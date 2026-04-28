  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae sẽ thăm Việt Nam từ ngày 1- 3/5

Thứ Ba, 17:51, 28/04/2026
VOV.VN - Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1/5 đến ngày 3/5/2026.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, quan hệ hai nước Việt Nam - Nhật Bản đang tiếp tục có những tiến triển vượt bậc. Tin cậy chính trị được tăng cường, giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cấp được đẩy mạnh trên các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội.

Đặc biệt, Thủ tướng Shinzo Abe (1/2013) và Thủ tướng Suga Yoshihide (10/2020) đã chọn Việt Nam là nước đầu tiên đi thăm sau khi nhậm chức, Lãnh đạo cấp cao Việt Nam chọn Nhật Bản là nơi thường xuyên đi thăm hằng năm.

thu tuong nhat ban takaichi sanae se tham viet nam tu ngay 1- 3 5 hinh anh 1
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. (Ảnh: Reuters)

Nhật Bản hiện là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Hợp tác địa phương, văn hóa, kết nối nguồn nhân lực và giao lưu nhân dân giữa hai nước ngày càng mật thiết và hiệu quả.

Nhật Bản là nước G7 đầu tiên đón Tổng Bí thư Việt Nam đi thăm (năm 1995), nước G7 đầu tiên thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam (năm 2009), nước G7 đầu tiên công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam (năm 2011), nước G7 đầu tiên 2 lần mời Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng (5/2016, 5/2023)...

Về hợp tác kinh tế, Nhật Bản là nước tài trợ ODA và là đối tác hợp tác lao động lớn nhất, nhà đầu tư số 3, đối tác du lịch và thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam.

Trong tháng 1/2026, kim ngạch thương mại hai nước đạt 4,87 tỷ USD, tăng 27,7% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam sang Nhật Bản đạt 2,53 tỷ USD, tăng 17,8%, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ Nhật Bản đạt 2,34 tỷ USD, tăng 40,5%.

cac_nha_bao_nhat_ban_va_viet_nam_chup_anh_luu_niem_voi_dai_dien_dai_su_quan._anh_vov_tokyo.jpg

Báo chí Nhật Bản đồng hành phát triển quan hệ với Việt Nam

VOV.VN - Ngày 27/4, tại Tokyo, Đại sứ Quán Việt Nam tại Nhật Bản đã tổ chức buổi gặp mặt với giới truyền thông Nhật Bản và các cơ quan báo chí Việt Nam trên địa bàn. Đây là hoạt động quan trọng trong khuôn khổ các nỗ lực nhằm không ngừng thắt chặt quan hệ giữa hai nước.

PV/VOV.VN
6 tháng nắm quyền của Thủ tướng Nhật Bản: Nỗ lực nâng cao "thế và lực"
6 tháng nắm quyền của Thủ tướng Nhật Bản: Nỗ lực nâng cao "thế và lực"

VOV.VN - Sau 6 tháng nắm quyền, tính từ 21/10/2025 đến 21/4/2026, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã thúc đẩy một loạt điều chỉnh đáng chú ý trong chính sách đối ngoại, đặc biệt theo hướng chủ động hơn về an ninh và tăng cường liên kết chiến lược.

6 tháng nắm quyền của Thủ tướng Nhật Bản: Nỗ lực nâng cao "thế và lực"

6 tháng nắm quyền của Thủ tướng Nhật Bản: Nỗ lực nâng cao "thế và lực"

VOV.VN - Sau 6 tháng nắm quyền, tính từ 21/10/2025 đến 21/4/2026, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã thúc đẩy một loạt điều chỉnh đáng chú ý trong chính sách đối ngoại, đặc biệt theo hướng chủ động hơn về an ninh và tăng cường liên kết chiến lược.

Thủ tướng Nhật Bản tiếp tục nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ người dân
Thủ tướng Nhật Bản tiếp tục nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ người dân

VOV.VN - Kết quả cuộc thăm dò dư luận do báo Sankei Shimbun và Mạng lưới Tin tức Fuji (FNN) tiến hành cho thấy, tỷ lệ ủng hộ đối với Nội các của Thủ tướng Takaichi Sanae tiếp tục duy trì ở mức rất cao với 70,2%.

Thủ tướng Nhật Bản tiếp tục nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ người dân

Thủ tướng Nhật Bản tiếp tục nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ người dân

VOV.VN - Kết quả cuộc thăm dò dư luận do báo Sankei Shimbun và Mạng lưới Tin tức Fuji (FNN) tiến hành cho thấy, tỷ lệ ủng hộ đối với Nội các của Thủ tướng Takaichi Sanae tiếp tục duy trì ở mức rất cao với 70,2%.

Nữ Thủ tướng Nhật Bản nằm trong danh sách “100 người có ảnh hưởng nhất thế giới"
Nữ Thủ tướng Nhật Bản nằm trong danh sách “100 người có ảnh hưởng nhất thế giới"

VOV.VN - Ngày 15/4, nữ Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã được Tạp chí Time nổi tiếng của Mỹ bình chọn là một trong “100 người có ảnh hưởng nhất thế giới” năm 2026.

Nữ Thủ tướng Nhật Bản nằm trong danh sách “100 người có ảnh hưởng nhất thế giới"

Nữ Thủ tướng Nhật Bản nằm trong danh sách “100 người có ảnh hưởng nhất thế giới"

VOV.VN - Ngày 15/4, nữ Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã được Tạp chí Time nổi tiếng của Mỹ bình chọn là một trong “100 người có ảnh hưởng nhất thế giới” năm 2026.

