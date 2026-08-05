Ngoại giao văn hóa mở rộng không gian hợp tác Việt Nam - Tanzania

Phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong phục vụ phát triển đất nước là một trong những trọng tâm của Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33. Tại Tanzania, Đại sứ quán Việt Nam đang triển khai đồng bộ các hoạt động ngoại giao chính trị, kinh tế và văn hóa nhằm củng cố quan hệ với Tanzania, đồng thời mở rộng kết nối với khu vực Đông Phi, tạo thêm dư địa hợp tác cho doanh nghiệp và địa phương Việt Nam.

Đưa ngoại giao văn hóa trở thành cầu nối hợp tác

Theo Đại sứ Việt Nam tại Tanzania Vũ Thanh Huyền, trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài không chỉ thực hiện nhiệm vụ đối ngoại truyền thống mà còn phải trở thành lực lượng tiên phong trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia, huy động nguồn lực bên ngoài và quảng bá hình ảnh Việt Nam.

Đại sứ Vũ Thanh Huyền nhấn mạnh: “Bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài chính là những ‘trạm anten’ nhạy bén nhất, đồng thời là lực lượng xung kích đi đầu trên mặt trận đối ngoại”.

Đại sứ Việt Nam tại Tanzania Vũ Thanh Huyền và Tổng Thư ký Đảng Cách mạng Tanzania Asha-Rose Migiro. (Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Tanzania)

Để hoàn thành vai trò đó, mỗi cơ quan đại diện cần phát huy ba chức năng trọng tâm: tham mưu chiến lược trong ngoại giao chính trị; làm cầu nối thu hút nguồn lực phục vụ phát triển thông qua ngoại giao kinh tế; đồng thời lan tỏa hình ảnh, bản sắc Việt Nam bằng ngoại giao văn hóa gắn với công tác cộng đồng và bảo hộ công dân.

Đại sứ cho rằng ngoại giao văn hóa ngày càng trở thành một trong những kênh quan trọng để gia tăng sự hiểu biết, tin cậy giữa các quốc gia. Bên cạnh việc quảng bá hình ảnh đất nước đổi mới, tự chủ và giàu bản sắc, công tác cộng đồng, bảo hộ công dân cũng góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, kết nối nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước.

Tại Tanzania, Đại sứ quán đang thúc đẩy nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục, đồng thời nghiên cứu đổi mới phương thức quảng bá hình ảnh Việt Nam trên nền tảng số. Cùng với đó là tăng cường kết nối giữa các trường đại học, viện nghiên cứu hai nước, mở rộng hợp tác đào tạo, trao đổi học bổng và phát triển nguồn nhân lực trong các lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh như nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin và y tế.

Đại sứ cho biết: “Về ngoại giao văn hóa - giáo dục sẽ là sự kết hợp đồng bộ việc đổi mới phương thức ngoại giao văn hóa thông qua hạ tầng số với việc thúc đẩy hợp tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực”.

Theo Đại sứ, việc đầu tư cho giáo dục và chuyển giao tri thức không chỉ mang lại lợi ích thiết thực mà còn góp phần hình thành một thế hệ bạn bè quốc tế hiểu biết, gắn bó lâu dài với Việt Nam, qua đó nâng cao uy tín và sức lan tỏa của đất nước tại Đông Phi.

Song song với ngoại giao văn hóa, Đại sứ quán cũng ưu tiên thúc đẩy quan hệ chính trị giữa hai nước. Một trong những trọng tâm hiện nay là phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam và Tanzania chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Tanzania Samia Suluhu Hassan theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Theo Đại sứ, chuyến thăm được kỳ vọng tạo dấu mốc mới trong quan hệ song phương, góp phần củng cố tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực và tạo động lực cho quan hệ Việt Nam - Tanzania phát triển thực chất, hiệu quả hơn.

Ngoại giao kinh tế chủ động kiến tạo cơ hội cho doanh nghiệp

Theo Đại sứ Vũ Thanh Huyền, Tanzania và khu vực Đông Phi đang mở ra nhiều dư địa hợp tác mới cho doanh nghiệp Việt Nam. Vì vậy, Đại sứ quán tập trung thúc đẩy các cơ chế hợp tác song phương, chuẩn bị Kỳ họp lần thứ hai Ủy ban liên Chính phủ, đồng thời kết nối doanh nghiệp hai nước trong các lĩnh vực có tiềm năng.

Thương mại song phương cũng duy trì đà tăng trưởng nhờ tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế. Tanzania là nguồn cung hạt điều nguyên liệu quan trọng cho Việt Nam, trong khi thị trường Đông Phi ngày càng quan tâm đến các sản phẩm công nghệ, điện tử và hàng tiêu dùng do Việt Nam sản xuất. Đại sứ quán đồng thời thúc đẩy hợp tác nông nghiệp Nam - Nam, chuyển giao kỹ thuật sản xuất và nuôi trồng thủy sản, mở thêm cơ hội cho doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam.

Trước những biến động của kinh tế thế giới, Đại sứ cho rằng các cơ quan đại diện cần đổi mới mạnh mẽ phương thức triển khai ngoại giao kinh tế. Đại sứ nhấn mạnh: “Trong những ‘ma trận’ biến động đó, ngoại giao kinh tế không thể đi theo lối mòn. Mỗi cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài bắt buộc phải tự đổi mới tư duy và phương thức hoạt động, chuyển trạng thái từ ‘hỗ trợ, kết nối thụ động’ sang ‘chủ động kiến tạo và đồng hành’ cùng doanh nghiệp”.

Theo đó, Đại sứ quán định vị Tanzania là cửa ngõ để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Đông Phi, chủ động tìm kiếm đối tác, kết nối với các bộ, ngành, hiệp hội doanh nghiệp và địa phương của Tanzania thay vì chờ nhu cầu từ doanh nghiệp trong nước.

Cùng với hoạt động xúc tiến, Đại sứ quán tăng cường hỗ trợ xác minh đối tác, tư vấn pháp lý, xử lý rủi ro và đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại. Việc kết hợp các hoạt động trực tiếp với nền tảng số giúp doanh nghiệp tiếp cận thông tin thị trường thuận lợi hơn, giảm chi phí và thời gian tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Kỳ vọng tạo dấu ấn mới trong quan hệ Việt Nam - Tanzania

Đại sứ Vũ Thanh Huyền bày tỏ tin tưởng quan hệ Việt Nam - Tanzania sẽ bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ hơn, dựa trên nền tảng hữu nghị truyền thống, sự tin cậy chính trị và tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế.

Theo Đại sứ, một trong những mục tiêu quan trọng của Đại sứ quán trong nhiệm kỳ là thúc đẩy thành công chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Tanzania Samia Suluhu Hassan theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Chuyến thăm được kỳ vọng tạo dấu mốc mới, mở rộng hợp tác toàn diện và đưa quan hệ song phương phát triển thực chất hơn.

Đại sứ quán cũng tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam nâng cao vị thế tại Tanzania, hướng tới xây dựng các chuỗi giá trị và trung tâm logistics, góp phần khẳng định vai trò của Việt Nam như một đối tác kinh tế quan trọng tại Đông Phi.

Ở lĩnh vực đối ngoại nhân dân và ngoại giao văn hóa, Đại sứ quán sẽ đẩy mạnh các chương trình hợp tác nông nghiệp, giáo dục và đào tạo, kết nối các trường đại học, viện nghiên cứu, mở rộng trao đổi học bổng và đào tạo nguồn nhân lực. Theo Đại sứ, đây là nền tảng để xây dựng mạng lưới những thế hệ trẻ Tanzania hiểu biết, gắn bó với Việt Nam, qua đó lan tỏa hình ảnh một đất nước trách nhiệm, thân thiện và giàu bản sắc.

Đại sứ khẳng định: “Đại sứ quán mong muốn và quyết tâm đưa quan hệ song phương Việt Nam - Tanzania, mối quan hệ hợp tác đa dạng, nhiều tầng nấc giữa Việt Nam với khu vực Đông Phi phát triển mạnh mẽ hơn nữa, tương xứng với tầm vóc, tiềm năng của các bên, đóng góp xứng đáng vào vận hội và kỷ nguyên vươn mình của đất nước”.

Đây cũng là mục tiêu xuyên suốt của tập thể cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania trong việc phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại, mở rộng không gian hợp tác với Đông Phi, góp phần huy động hiệu quả các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới.