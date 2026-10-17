Nâng tầm Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Thụy Sỹ

Mặc dù là nước không có nhiều tài nguyên thiên nhiên, nhưng Thụy Sĩ là một trong những nước có nền sản xuất công nghiệp phát triển cao và có mức sống cao nhất thế giới. Không chỉ nổi tiếng là một trong những trung tâm ngân hàng, bảo hiểm lớn của thế giới, Thụy Sĩ còn là quốc gia dẫn đầu thế giới về đổi mới sáng tạo năm thứ 15 liên tiếp (kể từ năm 2010), có trình độ khoa học và công nghệ tiên tiến, có hệ thống các viện nghiên cứu và trường đại học nổi tiếng về chất lượng toàn cầu, trong đó có Đại học Zurich, EPF Lausanne…

Trở lại lịch sử, ngày 11/10/1971, Việt Nam Dân chủ cộng hoà và Liên bang Thụy Sĩ thiết lập quan hệ ngoại giao. Tháng 1/2025, Việt Nam-Thụy Sỹ đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện. Ngày 12/6/2026, Chính phủ Thụy Sĩ đã thông qua việc ký kết Tuyên bố chung về Quan hệ Đối tác toàn diện giữa Thụy Sĩ và Việt Nam. Đáng chú ý, tại chiến lược Đông Nam Á giai đoạn 2023 - 2026 do Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ công bố, Việt Nam được coi là đối tác ưu tiên của Thụy Sĩ tại Đông Nam Á.

Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin. Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp

Về chính trị, quan hệ hợp tác nghị viện Việt Nam-Thụy Sỹ đã có những bước phát triển tích cực, thực chất. Về kinh tế, Thụy Sĩ là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam tại châu Âu và Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 4 trong ASEAN của Thụy Sĩ. Tính đến tháng 7/2026, Thụy Sĩ là nhà đầu tư lớn thứ 6 của châu Âu và đứng thứ 20/153 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư trực tiếp vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 2,5 tỷ USD.

Ngày 2/7/2026, Việt Nam và khối Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu ( EFTA) đã ra tuyên bố chung về việc kết thúc đàm phán về FTA. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin bắt đầu từ hôm nay (17/10), dự kiến hai bên sẽ ký FTA giữa Việt Nam và các nước EFTA.

Đây sẽ là bước đi hết sức quan trọng thúc đẩy hơn nữa Quan hệ Đối tác toàn diện giữa Việt Nam-Thụy sỹ nói riêng, quan hệ song phương Việt Nam và các nước EU nói chung; tạo đà đẩy mạnh hơn nữa hợp tác hiệu quả, hai bên cùng có lợi, thực chất trên các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, thương mại.