Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae sẽ thăm Việt Nam từ ngày 1- 3/5

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, quan hệ hai nước Việt Nam - Nhật Bản đang tiếp tục có những tiến triển vượt bậc. Tin cậy chính trị được tăng cường, giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cấp được đẩy mạnh trên các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội.

Đặc biệt, Thủ tướng Shinzo Abe (1/2013) và Thủ tướng Suga Yoshihide (10/2020) đã chọn Việt Nam là nước đầu tiên đi thăm sau khi nhậm chức, Lãnh đạo cấp cao Việt Nam chọn Nhật Bản là nơi thường xuyên đi thăm hằng năm.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. (Ảnh: Reuters)

Nhật Bản hiện là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Hợp tác địa phương, văn hóa, kết nối nguồn nhân lực và giao lưu nhân dân giữa hai nước ngày càng mật thiết và hiệu quả.

Nhật Bản là nước G7 đầu tiên đón Tổng Bí thư Việt Nam đi thăm (năm 1995), nước G7 đầu tiên thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam (năm 2009), nước G7 đầu tiên công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam (năm 2011), nước G7 đầu tiên 2 lần mời Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng (5/2016, 5/2023)...

Về hợp tác kinh tế, Nhật Bản là nước tài trợ ODA và là đối tác hợp tác lao động lớn nhất, nhà đầu tư số 3, đối tác du lịch và thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam.

Trong tháng 1/2026, kim ngạch thương mại hai nước đạt 4,87 tỷ USD, tăng 27,7% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam sang Nhật Bản đạt 2,53 tỷ USD, tăng 17,8%, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ Nhật Bản đạt 2,34 tỷ USD, tăng 40,5%.