Nhiều kỳ vọng trong chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đến Việt Nam

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, chuyến công du tới Việt Nam lần đầu tiên của Thủ tướng Takaichi Sanae mang theo hai mục tiêu lớn. Thứ nhất là xây dựng một mối quan hệ cá nhân tốt đẹp, tin cậy với các nhà lãnh đạo của Việt Nam. Thứ hai là giới thiệu về sách lược ngoại giao của Nhật Bản, trong đó có chính sách về khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP).

Liên quan mục tiêu đầu tiên, đại diện Bộ Ngoại giao Nhật Bản nhấn mạnh: “Về mục đích của chuyến thăm, như chúng ta đã biết, trong tháng 4 này, ban lãnh đạo mới của Việt Nam, bao gồm Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, vừa được kiện toàn. Thủ tướng Takaichi sẽ cùng các nhà lãnh đạo Việt Nam khẳng định lại mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Trong các hoạt động ngoại giao thượng đỉnh, Thủ tướng Takaichi luôn coi trọng việc xây dựng mối quan hệ cá nhân tin cậy với lãnh đạo các nước, và đây cũng chính là lý do của chuyến thăm Việt Nam lần này”.

Liên quan đến kỳ vọng đối với Việt Nam của Thủ tướng Takaichi nói riêng và Nhật Bản nói chung, đại diện Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết có 4 nhóm vấn đề chính bao gồm kinh tế và năng lượng, an ninh, giao lưu nhân dân và các diễn biến quốc tế hiện nay, đặc biệt là tình hình Trung Đông.

Ở nhóm vấn đề thứ nhất, Nhật Bản mong muốn hai bên công bố một danh sách những ưu tiên hợp tác trong lĩnh vực an ninh kinh tế, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, trí tuệ nhân tạo (AI), chất bán dẫn, không gian vũ trụ… Phía Nhật Bản cũng đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của giao lưu nhân dân hai nước, khi Cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản không ngừng lớn mạnh và trở thành nguồn lực quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Nhật Bản.