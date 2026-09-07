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Malaysia, Thái Lan nhất trí triển khai chiến lược biên giới hoàn toàn mới

Thứ Hai, 23:00, 07/09/2026
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VOV.VN - Malaysia và Thái Lan vừa thống nhất triển khai một chiến lược hợp tác biên giới hoàn toàn mới, tập trung vào việc tinh gọn bộ máy phối hợp liên ngành, siết chặt an ninh, chống buôn lậu và đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng biên. Động thái này được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá cho an ninh khu vực.

Tuyên bố được Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Mohamad Hasan đưa ra hôm nay (7/9) sau cuộc đàm phán song phương với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow tại Kuala Lumpur.

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Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow làm việc với Tổng Giám đốc Hội đồng An ninh Quốc gia Malaysia Datuk Raja Nushirwan Zainal Abidin trong khuôn khổ chuyến thăm. (Ảnh: MFA Thái Lan)

Điểm đột phá nhất trong chiến lược mới là cơ chế phối hợp quản lý đường biên và tối ưu hóa lực lượng. Thay vì hai nước tự vận hành các chương trình độc lập gây lãng phí, Thái Lan và Malaysia sẽ phối hợp trực tiếp trên từng khu vực giáp ranh.

Cụ thể, đối với hệ thống hàng rào an ninh biên giới, hai bên thống nhất phương án chia đoạn đảm nhiệm: phía Thái Lan sẽ chủ động xây dựng rào chắn tại các điểm còn trống, hoàn toàn không xây trùng lặp trên các đoạn đường biên mà Malaysia đã hoàn thành.

Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Mohamad Hasan nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn hóa cơ chế phối hợp nhằm giải quyết dứt điểm nạn buôn lậu qua biên giới. Theo ông, tình trạng hàng hóa nhập lậu hai chiều giữa Malaysia và Thái Lan đang gây thất thu ngân sách và khiến nền kinh tế của cả hai quốc gia chịu thiệt hại nghiêm trọng.

Bên cạnh bài toán an ninh và chống buôn lậu, chiến lược hợp tác mới còn mở rộng sang hai lĩnh vực then chốt là tiến trình hòa bình Miền Nam Thái Lan và hợp tác trị thủy.

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Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow làm việc với Tổng Giám đốc Hội đồng An ninh Quốc gia Malaysia Datuk Raja Nushirwan Zainal Abidin trong khuôn khổ chuyến thăm. (Ảnh: MFA Thái Lan)

Với vai trò bên trung gian điều phối, Malaysia cam kết tiếp tục thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình ở miền Nam Thái Lan nhằm sớm đạt bước tiến thực chất, hướng tới biến khu vực này thành vùng phát triển kinh tế chung.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow đã tới Kuala Lumpur hôm 6/9, bắt đầu chuyến thăm làm việc 2 ngày tại Malaysia nhằm thảo luận các giải pháp thúc đẩy tiến trình hòa bình, an ninh tại Miền Nam Thái Lan, nơi Malaysia đóng vai trò bên trung gian điều phối, cùng nhiều vấn đề hợp tác song phương.

Bộ Ngoại giao Malaysia (Wisma Putra) đánh giá chuyến thăm phản ánh mối quan hệ đối tác chặt chẽ, lâu đời và toàn diện giữa hai nước ASEAN, diễn ra trong bối cảnh hợp tác kinh tế - thương mại song phương duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ. Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Malaysia trong khối ASEAN với kim ngạch đạt hơn 21 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm 2026.

PV/VOV-Bangkok
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