Nhật Bản thúc đẩy lợi ích chiến lược trong hợp tác với Việt Nam

Trong một thông cáo báo chí được đưa ra hôm nay 28/4, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết Thủ tướng nước này bà Takaichi Sanae sẽ có chuyến công du tới Việt Nam và Australia từ ngày 1 đến ngày 5/5.

Tại Việt Nam, dự kiến Thủ tướng Takaichi sẽ có các cuộc gặp với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, cùng các lãnh đạo Việt Nam khác, để ​​thảo luận về việc tăng cường “Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện” Nhật Bản - Việt Nam, bao gồm cả các lĩnh vực liên quan an ninh kinh tế như năng lượng, khoáng sản thiết yếu và khoa học - công nghệ.

Đặc biệt, trong chuyến thăm, Thủ tướng Takaichi dự kiến ​​sẽ có bài diễn thuyết về chính sách đối ngoại của Nhật Bản, trong đó có định hướng phát triển của khu vực “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở” (FOIP).

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae (ảnh Jiji Press)

Kế hoạch ngoại giao này của bà Takaichi đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận Nhật Bản. Ngay từ trước khi Bộ Ngoại giao Nhật Bản thông báo về chuyến thăm, nhiều báo lớn của Nhật Bản đã đăng tải các thông tin và bình luận có liên quan.

Trong bản tin số ra từ ngày 21/4, Hãng thông tấn Jiji Press đăng tải một bài viết, trong đó có nêu một số điểm chính trong bài diễn thuyết của bà Takaichi về chính sách đối ngoại của Nhật Bản, dự kiến sẽ được tiến hành nhân chuyến thăm Việt Nam.

Theo Jiji Press, trong bối cảnh Nhật Bản đang phải đối mặt với hàng loạt vấn đề như chiến sự tại Iran dẫn đến thiếu hụt nhiên liệu, quy chế hạn chế xuất khẩu của Trung Quốc, sự gián đoạn chuỗi cung ứng… bà Takaichi sẽ kêu gọi sự hợp tác chiến lược của Việt Nam trong việc củng cố nguồn cung các sản phẩm thiết yếu như các mặt hàng y tế, các loại khoáng sản chủ lực…

Truyền thông Nhật Bản dự báo, khung hỗ trợ năng lượng dành cho các nước châu Á, có tên gọi “POWERR Asia”, với trọng tâm là một khoản hỗ trợ lên tới 10 tỷ USD từ Tokyo, do Thủ tướng Takaichi công bố hôm 15/4, cũng sẽ là một trong những hành trang quan trọng trong chuyến công du tới Việt Nam.

Các báo cũng nhận định chuyến thăm này sẽ góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị, hợp tác với Việt Nam, đồng thời thúc đẩy lợi ích chiến lược của Nhật Bản trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều bất ổn hiện nay.