Nâng cao chất lượng hoạt động HĐND cấp xã

Nhiệm kỳ 2026 - 2031 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tổ chức và hoạt động của HĐND cấp xã, phường khi Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 được triển khai. Thẩm quyền được mở rộng, yêu cầu đặt ra cũng cao hơn không chỉ ở năng lực đại biểu, mà còn ở cách HĐND đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Tại Thái Nguyên, từ đô thị đến miền núi, quá trình đổi mới đang diễn ra rõ nét, bắt đầu từ con người, cách làm và cả tư duy vận hành.

Cử tri tin tưởng, kỳ vọng bộ máy HĐND nhiệm kỳ mới sẽ nâng cao chất lượng quyết sách, sát thực tiễn và đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển địa phương.

Tại phường Bá Xuyên, một trong những địa bàn có tốc độ phát triển công nghiệp nhanh, yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND xuất phát trực tiếp từ thực tiễn. Với kết quả thu ngân sách quý I đạt gần 570 tỷ đồng, cùng tỷ lệ cử tri đi bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 cao, Bá Xuyên đã khẳng định nền tảng đồng thuận và niềm tin của người dân.

Tuy nhiên, mục tiêu phấn đấu đạt tốc độ phát triển cao đã đặt ra yêu cầu không nhỏ đối với HĐND trong việc nâng cao chất lượng quyết nghị và giám sát.

Ông Thiệu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch HĐND phường Bá Xuyên cho biết, nếu như trước đây, trong gần 70 đại biểu chỉ khoảng 2/3 đáp ứng yêu cầu về trình độ tin học, thì sang nhiệm kỳ này, 100% trong tổng số 19 đại biểu đều đủ năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác.

Đáng chú ý, chất lượng nhân sự được nâng lên rõ rệt với 18/19 đại biểu có trình độ từ đại học trở lên. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương vận hành hiệu quả mô hình chính quyền hai cấp, nhất là khi theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, thẩm quyền của HĐND cấp xã, phường tiếp tục được mở rộng, đòi hỏi mỗi đại biểu phải không ngừng đổi mới, đáp ứng kỳ vọng của cử tri.

Không chỉ nâng cao về chất lượng nhân sự, phương thức hoạt động cũng đang có những chuyển biến tích cực. Tại phường Quán Triều, các nghị quyết gắn với thực tiễn đã mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần cải thiện hạ tầng và đời sống người dân.

Bà Nguyễn Thị Kim Hân, Phó Chủ tịch HĐND phường Quán Triều đánh giá: Hiệu quả không chỉ thể hiện ở quyết định, mà ở sự đồng thuận trong nhân dân và kết quả triển khai trên thực tế. Việc nâng cấp, mở rộng các tuyến đường liên xóm không chỉ thay đổi diện mạo đô thị mà còn tạo điều kiện thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế hộ gia đình. Từ thực tiễn đó cho thấy, khi nghị quyết sát với nhu cầu đời sống, vai trò của HĐND được củng cố bằng chính hiệu quả mang lại.

HĐND các xã kiện toàn bộ máy

Bà Nguyễn Thị Kim Hân, Phó Chủ tịch HĐND phường Quán Triều cho rằng, trong nhiệm kỳ này, phường xác định trọng tâm là nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát của HĐND; bảo đảm 100% kết luận, kiến nghị sau giám sát được theo dõi, đôn đốc thực hiện đến cùng. Đồng thời, phường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động dân cử, phấn đấu ngay từ kỳ họp thứ nhất triển khai mô hình ‘kỳ họp không giấy’, từng bước vận hành các nền tảng số để theo dõi, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri công khai, minh bạch, kịp thời.”

Tinh thần đổi mới cũng lan tỏa tới khu vực miền núi của tỉnh Thái Nguyên. Tại các xã phía Bắc, tinh thần đổi mới cũng đang lan tỏa, trong đó có xã Na Rì. Điểm đáng chú ý là sự tham gia của các đại biểu trẻ, mang theo cách tiếp cận gần dân hơn và chủ động hơn trong ứng dụng công nghệ vào hoạt động dân cử.

Chị Lâm Thu Trang, Bí thư Đoàn Thanh niên xã, đại biểu HĐND xã Na Rì nhiệm kỳ 2026–2031 cho biết, trong nhiệm kỳ này, chị sẽ dành nhiều thời gian hơn để bám sát cơ sở, chủ động gặp gỡ, đối thoại thường xuyên với người dân nhằm lắng nghe, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri, đồng thời theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đến cùng các kiến nghị.

Bên cạnh đó, chị cũng sẽ tích cực ứng dụng công nghệ số trong tiếp nhận, theo dõi và phản hồi ý kiến, bảo đảm nhanh chóng, minh bạch. Từ vị trí công tác của mình, chị xác định nỗ lực làm cầu nối, truyền tải đầy đủ, kịp thời tiếng nói của người dân đến HĐND xã và các cơ quan chuyên môn, góp phần bảo đảm mọi ý kiến của nhân dân đều được lắng nghe, xem xét và giải quyết hiệu quả.

Đến thời điểm này, các xã, phường của tỉnh Thái Nguyên đang tổ chức kỳ họp thứ nhất, kiện toàn bộ máy và thông qua các định hướng phát triển nhiệm kỳ mới. Kỳ vọng vào một nhiệm kỳ đổi mới không chỉ đến từ phía đại biểu mà còn từ chính cử tri. Những yêu cầu ngày càng cụ thể, sát với đời sống dân sinh đang đặt ra áp lực đổi mới đối với hoạt động của HĐND.

Thông qua các quyết sách quan trọng của địa phương trong nhiệm kỳ mới

Chị Dương Thị Duyên, tổ 05, phường Quán Triều, tỉnh Thái Nguyên bày tỏ mong muốn trong nhiệm kỳ mới, các đại biểu HĐND sẽ tăng cường bám sát cơ sở, kịp thời nắm bắt những vấn đề phát sinh tại khu dân cư.

Theo chị, cử tri hiện đặc biệt quan tâm đến các lĩnh vực như quản lý đất đai, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn. Chị kỳ vọng, thông qua hoạt động giám sát thực tế, HĐND sẽ ban hành những nghị quyết sát với đời sống, đồng thời tổ chức triển khai hiệu quả, nhanh chóng đi vào thực tiễn, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Từ thực tiễn cho thấy, nâng cao chất lượng HĐND cấp xã là quá trình đổi mới đồng bộ. Khi đại biểu đủ năng lực, nghị quyết sát thực tiễn và giám sát hiệu quả, HĐND sẽ thực sự là cầu nối giữa cử tri và chính quyền.