Nhóm nữ ĐBQH tri ân người có công với cách mạng tại xã vùng sâu Vĩnh Viễn

Tham dự các hoạt động có bà Nguyễn Thị Thanh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam; lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam…

Cùng nhiều gia đình chính sách khác có mặt từ sáng sớm tại Hội trường xã Vĩnh Viễn, bà Nguyễn Thị Lan (79 tuổi) ở ấp 3, xã Vĩnh Viễn cho biết, gia đình bà có 4 liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến, mẹ bà là Bà Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Thanh. Tuổi già sức yếu, đau bệnh liên miên nên bà Lan rất xúc động khi được mời về xã khám bệnh, tư vấn sức khỏe và được cấp phát thuốc miễn phí, thăm hỏi, tặng quà.

Bà Nguyễn Thị Thanh- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam phát biểu.

Bà Nguyễn Thị Thanh và lãnh đạo thành phố Cần Thơ cùng nhà tài trợ trao bảng tượng trưng Nhà Đại đoàn kết cho đại diện các xã để tặng gia đình chính sách.

“Chân giờ nhức mỏi, đứng lên ngồi xuống cũng đau. Nhà nước mời đi khám, rồi cho thuốc về uống, miễn phí hết, còn cho cả quà nữa. Thấy Nhà nước quan tâm vậy mình cũng mừng", bà Lan chia sẻ.

Chương trình thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và thân nhân gia đình liệt sĩ.

Bên cạnh việc khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, Ban Tổ chức còn trao 500 phiếu mua hàng cho gia đình có công với cách mạng, gia đình thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phiếu trị giá 1 triệu đồng để tham gia mua sắm tại “Phiên chợ O đồng- Kết nối yêu thương” với nhiều gian hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân; trao tặng 500 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc 8 xã, phường gồm: xã Vĩnh Viễn, Lương Tâm, Xà Phiên, Vĩnh Thuận Đông, Vị Thủy, Hỏa Lựu, Đại Ngãi và phường Ngã Năm; 150 xe đạp, 500 bộ sách và bút chấm học tiếng Anh, tặng sản phẩm dinh dưỡng, sữa cho trẻ em; 10 căn nhà Đại đoàn kết cho các gia đình chính sách… Tổng kinh phí phục vụ các hoạt động hơn 3 tỷ 700 triệu đồng.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ, Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam cùng nhà tài trợ tặng quà tri ân người có công.

Em Trần Thị Như Ý- Học sinh lớp 8A2, Trường Trung học cơ sở Vĩnh Thạnh Tây ở xã Vĩnh Thạnh Đông bộc bạch: “Gia đình con thuộc hộ nghèo, cha mẹ đều đi làm mướn. Con cảm thấy rất mừng vì nhận được phiếu triệu đồng mua miễn phí. Con xin hứa sẽ phấn đấu học tập thật giỏi".

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, Cần Thơ là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã anh dũng chiến đấu, cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Quang cảnh “Phiên chợ O đồng- Kết nối yêu thương”.

Phát huy truyền thống đó, thời gian qua, thành phố đã quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi, thường xuyên thăm hỏi, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người có công và gia đình chính sách; đồng thời huy động nhiều nguồn lực xã hội tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa. Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, thành phố đã dành hơn 28 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để thăm hỏi, tặng quà người có công và các gia đình chính sách.

Những việc làm thiết thực này cho thấy truyền thống đền ơn đáp nghĩa ở Cần Thơ không chỉ được thể hiện trong các dịp kỷ niệm mà đã trở thành tình cảm, trách nhiệm thường xuyên của cả hệ thống chính trị và cộng đồng đối với người có công.

Khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân.

“Chương trình hôm nay là sự cụ thể hóa trách nhiệm ấy, đồng thời gắn kết hai ý nghĩa sâu sắc: Đó là tri ân thế hệ đi trước và chăm lo cho thế hệ tương lai. Đối với người có công và các gia đình chính sách, sự tri ân của thế hệ hôm nay phải được thể hiện bằng việc chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần, giữ gìn những thành quả mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp và xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, nhân dân có cuộc sống ấm no, bình yên và hạnh phúc”, Nguyễn Thị Thanh cho biết.

Trước đó, trong khuôn khổ chương trình, Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam cùng lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ đã thành kính dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hậu Giang, Khu di tích lịch sử - văn hóa Trận chiến pháo binh Vịnh Chèo năm 1974 ở xã Vĩnh Viễn.