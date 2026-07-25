Bộ trưởng Giáo dục Ấn Độ từ chức sau vụ lộ đề thi tuyển sinh y khoa quốc gia

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Ấn Độ đang đẩy mạnh đối thoại với đại diện phong trào biểu tình nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng và khôi phục niềm tin đối với hệ thống tuyển sinh.

Truyền thông Ấn Độ cho biết, trong thư gửi Thủ tướng Narendra Modi, Bộ trưởng Giáo dục Dharmendra Pradhan cho biết, quyết định từ chức được đưa ra với tinh thần nhận trách nhiệm chính trị và không muốn cuộc khủng hoảng giáo dục tiếp tục ảnh hưởng đến tương lai của hàng triệu thanh niên nước này. Ông khẳng định, bước đi này cũng nhằm tạo điều kiện để Chính phủ tiếp tục xử lý vụ việc và triển khai các biện pháp khôi phục niềm tin đối với hệ thống tuyển sinh. Theo quy định, đơn từ chức sẽ có hiệu lực sau khi được Thủ tướng chấp thuận.

Bộ trưởng Giáo dục Ấn Độ từ chức. Ảnh: ANI

Vụ rò rỉ đề thi tuyển sinh y khoa quốc gia NEET đã ảnh hưởng đến hơn 2 triệu thí sinh và làm dấy lên nhiều ý kiến về tính minh bạch của kỳ thi. Trong những tuần gần đây, các cuộc biểu tình của sinh viên và thanh niên đã diễn ra tại New Delhi và một số thành phố khác, với các yêu cầu như điều tra toàn diện vụ việc, cải cách hệ thống tổ chức các kỳ thi quốc gia và tăng cường trách nhiệm giải trình của các cơ quan liên quan.

Trước đó, Thủ tướng Narendra Modi cũng đã lên tiếng về vụ việc, khẳng định bảo đảm tính minh bạch của các kỳ thi quốc gia là trách nhiệm của toàn xã hội và yêu cầu xử lý nghiêm những cá nhân liên quan đến các vụ rò rỉ đề thi. Ông cũng chỉ đạo thành lập các tòa án xét xử nhanh, để đẩy nhanh việc xử lý các vụ án liên quan đến rò rỉ đề thi, đồng thời nhấn mạnh Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống khảo thí nhằm bảo vệ quyền lợi của học sinh, sinh viên.

Sau khi thông tin về đơn từ chức của Bộ trưởng giáo dục được công bố, đại diện phong trào thanh niên “Con Gián” cho biết, sẽ chấm dứt các cuộc biểu tình trong bối cảnh Chính phủ đồng ý đối thoại và xem xét một số kiến nghị của phong trào.

Các đảng chính trị tại Ấn Độ nhận định, việc Bộ trưởng Giáo dục gửi đơn từ chức là một diễn biến đáng chú ý trong quá trình xử lý cuộc khủng hoảng. Một số Đảng đối lập cho đây là kết quả từ những nỗ lực của sinh viên và thanh niên, đồng thời kêu gọi Chính phủ tiếp tục cải thiện công tác quản lý hệ thống tuyển sinh.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh khẳng định, việc từ chức của Bộ trưởng Giáo dục là một minh chứng rõ ràng cho sự quan tâm của chính phủ đối với giới trẻ trong nước, khẳng định rằng động thái này phản ánh cam kết của Thủ tướng Narendra Modi trong việc đặt tiếng nói của sinh viên làm trọng tâm của công tác quản lý nhà nước.