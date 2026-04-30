中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhiều kỳ vọng trong chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đến Việt Nam

Thứ Năm, 19:23, 30/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 30/4, tại Tokyo, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã tổ chức họp báo liên quan chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Takaichi Sanae. Tại đây, các mục tiêu, kỳ vọng của hoạt động ngoại giao quan trọng này đã chính thức được công bố. 

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, chuyến công du tới Việt Nam lần đầu tiên của Thủ tướng Takaichi Sanae mang theo hai mục tiêu lớn. Thứ nhất là xây dựng một mối quan hệ cá nhân tốt đẹp, tin cậy với các nhà lãnh đạo của Việt Nam. Thứ hai là giới thiệu về sách lược ngoại giao của Nhật Bản, trong đó có chính sách về khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP). 

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae (Ảnh: Jiji Press)

Liên quan mục tiêu đầu tiên, đại diện Bộ Ngoại giao Nhật Bản nhấn mạnh: “Về mục đích của chuyến thăm, như chúng ta đã biết, trong tháng 4 này, ban lãnh đạo mới của Việt Nam, bao gồm Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, vừa được kiện toàn. Thủ tướng Takaichi sẽ cùng các nhà lãnh đạo Việt Nam khẳng định lại mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Trong các hoạt động ngoại giao thượng đỉnh, Thủ tướng Takaichi luôn coi trọng việc xây dựng mối quan hệ cá nhân tin cậy với lãnh đạo các nước, và đây cũng chính là lý do của chuyến thăm Việt Nam lần này”.

Liên quan đến kỳ vọng đối với Việt Nam của Thủ tướng Takaichi nói riêng và Nhật Bản nói chung, đại diện Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết có 4 nhóm vấn đề chính bao gồm kinh tế và năng lượng, an ninh, giao lưu nhân dân và các diễn biến quốc tế hiện nay, đặc biệt là tình hình Trung Đông.

Trụ sở Bộ Ngoại giao Nhật Bản (Ảnh: Reuters)

Ở nhóm vấn đề thứ nhất, Nhật Bản mong muốn hai bên công bố một danh sách những ưu tiên hợp tác trong lĩnh vực an ninh kinh tế, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, trí tuệ nhân tạo (AI), chất bán dẫn, không gian vũ trụ… Phía Nhật Bản cũng đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của giao lưu nhân dân hai nước, khi Cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản không ngừng lớn mạnh và trở thành nguồn lực quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Nhật Bản.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Tag: Takaichi Sanae thủ tướng nhật bản quan hệ việt nhật
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tỷ lệ ủng hộ đối với Thủ tướng Nhật Bản tiếp tục ở mức rất cao
Tỷ lệ ủng hộ đối với Thủ tướng Nhật Bản tiếp tục ở mức rất cao

VOV.VN - Những thành tựu kinh tế, ngoại giao và an sinh xã hội mà Nhật Bản đạt được kể từ khi nữ Thủ tướng Takaichi Sanae nhậm chức đã khiến Chính phủ và cá nhân nhà nữ lãnh đạo nhận được sự tán thưởng từ công luận và người dân Nhật Bản.

Tỷ lệ ủng hộ đối với Thủ tướng Nhật Bản tiếp tục ở mức rất cao

Tỷ lệ ủng hộ đối với Thủ tướng Nhật Bản tiếp tục ở mức rất cao

VOV.VN - Những thành tựu kinh tế, ngoại giao và an sinh xã hội mà Nhật Bản đạt được kể từ khi nữ Thủ tướng Takaichi Sanae nhậm chức đã khiến Chính phủ và cá nhân nhà nữ lãnh đạo nhận được sự tán thưởng từ công luận và người dân Nhật Bản.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae sẽ thăm Việt Nam từ ngày 1- 3/5
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae sẽ thăm Việt Nam từ ngày 1- 3/5

VOV.VN - Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1/5 đến ngày 3/5/2026.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae sẽ thăm Việt Nam từ ngày 1- 3/5

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae sẽ thăm Việt Nam từ ngày 1- 3/5

VOV.VN - Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1/5 đến ngày 3/5/2026.

6 tháng nắm quyền của Thủ tướng Nhật Bản: Nỗ lực nâng cao "thế và lực"
6 tháng nắm quyền của Thủ tướng Nhật Bản: Nỗ lực nâng cao "thế và lực"

VOV.VN - Sau 6 tháng nắm quyền, tính từ 21/10/2025 đến 21/4/2026, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã thúc đẩy một loạt điều chỉnh đáng chú ý trong chính sách đối ngoại, đặc biệt theo hướng chủ động hơn về an ninh và tăng cường liên kết chiến lược.

6 tháng nắm quyền của Thủ tướng Nhật Bản: Nỗ lực nâng cao "thế và lực"

6 tháng nắm quyền của Thủ tướng Nhật Bản: Nỗ lực nâng cao "thế và lực"

VOV.VN - Sau 6 tháng nắm quyền, tính từ 21/10/2025 đến 21/4/2026, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã thúc đẩy một loạt điều chỉnh đáng chú ý trong chính sách đối ngoại, đặc biệt theo hướng chủ động hơn về an ninh và tăng cường liên kết chiến lược.

Thủ tướng Nhật Bản tiếp tục nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ người dân
Thủ tướng Nhật Bản tiếp tục nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ người dân

VOV.VN - Kết quả cuộc thăm dò dư luận do báo Sankei Shimbun và Mạng lưới Tin tức Fuji (FNN) tiến hành cho thấy, tỷ lệ ủng hộ đối với Nội các của Thủ tướng Takaichi Sanae tiếp tục duy trì ở mức rất cao với 70,2%.

Thủ tướng Nhật Bản tiếp tục nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ người dân

Thủ tướng Nhật Bản tiếp tục nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ người dân

VOV.VN - Kết quả cuộc thăm dò dư luận do báo Sankei Shimbun và Mạng lưới Tin tức Fuji (FNN) tiến hành cho thấy, tỷ lệ ủng hộ đối với Nội các của Thủ tướng Takaichi Sanae tiếp tục duy trì ở mức rất cao với 70,2%.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ