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Nghị quyết 16-NQ/TW tại Đồng Nai: Chính quyền chủ động tìm đến nhân dân

Thứ Sáu, 06:00, 02/10/2026
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VOV.VN - Hiện thực hóa Nghị quyết 16-NQ/TW của Bộ Chính trị, TP. Đồng Nai đang lấy người dân làm trung tâm bằng các hành động thiết thực. Việc trao sổ đỏ tận tay đồng bào, hồi sinh trường bỏ hoang hay “mô hình cà phê sáng" đã biến quyết sách lớn thành niềm hạnh phúc hiện hữu cho nhân dân.

Chiến dịch 180 ngày đêm “vượt nắng, thắng mưa”

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) lần đầu tại các vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số xưa nay chưa bao giờ là việc dễ dàng. Rào cản ngôn ngữ, hạn chế về nhận thức cùng sự thiếu hụt giấy tờ nguồn gốc đất qua nhiều thế hệ là những nút thắt lớn nhất. 

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Lãnh đạo xã Bù Đăng đến tận nơi trao sổ đất cho các hộ dân (ảnh: UBND xã)

Trăn trở trước niềm mong mỏi chính đáng của bà con, chính quyền xã Bù Đăng, TP.Đồng Nai (trước đây là huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước), đã phát động chiến dịch “90 ngày đêm” triển khai dữ liệu phục vụ nhân dân và chiến dịch “180 ngày thực hiện Đề án hỗ trợ nhân dân lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu".

Thực hiện chiến dịch này, mô hình “Cán bộ địa bàn bám thôn, ấp” ra đời. Bất kể ngày hay đêm, thứ bảy, chủ nhật hay ngày lễ, các tổ công tác lưu động không ngại nắng, mưa đến tận nhà, ra tận đồng rà soát, xác minh cho người dân.

Chỉ sau một thời gian ngắn triển khai, gần 1.100 thửa đất đã được định vị; hơn 800 thửa được kiểm tra, rà soát. Đáng chú ý, 38 sổ đỏ đầu tiên đủ điều kiện đã được lãnh đạo xã trao tận tay người dân ngay tại nhà.

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Người dân vui mừng khi được nhận sổ đất

Cầm trên tay tấm sổ đỏ vừa được lãnh đạo xã trao gửi, ông Điểu Kim (SN 1960, ngụ thôn Đức Thọ) xúc động chia sẻ: “Được lãnh đạo xã trực tiếp trao sổ đỏ cho bà con nên rất phấn khởi, vui vẻ. Bà con cũng cảm ơn chính quyền Nhà nước đã giúp đỡ cho bà con. Trước đây, bà con đi làm sổ đỏ 1, 2 sào, hay 1, 2 ha nhưng phải đi lại nhiều lần, lần này được chính quyền xuống tận nhà làm giúp nên phấn khởi lắm”.

Với ông Ngưu Bư, người dân ở xã Bù Đăng, tấm sổ đỏ không chỉ là tài sản hợp pháp mà còn là cơ sở để gia đình ông có cơ hội tiếp cận vốn vay, có thêm điều kiện phát triển kinh tế gia đình: “Có sổ đất tôi vui lắm. Sau này tôi có khó khăn về kinh tế thì vay vốn ngân hàng thế chấp sổ đỏ phát triển kinh tế, nuôi vợ nuôi con, cùng cả gia đình”.

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Người dân viết thư tay cảm ơn lãnh đạo xã Bù Đăng với chiến dịch 180 ngày đêm (ảnh: UBND xã Bù Đăng)

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch UBND xã Bù Đăng, cho biết, địa phương vẫn còn hơn 2.000 trường hợp chưa được cấp sổ lần đầu. Trong quá trình triển khai gặp không ít khó khăn do khối lượng công việc nhiều nên lãnh đạo xã luôn động viên cán bộ biến khó khăn thành động lực để cố gắng. Bên cạnh đó, dữ liệu đất đai chưa đầy đủ cũng gây khó khăn cho công tác xác minh, cấp sổ đỏ: “Một số thửa đất đã 30, 40 năm chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dữ liệu không đảm bảo, do đó là cần phải xác minh thực tế, phải hỏi nhiều người qua các thời kỳ để mà xác minh nguồn gốc đất đó. Đất đủ điều kiện mới thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Điểm nhấn của chiến dịch là đã hỗ trợ người dân có sổ đất để ổn định, an tâm sử dụng. Thứ hai là rút ngắn thủ tục hành chính từ 27 ngày chỉ 3 ngày là hoàn thành”.

Hồi sinh đất công bỏ hoang

Không chỉ dừng lại ở thủ tục đất đai, tinh thần lấy dân làm trung tâm còn lan tỏa mạnh mẽ qua việc lắng nghe và giải quyết những nhu cầu đời sống thường nhật.

Tại xã Nha Bích, TP. Đồng Nai (trước là thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước), điểm trường Tiểu học Nha Bích (thuộc ấp 1) rộng khoảng 3.000m² bị bỏ hoang từ năm 2019. Mới đây, điểm trường này đã được khởi công xây dựng lại thành điểm sinh hoạt văn hóa - thể thao cộng đồng với tổng mức đầu tư hơn 4 tỷ đồng.

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Điểm Trường Tiểu học Nha Bích bỏ hoang từ năm 2019 

Dự án gồm nhà truyền thống, phòng sinh hoạt các câu lạc bộ, sân chơi thể thao… dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026.

Ông Thạch Bình, người có uy tín trong đồng b ào dân tộc tại ấp 1 chia sẻ, ấp 1 hiện có hơn 220 hộ dân với khoảng 1.000 nhân khẩu đồng bào dân tộc thiểu số X’Tiêng, Chăm, Khmer… Nhiều năm qua, ước mơ có một không gian sinh hoạt chung rộng rãi luôn đau đáu trong lòng bà con.

"Được Nhà nước đầu tư dự án sẽ có nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Khi vào đây sinh hoạt, các hoạt động sẽ có tính hệ thống hơn, giúp mở mang tầm hiểu biết, nâng cao nhận thức của bà con nhân dân để ngày càng tiến bộ hơn", ông Thạch Bình nói.

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Mô hình xây dựng điểm sinh hoạt cộng đồng ấp 1 (ảnh: UBND xã Nha Bích)

Việc xây dựng các điểm sinh hoạt cộng đồng giữa lòng đô thị không đơn thuần là câu chuyện hạ tầng, mà còn là hành trình xây dựng "nếp sống tình nghĩa" cho người dân xã Nha Bích.

Nhờ những điểm hẹn chung ấy, xóm giềng có nơi gặp gỡ, thắt chặt sợi dây đoàn kết, cùng hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn để hướng tới cuộc sống an lành, hạnh phúc. Đây cũng chính là mục tiêu xuyên suốt và là định hướng trọng tâm của xã Nha Bích trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Nha Bích, nhấn mạnh: “Việc chuyển đổi này mang ý nghĩa thiết thực trong việc tối ưu hóa quỹ đất dôi dư sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao hiệu quả quản lý đất công trên địa bàn. Quan trọng hơn, giải pháp này giúp xóa bỏ hoàn toàn các khu đất hoang, vốn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự, tạo sân chơi cho bà con rèn luyện sức khỏe, bổ ích cũng như phát triển văn hóa, xã hội”.

Bên cạnh công trình này, trong năm 2026, xã Nha Bích còn đồng loạt khởi công 11 dự án hạ tầng quan trọng khác (đường giao thông, chợ, đèn chiếu sáng...) nhằm làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn.

Khi chính quyền chủ động tìm đến Nhân dân

Ở các đơn vị, địa phương khác trên địa bàn TP. Đồng Nai, Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị không nằm trên giấy mà đang biến thành những hành động công vụ sinh động mỗi ngày.

Nhiều địa phương mạnh dạn cắt giảm thủ tục hành chính phức tạp; lực lượng công an các xã không quản ngại đường sá, đến tận nhà người già yếu, khó khăn đi lại để hoàn tất thủ tục làm căn cước công dân.

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Công an phường Long Thành xuống tận nhà làm căn cước cho người dân khó khăn khi đi lại (ảnh: Công an phường Long Thành)

Hay mô hình “Cà phê sáng cùng chính quyền” được triển khai tại nhiều nơi đã trở thành không gian cởi mở, nơi lãnh đạo địa phương trực tiếp lắng nghe, nắm bắt và tháo gỡ tức thì những vướng mắc phát sinh từ cơ sở.

“Qua câu chuyện là cà phê với nhân dân, doanh nghiệp để chúng ta tìm hiểu, trao đổi, chúng ta giải quyết những vấn đề trong cuộc sống hoặc những bước thủ tục hành chính còn vướng mắc trong quá trình thực hiện của người dân và doanh nghiệp đối với chính quyền địa phương hai cấp. Để từ đó chúng ta giải quyết công việc một cách là trôi chảy, thân thiện và có cái kết quả chính xác đến cho người dân hơn"- ông Ngô Đăng Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Định Quán, TP. Đồng Nai nói.

Từ tấm sổ đỏ trao tận tay, điểm trường cũ biến thành sân chơi, cho đến ly cà phê sáng sẻ chia cùng người dân… tất cả đều thể hiện một triết lý nhất quán của chính quyền Đồng Nai: Hiệu quả của Nghị quyết không đo bằng những báo cáo tích cực, mà đo bằng nụ cười và sự hài lòng của nhân dân.

 

Thiên Lý/VOV - TP.HCM
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