xây dựng các liên minh cùng có lợi và mở rộng sử dụng máy móc, thiết bị, nền tảng công nghệ của Nga.

Trong khuôn khổ Liên minh kinh tế Á-Âu EAEU, các bên cũng đang triển khai một cơ chế hỗ trợ chung đối với các dự án hợp tác công nghiệp. Hiện danh mục gồm 23 dự án, trong đó 8 dự án đã được phê duyệt và triển khai với sự tham gia của doanh nghiệp từ cả 5 nước thành viên. Các dự án tập trung vào chế tạo thiết bị đường sắt, máy nông nghiệp và máy móc chuyên dụng, trong đó có sản xuất linh kiện phục vụ tuyến đường sắt cao tốc Moscow - Saint Petersburg và tàu cao tốc.

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Nga và CSTO tiếp tục chuỗi tập trận chung mang tên “Trung tâm-2026”

VOV.VN - Tiếp nối chuỗi hoạt động huấn luyện và tập trận chung trong khuôn khổ Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), Nga đang tiến hành cuộc tập trận chỉ huy - tham mưu chiến lược “Trung tâm-2026”, kết hợp với cuộc tập trận “Tương tác-2026”, với sự tham gia của hơn 47.000 quân nhân.

Minh Phượng/VOV-Moscow
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