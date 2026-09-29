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Nhiều thanh thiếu niên nhận giải trong cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ Ba, 11:51, 29/09/2026
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VOV.VN - Sáng nay 29/9, tại Hà Nội, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ 2, năm 2026.

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam tới dự.

Triển khai từ tháng 3/2026, Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của đoàn viên, thanh thiếu niên trên cả nước, với hơn 462.600 bài dự thi, với 6 loại hình gồm Báo, Tạp chí, Phát thanh, Truyền hình, Video và Đồ họa, tạo không gian để đoàn viên, thanh niên thể hiện nội dung chính luận bằng nhiều phương thức, phù hợp với môi trường truyền thông hiện đại.

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Các tác giả nhận giải A trong cuộc thi.

Từ số lượng lớn tác phẩm gửi về, Ban tổ chức đã lựa chọn trao 59 tác phẩm, với 06 giải A, 12 giải B, 18 giải C, 23 giải Khuyến khích và 1 giải tập thể chođơn vị có số lượng bài dự thi nhiều nhất. Ngoài ra, Ban Bí thư Trung ương Đoàn quyết định tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho 4 Tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai Cuộc thi.

Đạt giải A ở thể loại video với tác phẩm “Bảo vệ nền tưởng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên số, trách nhiệm của thanh niên dan tộc thiểu số”, anh Sùng A Lằng, Phó phòng Văn hóa -Xã hội, xã Lao Chải, tỉnh Lào Cai (Đoàn thanh niên tỉnh Lào Cai) cho biết: "Mỗi người thanh niên, đặc biệt là thanh niên dân tộc thiểu số  phải là người đóng vai trò truyền tải những cái thông điệp đúng, biết lựa chọn những nguồn thông tin chính thống để tuyên truyền đến với bà con, để cho bà con hiểu rõ và tin theo các chủ trương đường lối chính sách của Đảng".

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Lễ Trao giải Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ 2

Cho biết với trách nhiệm, nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhóm tác giả nhận thức được vai trò của mình trong việc phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về biển, đảo, Đại diện nhóm tác giả Đạt giải A ở thể loại Báo với loạt bài “ Bám biển giữa dòng luận điệu “bán biển”, Thượng úy, Quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Bá Thanh, Cổng thông tin điện tử Cục Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam chia sẻ: "Trong tác phẩm, chúng tôi nhấn mạnh sự chống phá, xuyên tạc trên ba lĩnh vực: Đối ngoại về biển, đảo của Đảng và Nhà nước; lĩnh vực bảo vệ môi trường, chống ô nhiễm môi trường; lĩnh vực chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Chúng tôi từng bước nhận diện những thủ đoạn, âm mưu của các thế lực thù địch, đặc biệt trong bối cảnh công nghệ thông tin bùng nổ và các thủ đoạn chống phá trên nền tảng mạng xã hội ngày càng đa dạng".

Phát biểu tại lễ trao giải, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn nhấn mạnh, số lượng bài dự thi vượt hơn 132% so với số lượng bài dự thi năm 2025. Điều này thể hiện ngày càng có nhiều bạn trẻ chủ động tìm hiểu, suy nghĩ và thể hiện quan điểm của mình thông qua các sản phẩm cụ thể. Đó cũng là một tín hiệu tích cực cho thấy sự quan tâm của đoàn viên, thanh niên đối với những vấn đề chung của đất nước. Các tác phẩm dự thi có nội dung phong phú, cách tiếp cận đa dạng và có nhiều nét sáng tạo. Nhiều tác phẩm đã lựa chọn những vấn đề được quan tâm trong đời sống xã hội, những chủ trương, định hướng mới và những vấn đề gắn với quá trình phát triển của đất nước.

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Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát biểu tại chương trình

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh: "Thành công của Cuộc thi năm nay là một cơ sở để chúng ta tiếp tục suy nghĩ về cách thức tổ chức và phát triển Cuộc thi trong những năm tiếp theo, làm sao để cuộc thi ngày càng lan tỏa hơn, tiếp cận tốt hơn tới đoàn viên thanh niên. Làm sao để các tác phẩm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên cả nước không chỉ dừng lại ở việc gửi dự thi, mà thực sự trở thành nguồn tư liệu quý giá phục vụ cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tôi đề nghị các cấp bộ Đoàn tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; Tích cực tuyên truyền đăng tải lan tỏa mạnh mẽ các tác giả đạt giải trên các kênh thông tin của Đoàn của hội, đội, biến kết quả của cuộc thi thành sản phẩm truyền thông thực tiễn dến đông đảo đoàn viên và thanh thiếu nhi".

Từ thực tiễn triển khai Cuộc thi năm 2026, Trung ương Đoàn xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; tăng cường ứng dụng công nghệ và phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của thanh niên trong môi trường số. Các cấp bộ Đoàn sẽ tiếp tục quan tâm phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên có năng lực nghiên cứu, viết và sáng tạo nội dung; xây dựng các sản phẩm truyền thông đa nền tảng; nâng cao năng lực nhận diện, kiểm chứng thông tin cho thanh niên; đồng thời tạo thêm môi trường để người trẻ tham gia trực tiếp vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phương Thoa/VOV1
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