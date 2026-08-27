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TP.HCM tôn vinh 150 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng dịp Quốc khánh 2/9

Thứ Năm, 17:34, 27/08/2026
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VOV.VN - Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM vừa trao Huy hiệu Đảng cho 150 đảng viên từ 30 đến 65 năm tuổi Đảng nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tôn vinh những cống hiến bền bỉ và lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến thế hệ hôm nay.

Tại buổi lễ diễn ra chiều nay (27/8), ông Nguyễn Khoa Hải, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM, nhấn mạnh huy hiệu Đảng là dấu mốc ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của mỗi đảng viên.

“Huy hiệu Đảng không chỉ là phần thưởng cao quý ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến bền vững của từng đồng chí mà còn là niềm vinh dự của gia đình, của tổ chức Đảng”, ông Hải nói.

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Ông Nguyễn Khoa Hải, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM

Đợt này, 150 đảng viên được trao huy hiệu Đảng 30, 35, 40, 45, 50, 55 và 65 năm tuổi Đảng. Theo ông Hải, dù công tác ở những vị trí, lĩnh vực khác nhau trong thời chiến cũng như thời bình, các đảng viên được vinh danh đều giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định lý tưởng, tận tụy phục vụ Tổ quốc, nhân dân và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

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Huy hiệu Đảng không chỉ là phần thưởng cao quý ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến bền vững mà còn là niềm vinh dự của gia đình, của tổ chức Đảng
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Các đảng viên được vinh danh

Đại diện các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng, ông Nguyễn Văn Đông, đảng viên 50 năm tuổi Đảng, nguyên sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam, khẳng định: “Trong mỗi người chúng tôi, ai cũng hồi hộp nhớ lại ngày được tuyên thệ dưới lá cờ vinh quang của Đảng, của Tổ quốc. Để nhận huy hiệu cao quý ngày hôm nay, trong sâu thẳm trái tim mình, chúng tôi luôn luôn tin tưởng và biết ơn sự dìu dắt giáo dục của Đảng, của các bậc cha anh, của đồng chí, đồng đội, đồng nghiệp. Đây là một mốc son trong cuộc đời của người cộng sản”.

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Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng của Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM

Trong bối cảnh TP.HCM bước vào nhiệm kỳ 2025-2030 với nhiều cơ hội phát triển mới, lãnh đạo Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố cũng đặt yêu cầu cao hơn đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm giải trình.

Từ những cống hiến của các thế hệ đi trước, thế hệ trẻ Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM xác định tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng, góp phần xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Kiều Anh/VOV-TPHCM
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