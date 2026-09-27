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Thụy Sĩ bỏ phiếu siết định nghĩa trung lập sau tranh cãi trừng phạt Nga

Chủ Nhật, 20:21, 27/09/2026
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VOV.VN - Ngày 27/9, cử tri Thụy Sĩ bỏ phiếu về đề xuất đưa nguyên tắc “trung lập vũ trang và vĩnh viễn” vào Hiến pháp, trong đó hạn chế tham gia liên minh quân sự và áp đặt trừng phạt kinh tế đối với các nước đang có chiến tranh, ngoại trừ các biện pháp do Liên hợp quốc ban hành.

Cuộc bỏ phiếu bắt nguồn từ bất đồng sâu sắc sau năm 2022, thời điểm Thụy Sĩ quyết định áp dụng phần lớn các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào Nga sau cuộc xung đột tại Ukraine. Phe phản đối, dẫn đầu bởi tổ chức chủ quyền «Pro Suisse» và đảng Nhân dân Thụy Sĩ (UDC), cho rằng việc trừng phạt Moscow làm mất đi vai trò trung gian hòa giải truyền thống và khiến đất nước chịu áp lực từ bên ngoài.

Ngược lại, chính phủ, Quốc hội và hầu hết các chính đảng lớn đều kêu gọi cử tri bỏ phiếu bác bỏ đề xuất này. Họ lập luận rằng sáng kiến sẽ tước đi quyền tự quyết đối ngoại, hạn chế khả năng phản ứng trước các vi phạm luật pháp quốc tế và làm suy yếu an ninh quốc gia.

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Tổ chức chủ quyền «Pro Suisse» và đảng Nhân dân Thụy Sĩ cho rằng việc trừng phạt Moscow làm mất đi vai trò trung gian hòa giải truyền thống và khiến đất nước chịu áp lực từ bên ngoài - Ảnh: Reuters

Theo các cuộc thăm dò ý kiến, văn bản này nhiều khả năng sẽ bị từ chối. Tuy nhiên, dù kết quả trưng cầu dân ý có bị bác bỏ như dự đoán, các chuyên gia nhận định tranh luận về mức độ can dự của Thụy Sĩ vào các biện pháp trừng phạt quốc tế cũng như mối quan hệ với EU sẽ vẫn tiếp tục là vấn đề nghị sự quan trọng sau ngày bỏ phiếu.

 

Anh Tuấn/VOV-Paris
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