中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhật Bản kỳ vọng một trụ cột mới trong hợp tác chiến lược với Việt Nam

Thứ Sáu, 16:58, 01/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chuyến công du tới Việt Nam, bắt đầu từ hôm nay 1/5, của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae được coi là dịp để Nhật Bản truyền đạt mong muốn về một trụ cột hợp tác mới với một trong những đối tác quan trọng nhất. 

Trước khi lên đường sang thăm Việt Nam, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã tổ chức một cuộc họp báo nhanh để thông tin về những mục tiêu chính trong chuyến công du quan trọng này. Tại đây, bà Takaichi cho biết sẽ trao đổi ý kiến với các nhà lãnh đạo Việt Nam về một trụ cột mới trong hợp tác song phương.

nhat ban ky vong mot tru cot moi trong hop tac chien luoc voi viet nam hinh anh 1
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Thủ tướng Takaichi nói: “Tôi sẽ nêu và trao đổi ý kiến với ban lãnh đạo mới của Việt Nam về hợp tác trong lĩnh vực an ninh kinh tế, với tư cách là một trụ cột mới trong quan hệ giữa hai nước. Ngoài ra, tôi cũng sẽ trình bày về các chính sách ngoại giao của Nhật Bản, bao gồm khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP)”.

Nhà lãnh đạo Nhật Bản cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế nói chung và hợp tác với Việt Nam nói riêng trong bối cảnh thế giới đầy biến động và bất ổn hiện nay.

“Thông qua chuyến công du nước ngoài lần này, tôi cũng sẽ khẳng định lại mối quan hệ hợp tác nhằm bảo đảm sự ổn định nguồn cung năng lượng, củng cố chuỗi cung ứng các khoáng sản thiết yếu trong khu vực châu Á. Những nỗ lực đó có ý nghĩa rất quan trọng trong việc duy trì các sản phẩm không thể thiếu đối với Nhật Bản như dầu mỏ và các sản phẩm từ dầu mỏ… Tôi cũng sẽ kêu gọi một sự hợp tác nhằm nâng cao tính tự chủ và khả năng chống chịu của từng quốc gia trong bối cảnh môi trường quốc tế khắc nghiệt hiện nay”, bà Takaichi nhấn mạnh.

Trước đó, vào chiều 30/4, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết nước này kỳ vọng ở Việt Nam trong 4 nhóm vấn đề chính như kinh tế và năng lượng, an ninh, giao lưu nhân dân… Ở nhóm vấn đề thứ nhất, Nhật Bản mong muốn hai bên thống nhất xác lập một danh sách những ưu tiên hợp tác trong lĩnh vực an ninh kinh tế, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, trí tuệ nhân tạo (AI), chất bán dẫn và không gian vũ trụ.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Tag: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae Nhật Bản Việt Nam quan hệ Việt Nhật hợp tác Việt Nam Nhật Bản
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội