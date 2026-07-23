Ngày trở về không bằng xương thịt: Nghẹn ngào nhận kỷ vật "đi B" sau hơn 60 năm

Sáng nay (23/7), tại Hà Nội, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam và UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027).

Tham dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.

Phát biểu tại buổi lễ, Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh đây là sự kiện quan trọng của đất nước, biểu thị trách nhiệm cao cả, nghĩa tình sâu nặng, sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, toàn thể đồng chí, đồng bào trong và ngoài nước đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Toàn cảnh Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thương binh - liệt sĩ

Theo Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đến nay, cả nước đã xác nhận được trên 9,2 triệu người có công, trong đó có trên 1,2 triệu liệt sĩ, trên 650.000 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, trên 132.000 Mẹ Việt Nam anh hùng, trên 320.000 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học.

Riêng trong năm 2026, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư tại Kết luận số 57-KL/TW, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, chúng ta đã và đang triển khai đồng bộ việc sửa đổi nhiều chính sách trong Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng, trong đó có việc xác nhận đối tượng, bổ sung chính sách ưu đãi, điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công thêm 8% từ ngày 1/7/2026, ban hành Nghị quyết đặc thù của Chính phủ để triển khai công tác tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ;... đồng thời tập trung nguồn lực tu bổ, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ và các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công trên cả nước.

Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải phát biểu tại hội nghị

Các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Chỉ tính riêng giai đoạn 2020 - 2025, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cả nước đã vận động được trên 3.000 tỷ đồng, xây mới gần 36.000 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa gần 31.000 căn, tặng trên 57.000 sổ tiết kiệm. Đời sống vật chất, tinh thần của thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công ngày càng được chăm lo đầy đủ, tốt đẹp hơn.

Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, hội nghị năm nay có sự tham dự của 310 đại biểu có mặt hôm nay là những điển hình tiêu biểu được lựa chọn từ cơ sở: 19 Mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó 10 Mẹ Việt Nam anh hùng có độ tuổi từ 90-101 tuổi, 2 Lão thành cách mạng, 2 đại biểu là cán bộ tiền khởi nghĩa, những nhân chứng của các mốc son lịch sử đầu tiên của cách mạng Việt Nam, 27 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 1 người có công giúp đỡ cách mạng, người có công là thương binh 119 người, trong đó: có 7 thương binh có tỷ lệ thương tật từ 81% tới 97% có độ tuổi từ 75-81 tuổi; người có công là bệnh binh 31 người, 20 người có công hưởng chế độ chất độc hóa học; 25 người có công bị địch bắt, tù đày; 44 người có công là thân nhân liệt sĩ... Quyền Bộ trưởng nhấn mạnh đây là những tấm gương tiêu biểu về lòng yêu nước, sự hy sinh và nghị lực vươn lên sau chiến tranh.

Lãnh đạo ngành Nội vụ cũng dành thời gian giới thiệu một số gương mặt tiêu biểu tham dự hội nghị, như bác Trần Phiên, lão thành cách mạng, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, hiện cư trú tại Thành phố Hà Nội, năm nay đã tròn 102 tuổi - là đại biểu cao tuổi nhất về dự Hội nghị.

Mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Mận - Mẹ có 6 người con, thì 2 người con trai đã lần lượt ngã xuống chỉ trong vòng 5 ngày của tháng 2/1979. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, nhưng suốt hàng chục năm qua, Mẹ vẫn lặng lẽ, kiên cường, là chỗ dựa tinh thần mẫu mực cho cả gia đình và xóm giềng.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Lành, người sĩ quan điều khiển tên lửa đã trực tiếp bắn rơi 18 máy bay địch, cùng đơn vị bắn rơi thêm 3 chiếc trong trận địa pháo phòng không trên đất bạn Lào - nâng tổng số máy bay địch bị bắn hạ dưới sự chỉ huy của ông lên 21 chiếc.

Người chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày Vũ Hồng Hải, tỉnh Quảng Ninh – bị giam cầm tại Khu D4, nhà tù Phú Quốc từ năm 1970, dù bị tra tấn dã man, ông vẫn không khuất phục, bí mật tham gia hoạt động của tổ chức Đảng trong nhà tù, đảm nhiệm tổ trưởng phòng giam số 12, vừa dạy văn hoá cho đồng đội vừa trực tiếp tham gia các cuộc đấu tranh phản đối chế độ hà khắc của giám thị trại giam.

Quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tiến Hải bày tỏ: "Hơn 60 năm trước, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ miền Bắc đã tình nguyện “đi B” - lên đường vào Nam chiến đấu, mang theo tuổi thanh xuân và một lời hẹn ngày trở về. Nhiều người trong số họ đã mãi mãi không trở lại. Nhưng từng trang lý lịch, từng tấm thẻ cán bộ, từng dòng chữ viết tay ngày ấy đã được các thế hệ cán bộ lưu trữ gìn giữ cẩn trọng suốt hơn nửa thế kỷ, như gìn giữ chính một phần máu thịt của Tổ quốc".

Tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đã trao lại kỷ vật cho thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Ông Nguyễn An Hải, con trai liệt sĩ Nguyễn Đức Châu - người lên đường đi B năm 1965- cũng đã được trao lại 96 trang hồ sơ, kỷ vật của bố. 60 năm xa cách, nay người chồng, người cha ấy trở về, không phải bằng xương thịt, mà bằng những dòng chữ, những trang lý lịch đã ố vàng theo năm tháng.

Ngày cha hy sinh, ông Hải còn rất nhỏ. Ông hỏi thì mẹ bảo: “Bố con đã hy sinh rồi!”. Lúc ấy, ông mới biết là sẽ không còn những buổi cả nhà cùng nhau đi chơi ở vườn hoa Hải Phòng nữa rồi…

Ông Hải mở hộp kỷ vật vừa được nhận, ông xúc động khi thấy có chứng minh thư, quyết định điều động đi B và lý lịch đảng viên của cha. Lần đầu tiên cầm kỷ vật của cha, ông Hải xúc động chia sẻ: “Gia đình đã tìm kiếm kỷ vật của cha từ lâu mà không thấy. Nay được nhận nên tôi rất mừng và xúc động"!

Và còn đó câu chuyện của liệt sĩ Cao Mỹ Toàn, người con gái Cao Thị Tuyết Sương nay đã ngoài 70 tuổi, cả một đời mong ngóng được biết thêm về người cha đã hy sinh khi bà còn thơ ấu. Hôm nay, 145 trang tài liệu - cả một phần đời của cha bà - sẽ được trao tận tay, khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hơn sáu thập kỷ.

Mỗi hồ sơ, kỷ vật được trao trả không chỉ là những tư liệu lịch sử mà còn góp phần nối lại ký ức, giúp gia đình người có công vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài nhiều thập kỷ.