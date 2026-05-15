中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Việt Nam lọt top điểm đến hàng đầu của du khách Nga và Hàn Quốc năm 2026

Thứ Sáu, 16:05, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo thống kê về số chuyến du lịch nước ngoài tại Hàn Quốc và Nga, Việt Nam nằm trong danh sách những điểm đến hàng đầu của khách du lịch từ hai quốc gia này trong quý I/2026. Nhiều năm qua, cả Hàn Quốc và Nga đều những thị trường khách quốc tế quan trọng của du lịch Việt Nam.

Tại Hàn Quốc, báo cáo của Yanolja Research cho biết quý I/2026 ghi nhận lượng người Hàn Quốc đi du lịch nước ngoài đạt mức cao nhất trong một quý từ trước đến nay, với 8,331 triệu lượt. Nhật Bản vẫn là điểm đến được yêu thích nhất, đạt 3,058 triệu lượt trong quý I/2026. Xếp thứ 2 là Việt Nam  đón 1,326 triệu lượt khách Hàn Quốc và Trung Quốc xếp thứ 3 với 811.000 lượt. Trong bối cảnh áp lực chi phí ngày càng tăng, du khách Hàn Quốc ngày càng ưu tiên các điểm đến gần hơn và có xu hướng du lịch tiết kiệm hơn.

viet nam lot top diem den hang dau cua du khach nga va han quoc nam 2026 hinh anh 1
Du khách Nga được chào đón tại sân bay Đà Nẵng. Ảnh: Hương Thủy

Theo báo cáo mới đây của Hiệp hội các nhà điều hành tour du lịch Nga (ATOR), số lượng chuyến đi của người Nga đến 25 điểm đến du lịch hàng đầu trong quý I/2026 đã tăng khoảng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Xét về số lượng chuyến đi trong quý I/2026, top 10 quốc gia được người Nga ưa chuộng nhất là Thái Lan, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, UAE, Việt Nam, Maldives, Indonesia, Sri Lanka và Malaysia.

Nổi bật trong số này là Việt Nam - điểm đến ghi nhận mức tăng trưởng lượng khách trong quý I/2026 gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Con số tăng trưởng này một phần do mức cơ sở so sánh thấp của quý I/2025 (các chuyến bay charter từ Nga đến Việt Nam chỉ khởi động vào tháng 3/2025), thêm vào đó, nhiều du khách Nga đã chuyển hướng chuyến đi sang Việt Nam, sau khi xung đột bùng phát tại Trung Đông vào cuối tháng 2/2026.

khach_quoc_te_tu_italy_tai_ninh_binh.jpg

Yếu tố nào thúc đẩy tăng trưởng khách quốc tế đến Việt Nam?

VOV.VN - Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2026 đạt 8,8 triệu lượt, qua đó đạt 35% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế năm nay. Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, lần đầu tiên trong 4 tháng liên tiếp ngành du lịch Việt Nam đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế mỗi tháng.

Nam Anh/VOV.VN (tổng hợp)
Tag: du khách Nga khách Hàn Quốc khách quốc tế thống kê du lịch điểm đến hàng đầu xu hướng du lịch tăng trưởng du lịch
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhiều hãng hàng không sẽ cho phép gọi thoại và video call trên máy bay
Nhiều hãng hàng không sẽ cho phép gọi thoại và video call trên máy bay

VOV.VN - Một số hãng hàng không dự kiến nâng cấp dịch vụ Internet trên máy bay với tốc độ cao và băng thông rộng, qua đó cho phép hành khách thực hiện cuộc gọi thoại và video call trong chuyến bay. Tuy nhiên, các quy định trên máy bay vẫn cần được tuân thủ.

Nhiều hãng hàng không sẽ cho phép gọi thoại và video call trên máy bay

Nhiều hãng hàng không sẽ cho phép gọi thoại và video call trên máy bay

VOV.VN - Một số hãng hàng không dự kiến nâng cấp dịch vụ Internet trên máy bay với tốc độ cao và băng thông rộng, qua đó cho phép hành khách thực hiện cuộc gọi thoại và video call trong chuyến bay. Tuy nhiên, các quy định trên máy bay vẫn cần được tuân thủ.

Tăng trưởng khách quốc tế đến Việt Nam là "mỏ vàng" cho kinh tế địa phương
Tăng trưởng khách quốc tế đến Việt Nam là "mỏ vàng" cho kinh tế địa phương

VOV.VN - Lượng khách quốc tế đến Việt Nam liên tục tăng trưởng, vẽ nên bức tranh tươi sáng cho ngành du lịch. Các lĩnh vực lữ hành, lưu trú hay các điểm đến... được hưởng lợi từ cải thiện công suất phòng, tăng doanh thu cho đến mở rộng phát triển sản phẩm và hỗ trợ sinh kế tại địa phương.

Tăng trưởng khách quốc tế đến Việt Nam là "mỏ vàng" cho kinh tế địa phương

Tăng trưởng khách quốc tế đến Việt Nam là "mỏ vàng" cho kinh tế địa phương

VOV.VN - Lượng khách quốc tế đến Việt Nam liên tục tăng trưởng, vẽ nên bức tranh tươi sáng cho ngành du lịch. Các lĩnh vực lữ hành, lưu trú hay các điểm đến... được hưởng lợi từ cải thiện công suất phòng, tăng doanh thu cho đến mở rộng phát triển sản phẩm và hỗ trợ sinh kế tại địa phương.

Cắt giảm nhiều chuyến bay từ một thị trường quan trọng của du lịch Việt Nam
Cắt giảm nhiều chuyến bay từ một thị trường quan trọng của du lịch Việt Nam

VOV.VN - Chịu sức ép lớn về nhiên liệu máy bay do căng thẳng leo thang tại Trung Đông, nhiều hãng hàng không Hàn Quốc như Jeju Air, Jin Air... liên tiếp cắt giảm chuyến bay tới các điểm đến ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Cắt giảm nhiều chuyến bay từ một thị trường quan trọng của du lịch Việt Nam

Cắt giảm nhiều chuyến bay từ một thị trường quan trọng của du lịch Việt Nam

VOV.VN - Chịu sức ép lớn về nhiên liệu máy bay do căng thẳng leo thang tại Trung Đông, nhiều hãng hàng không Hàn Quốc như Jeju Air, Jin Air... liên tiếp cắt giảm chuyến bay tới các điểm đến ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Khách quốc tế đến Thái Lan sụt giảm do bất ổn hàng không
Khách quốc tế đến Thái Lan sụt giảm do bất ổn hàng không

VOV.VN - Tính đến ngày 3/5/2026, tổng lượng khách quốc tế đến Thái Lan đạt gần 12 triệu lượt, giảm 3,45%, trong khi doanh thu du lịch đạt 584 tỷ baht trong 4 tháng đầu năm, giảm 3,28%.

Khách quốc tế đến Thái Lan sụt giảm do bất ổn hàng không

Khách quốc tế đến Thái Lan sụt giảm do bất ổn hàng không

VOV.VN - Tính đến ngày 3/5/2026, tổng lượng khách quốc tế đến Thái Lan đạt gần 12 triệu lượt, giảm 3,45%, trong khi doanh thu du lịch đạt 584 tỷ baht trong 4 tháng đầu năm, giảm 3,28%.

Gần 900 khách MICE quốc tế đầu tiên đến TP.HCM theo ưu đãi mới
Gần 900 khách MICE quốc tế đầu tiên đến TP.HCM theo ưu đãi mới

VOV.VN - TP.HCM vừa đón đoàn gần 900 khách quốc tế đầu tiên được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 62/2025 của HĐND Thành phố về thu hút, phát triển du lịch MICE - du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo và tham quan.

Gần 900 khách MICE quốc tế đầu tiên đến TP.HCM theo ưu đãi mới

Gần 900 khách MICE quốc tế đầu tiên đến TP.HCM theo ưu đãi mới

VOV.VN - TP.HCM vừa đón đoàn gần 900 khách quốc tế đầu tiên được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 62/2025 của HĐND Thành phố về thu hút, phát triển du lịch MICE - du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo và tham quan.

Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực