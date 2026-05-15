Việt Nam lọt top điểm đến hàng đầu của du khách Nga và Hàn Quốc năm 2026

Tại Hàn Quốc, báo cáo của Yanolja Research cho biết quý I/2026 ghi nhận lượng người Hàn Quốc đi du lịch nước ngoài đạt mức cao nhất trong một quý từ trước đến nay, với 8,331 triệu lượt. Nhật Bản vẫn là điểm đến được yêu thích nhất, đạt 3,058 triệu lượt trong quý I/2026. Xếp thứ 2 là Việt Nam đón 1,326 triệu lượt khách Hàn Quốc và Trung Quốc xếp thứ 3 với 811.000 lượt. Trong bối cảnh áp lực chi phí ngày càng tăng, du khách Hàn Quốc ngày càng ưu tiên các điểm đến gần hơn và có xu hướng du lịch tiết kiệm hơn.

Du khách Nga được chào đón tại sân bay Đà Nẵng. Ảnh: Hương Thủy

Theo báo cáo mới đây của Hiệp hội các nhà điều hành tour du lịch Nga (ATOR), số lượng chuyến đi của người Nga đến 25 điểm đến du lịch hàng đầu trong quý I/2026 đã tăng khoảng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Xét về số lượng chuyến đi trong quý I/2026, top 10 quốc gia được người Nga ưa chuộng nhất là Thái Lan, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, UAE, Việt Nam, Maldives, Indonesia, Sri Lanka và Malaysia.

Nổi bật trong số này là Việt Nam - điểm đến ghi nhận mức tăng trưởng lượng khách trong quý I/2026 gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Con số tăng trưởng này một phần do mức cơ sở so sánh thấp của quý I/2025 (các chuyến bay charter từ Nga đến Việt Nam chỉ khởi động vào tháng 3/2025), thêm vào đó, nhiều du khách Nga đã chuyển hướng chuyến đi sang Việt Nam, sau khi xung đột bùng phát tại Trung Đông vào cuối tháng 2/2026.