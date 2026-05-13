Người dân Đắk Lắk mong Mặt trận tăng giám sát, phản biện và chăm lo dân sinh

Ngoài 70 tuổi, già làng Ayun Y Hmoan vẫn tích cực tham gia công tác Mặt trận ở buôn Tri Gha, xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk. Hàng ngày, ông vẫn đều đặn đến các gia đình để nắm tình hình đời sống trong buôn, từ chuyện mùa vụ đến việc làm ăn của thanh niên.

Theo dõi Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI qua các phương tiện thông tin đại chúng, già Y Hmoan mong muốn, Mặt trận các cấp nhiệm kỳ mới sẽ tập trung vào đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội. Đối với địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng dân tộc thiểu số, cần thêm những tiếng nói phản biện từ Mặt trận để các chương trình, chính sách triển khai hiệu quả, thiết thực hơn.

Già làng, người có uy tín góp phần cụ thể hóa công tác Mặt trận ở cơ sở tại Đắk Lắk.

Theo già làng Y Hmoan, vấn đề cần đặc biệt quan tâm lúc này là hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm cho thanh niên nông thôn: “Tôi rất mừng vì người dân đều chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhờ đó mà buôn làng bình yên. Bà con bây giờ mong nhất là buôn làng ổn định, có sinh kế, con cháu có việc làm, làm ăn phát triển.”

Là địa bàn có nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, người dân tỉnh Đắk Lắk cũng mong muốn Mặt trận tổ quốc các cấp với vai trò đại diện cho tiếng nói của cử tri, nhân dân, sẽ có những kiến nghị xác đáng đến Quốc hội, Chính phủ để có cụ thể hoá những chính sách về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Với địa bàn như Đắk Lắk, sản xuất nông nghiệp vẫn chịu nhiều rủi ro bởi biến động thị trường và thời tiết thất thường, nhưng vấn đề đầu ra cho nông sản, vấn đề bảo hiểm nông nghiệp vẫn chưa được quan tâm thoả đáng.

Bà H Wơn Kmăn, trưởng buôn Knach, xã Đắk Liêng, tỉnh Đắk Lắk nêu kiến nghị: “Ở đây đời sống bà con vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, chúng tôi cũng rất mong muốn Mặt trận lắng nghe những ý kiến của người dân để phản ánh lên, có các chính sách phù hợp đối với đối tượng chính sách, người yếu thế, hỗ trợ xóa nhà tạm, cung cấp cây con giống để sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định đời sống”

Cùng với các vấn đề về sinh kế, sản xuất, đời sống, theo dõi Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, các tầng lớp nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng mong mỏi, những tâm tư, nguyện vọng từ cơ sở được lắng nghe đầy đủ, phản ánh trung thực và chuyển hóa thành chính sách sát thực tiễn.

Theo ông Lương Triều Dương, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, điều quan trọng nhất vẫn là đội ngũ cán bộ mặt trận, cán bộ cơ sở thực sự gần dân, hiểu dân và biết lắng nghe tiếng nói từ nhân dân: “Tôi chỉ mong một điều họ nói được phải làm được, phải gần dân, sát dân, hiểu dân, lắng nghe ý kiến của dân, cần phải đấu tranh chống tệ nạn tham nhũng, quan liêu”.

Cùng với các vấn đề về sinh kế, sản xuất, đời sống, người dân Đắk Lắk kỳ vọng những tâm tư, nguyện vọng từ cơ sở được lắng nghe đầy đủ, phản ánh trung thực và chuyển hóa thành chính sách sát thực tiễn.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, tại nhiều địa bàn vùng sâu của tỉnh Đắk Lắk, các nhóm Zalo cộng đồng đang trở thành cầu nối quen thuộc giữa người dân với chính quyền và Mặt trận cơ sở. Ngoài các cuộc tiếp xúc trực tiếp, nhiều phản ánh của người dân hiện được tiếp nhận qua điện thoại, nhóm cộng đồng hoặc các tổ công nghệ số. Từ chuyện đường giao thông xuống cấp, thiếu nước sinh hoạt đến trình tự thực hiện thủ tục hành chính, nhiều kiến nghị đã được chuyển nhanh hơn tới chính quyền địa phương.

Theo ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu đổi mới phương thức tập hợp, vận động nhân dân đang đặt ra rõ hơn đối với hệ thống Mặt trận các cấp, nhất là ở vùng sâu, vùng dân tộc thiểu số. Trong đó, việc chủ động lắng nghe ý kiến từ cơ sở và ứng dụng công nghệ số là yêu cầu cần thiết để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Ông Phạm Văn Bảy cho biết: “Để làm được như thế thì chúng ta phải ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng số để trong các thông tin tổng hợp, triển khai các hoạt động nhanh, kịp thời; lắng nghe được ý kiến của người dân, đồng thời truyền đạt được những hoạt động trọng tâm đến người dân để người dân được hưởng hoạt động một cách hiệu quả hơn”.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát dân, hướng mạnh về cơ sở và đẩy mạnh chuyển đổi số đang là yêu cầu đặt ra đối với Mặt trận Tổ quốc trong giai đoạn mới. Dõi theo Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI đang diễn ra tại thủ đô Hà Nội, người dân Đắk Lắk kỳ vọng tiếng nói từ cơ sở sẽ tiếp tục được lắng nghe đầy đủ hơn, những khó khăn trong đời sống được phản ánh kịp thời hơn và các chính sách ngày càng sát thực tế hơn.