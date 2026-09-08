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Thái Lan bắt đầu mạnh tay trục xuất người nước ngoài theo quy định mới

Thứ Ba, 10:51, 08/09/2026
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VOV.VN - Chỉ ít ngày sau khi quy định mới về trục xuất người nước ngoài có hiệu lực, Thái Lan đã bắt đầu áp dụng biện pháp này đối với các công dân nước ngoài vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự, cho thấy nước này đang siết chặt thực thi cơ chế mới.

 

Ngày 7/9, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul đã ký lệnh trục xuất một công dân Pháp khỏi nước này. Quyết định được đưa ra sau khi công dân này bị xác định có các hành vi đe dọa, quấy rối, hành hung người khác, gây mất trật tự công cộng và ảnh hưởng đến an toàn xã hội. Trước đó, Tòa án Koh Samui (thuộc tỉnh Surat Thani) đã xét xử và tuyên phạt người này về các vi phạm theo Luật Giao thông đường bộ.   

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Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Nguồn: Chính phủ Thái Lan

Đây là trường hợp người nước ngoài thứ hai bị Thái Lan ra lệnh trục xuất theo khuôn khổ quy định mới. Trước đó, ngày 5/9, Thủ tướng Anutin Charnvirakul cũng đã ký lệnh trục xuất một công dân Israel sau khi Tòa án Koh Samui kết luận người này có hành vi đe dọa người khác qua tin nhắn.

Hai quyết định trục xuất được đưa ra chưa đầy hai tuần sau khi quy định mới của Văn phòng Thủ tướng Thái Lan về trục xuất người nước ngoài chính thức có hiệu lực từ ngày 28/8. Theo Cục Quan hệ công chúng Thái Lan, quy định mới được ban hành nhằm thiết lập quy trình thống nhất, rõ ràng và nhanh chóng hơn trong phối hợp giữa các cơ quan chức năng khi xử lý người nước ngoài nhập cảnh, cư trú hoặc hoạt động trái pháp luật, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Theo quy định, Bộ trưởng Nội vụ có thẩm quyền ra lệnh trục xuất đối với các trường hợp người nước ngoài nhập cảnh hoặc cư trú bất hợp pháp; làm việc, kinh doanh trái phép; làm giả hoặc sử dụng giấy tờ giả; phạm tội có mức án tù từ 5 năm trở lên; hoặc có hành vi ảnh hưởng đến trật tự công cộng, an toàn xã hội. Quy định cũng áp dụng với người chủ mưu, xúi giục hoặc hỗ trợ thực hiện các hành vi này. Lệnh trục xuất có thể đi kèm thời hạn cấm người vi phạm quay trở lại Thái Lan.

Việc liên tiếp ban hành các lệnh trục xuất ngay sau khi quy định mới có hiệu lực cho thấy Thái Lan đã nhanh chóng đưa cơ chế này vào thực thi, tăng cường xử lý các trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật, gây mất trật tự hoặc đe dọa an toàn xã hội.

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PV/VOV-Bangkok
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