Theo Thông báo số 581-TB/TU ngày 16/11/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình, tại hội nghị cùng ngày, sau khi xem xét báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất phương án kiện toàn các chức danh lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý điều động, phân công, bổ nhiệm ông Bùi Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Du lịch giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/12/2026.

Ông Bùi Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Du lịch giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cùng thời điểm này, 10 Phó Giám đốc của Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trong đó, 5 cán bộ thuộc Sở Văn hóa và Thể thao gồm: ông Nguyễn Mạnh Cường, ông Nguyễn Tấn Anh, ông Ngô Thanh Tuấn, ông Vũ Thanh Lịch và ông Trịnh Xuân Lộc.

5 cán bộ thuộc Sở Du lịch gồm: bà Nguyễn Thị Tâm, ông Phạm Duy Phong, ông Nguyễn Văn Trọng, ông Nguyễn Cao Tấn và ông Đỗ Quang Trung.

Như vậy, từ ngày 1/12/2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình có Giám đốc là ông Bùi Văn Mạnh cùng 10 Phó Giám đốc theo phương án nhân sự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất.